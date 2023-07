Threads : le rival de Twitter attire 10 millions d’utilisateurs 7 heures à peine après son lancement

Threads, le nouveau réseau social de Meta, a ouvert ses portes, et les visiteurs y affluent en très grand nombre. Meta peut se réjouir, son emprise sur les réseaux sociaux est de plus en plus forte.

Le lancement de Threads, le nouveau réseau social du géant américain Meta, a fait la une de la presse spécialisée. Alors que la plateforme rivale, Twitter, baigne dans la controverse, l’application pour les conversations en ligne en temps réel de Mark Zuckerberg accueille ses premiers membres, et ils sont déjà nombreux. L’Agence France Presse affirme ainsi que le réseau social « poursuit son démarrage en trombe avec plus de 10 millions d’utilisateurs dès ses premières heures ».

À l’inverse de Mastodon, un clone non avoué du réseau social d’Elon Musk, Threads n’est pas une application décentralisée, et il ne s’agit pas de l’initiative de petits développeurs indépendants. C’est Meta, un membre du club très fermé des GAFAM, qui est derrière ce projet. Tout a donc été mis en œuvre pour que le lancement soit une réussite. Et cela est payant, puisque dès la première heure, 5 millions de visiteurs se sont rués sur le nouveau réseau social. Huit heures après son inauguration, le chiffre a doublé. Mark Zuckerberg et ses dirigeants peuvent se frotter les mains, le cours en bourse de Meta a déjà bondi de près de 3 %.

Threads vient d’ouvrir ses portes, mais il fait déjà une affluence incroyable

Ces chiffres sont réellement impressionnants, mais ils ne doivent évidemment rien au hasard. Pour se connecter à Threads, il est possible d’utiliser des identifiants classiques, email et mot de passe, ou encore d’utiliser son compte Instagram. Cette plateforme compte plus de 2 milliards d’utilisateurs pour qui se connecter à Threads ne prendra qu’une seconde et un clic. Cerise sur le gâteau, les comptes suivis sur Instagram le seront automatiquement sur Threads. Les utilisateurs resteront donc en terrain connu.

[A LA UNE A 12H]Le nouveau réseau social Threads, lancé par le géant américain Meta pour rivaliser avec Twitter, poursuit un démarrage en trombe avec plus de 10 millions d'utilisateurs dès ses premières heures #AFP 4/5 pic.twitter.com/eBq7ykw79r — Agence France-Presse (@afpfr) July 6, 2023

Sachant cela, on peut s’avancer à dire que le nombre de visiteurs de Threads devrait augmenter de façon exponentielle dans les jours qui viennent. Le succès de Threads est un véritable danger existentiel pour Twitter, qui risque de perdre pas mal de plumes (ou d’abonnés, c’est selon) avec ce lancement.