Threads : 5 fonctionnalités méconnues pour devenir un expert du nouveau réseau social qui veut enterrer Twitter

Threads regorge de fonctionnalités, mais certaines d’entre elles sont dissimulées dans l’application. Voici les plus importantes, qui pourraient bien vous aider à améliorer considérablement votre expérience sur le réseau social de Meta.

Threads, le nouveau réseau social en plein essor de Meta, a pris l'internet d'assaut, rassemblant plus de 100 millions d'utilisateurs quelques jours seulement après son lancement. Bien que l'application continue de gagner en popularité, il existe plusieurs fonctionnalités moins connues dont vous pouvez tirer parti pour améliorer votre expérience. Découvrons quelques-unes de ces options cachées.

Lire également – On a essayé Threads, voici ce que vaut le rival de Twitter

Suivi rapide

La fonction de suivi rapide est l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Threads, qui distingue bien l’application de Twitter. Lorsqu’une publication vous plaît, au lieu de naviguer vers le profil d'un utilisateur pour appuyer sur le bouton Suivre, les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur l'icône (+) à côté du pseudo et confirmer l'action de suivi. Ce processus simplifié permet de gagner du temps et facilite l'établissement rapide de connexions dans l'application.

Un raccourci pour créer des threads

Threads utilise un format de publication appelé “threads”, qui permet aux utilisateurs d'enchaîner plusieurs publications pour former un récit cohérent. Alors que les utilisateurs peuvent appuyer sur “Ajouter au thread” pour inclure un message secondaire une fois la limite de caractères atteinte, Threads propose en fait un raccourci astucieux qui fait exactement la même chose.

Une fois avoir tapé votre premier message, il vous suffit d’appuyer trois fois sur la touche « retour à la ligne » ou « Entrée ». Un nouveau fil de discussion sera alors automatiquement créé. Cette fonction pratique permet aux utilisateurs de créer des threads encore plus rapidement, sans avoir à quitter son clavier.

Mettre en sourdine des utilisateurs

Threads vous propose pour l’instant un fil d’actualité qui inclut non seulement les publications de vos amis, mais également des posts recommandés de personnes que vous ne connaissez pas. Si l’on sait déjà que Meta travaille sur un fil dédié aux personnes que vous suivez, vous ne pouvez pour l’instant pas échapper à certains messages indésirables.

Pour personnaliser la consommation de contenu, Threads propose une option de mise en sourdine des profils. Si vous rencontrez des comptes que vous préférez ne plus voir, il vous suffit de les rendre muets. Pour cela, appuyez sur le menu à trois points sur un message du compte souhaité et sélectionnez l'option « Mettre en sourdine ». La mise en sourdine d'un profil garantit que les messages de l'utilisateur n'apparaîtront plus dans le flux. Cette fonctionnalité ne bloque pas la personne, comme le fait l’option dédiée, donc celle-ci aura toujours accès à votre profil, et inversement.

Mots masqués

La fonction Mots masqués est un autre outil utile dans Threads. En accédant à la page Confidentialité dans les paramètres de son profil, vous trouverez une section « Mots cachés ». Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de masquer les réponses ou les messages contenant des mots ou des phrases spécifiques. En ajoutant les termes souhaités à la liste, vous pourrez mieux gérer votre flux de contenu de manière à exclure les contenus offensants. Vous pouvez même l’utiliser pour éviter des spoilers sur le dernier épisode de votre série que vous n’avez pas eu le temps de regarder.

Faire une pause

Threads dispose également d'une fonction dédiée au bien-être numérique. Dans les paramètres, vous retrouverez une option « Faire une pause », située dans Paramètres > Compte. Lorsqu'elle est activée, l’application vous enverra une notification toutes les 10, 20 ou 30 minutes pour vous rappeler de vous déconnecter. Cette fonctionnalité est directement héritée d’Instagram, qui vous permettait déjà de planifier des rappels pour prendre des pauses, ou bien de définir une limite quotidienne de temps d’utilisation de l’application.