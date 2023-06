iOS 17 et macOS Sonoma ne vous demanderont plus votre mot de passe pour le compte Apple

Apple introduit un moyen pratique et sécurisé pour les utilisateurs de se connecter à leurs comptes Apple sur le web sans avoir besoin de mots de passe, et cela à partir d’iOS 17 et de macOS Sonoma.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous évoquions l’arrivée des passkeys, cette nouvelle méthode d’authentification basée qui remplaceront les traditionnelles chaînes de caractère à mémoriser. Avec iOS 17 et macOS Sonoma, Apple introduit enfin cette nouvelle fonctionnalité, qui va vous permettre de vous connecter à votre compte en utilisant votre empreinte digitale ou votre visage avec Face ID.

Cette fonction est déjà opérationnelle sur iCloud.com et appleid.apple.com pour les utilisateurs qui utilisent les dernières versions bêta des développeurs sur leurs appareils. En outre, les passkeys ne fonctionneront pas seulement pour les propriétés d'Apple, mais permettront également une connexion sans mot de passe pour les sites web qui prennent en charge la fonction “se connecter avec Apple ».

Les passkeys vont remplacer les mots de passe

Pour rappel, une passkey est une forme d'authentification qui repose sur des mesures de sécurité basées sur l'appareil, comme Face ID, Touch ID ou un code PIN, ce qui évite aux utilisateurs d'avoir à se souvenir de mots de passe complexes. Une fois qu’une passkey est créée, elle est synchronisée entre plusieurs appareils. Cependant, la mise en œuvre actuelle d'Apple exige que les utilisateurs se connectent à ces appareils avec un identifiant Apple commun pour que la synchronisation se fasse de manière transparente.

Notons qu’Apple n’est pas le seul à s’intéresser à cette technologie, puisque Google prend également en charge les connexions basées sur des passkeys pour les comptes Google, après avoir déployé la prise en charge des passkeys pour Chrome sur Windows, macOS et Android. En outre, Google a récemment étendu la fonctionnalité des passkeys à plus de 9 millions d'organisations, permettant aux utilisateurs de se connecter à Workspace et aux produits Google Cloud via des passkeys.

Avec iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma, les utilisateurs peuvent désormais contourner la saisie de mot de passe sur les domaines icloud.com et apple.com grâce à la prise en charge des passkeys. Après avoir saisi votre adresse électronique Apple ID, vous verrez apparaître le bouton “Se connecter avec l'iPhone”. En sélectionnant cette option, un code QR que vous pourrez scanner à l'aide de l'application Appareil photo de l'iPhone apparaitra. En appuyant sur le lien jaune, les utilisateurs pourront authentifier leur identité sur le web à l'aide de Face ID ou Touch ID, éliminant ainsi la nécessité d'entrer un mot de passe.