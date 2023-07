On a essayé Threads, voici ce que vaut le rival de Twitter

Ça y est, la nouvelle application Threads de Meta vient officiellement de sortir, l’occasion pour nous de faire un point sur ce que vaut l’application, et quelles sont les différences les plus notables avec Twitter.

Comme annoncé par Meta il y a plusieurs jours, c’est aujourd’hui jeudi 06 juin 2023 que l’entreprise lance sa toute nouvelle application Threads. Le but de l’application est simple : offrir un espace pour les conversations en ligne en temps réel, une fonction qui a longtemps été le principal argument de vente de Twitter.

Le fonctionnement de Threads est plutôt intuitif si vous avez l’habitude des réseaux sociaux. En effet, ce dernier ressemble beaucoup à la concurrence, vous ne serez donc pas vraiment dépaysés. Au lancement, l’application reconnait directement votre compte Instagram et vous propose de l’utiliser pour vous connecter.

En optant pour cette fonctionnalité, Threads vous proposera dès la première connexion de suivre tous les comptes que vous suivez déjà sur Instagram, pour ne pas devoir repartir de zéro. La modification de votre profil est tout aussi simple, Threads vous proposant de copier votre bio ou d’importer votre photo de profil directement d’Instagram. D’ailleurs, Instagram reste toujours à porter de main, puisqu’il vous suffit de cliquer sur le logo situé en haut à gauche pour basculer sur l’autre réseau social de Meta.

Le premier onglet est tout simplement un fil de discussion où vous verrez les publications de vos amis, mais également des posts recommandés d’autres influenceurs, ou de personnes que vous ne connaissez pas. Il ne semble pour l’instant pas y avoir d’option vous permettant de n’afficher que le contenu posté par vos amis, mais cela pourrait bien arriver plus tard. Pour l’instant, votre seule option est de filtrer des mots clés spécifiques ou empêcher les utilisateurs de vous mentionner. Notez que toutes les personnes que vous avez bloquées sur Instagram le seront également d’office sur Threads.

La plateforme vous permet de publier des posts jusqu’à 500 caractères. Vous pouvez y inclure des liens, des photos ou des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes. D’ailleurs, les médias s’affichent en fonction de leur taille et format d’origine, ce qui permet à votre fil d’actualité de prendre des formes bien différentes à mesure que vous le faites défiler.

Si ce nombre maximal de caractères ne vous suffit pas, vous pouvez tout simplement créer un thread (fil). Le deuxième message sera alors affiché en réponse au premier, et ainsi de suite. Cela permettra alors à votre audience de lire l’intégralité du thread en cliquant sur la publication principale. Comme sur Twitter, cette fonctionnalité est pratique, plutôt que de publier plusieurs messages les uns après les autres, qui ne seraient pas affichés dans l’ordre.

Quelles différences entre Threads et Twitter ?

Vous l’aurez compris, Threads est très fortement inspiré de Twitter, si bien que l’on pourrait presque croire à une copie. Cependant, on peut toujours relever quelques différences. Tout d’abord, sur la longueur des publications. Twitter ne vous autorise qu’à publier des tweets de 280 caractères, contre 500 sur Threads. Twitter vous permet bien de dépasser cette limite pour atteindre 10 000 caractères, mais il faut pour cela s’abonner à Twitter Blue, l’abonnement payant instauré par Elon Musk.

À l’heure actuelle, Twitter ne vous permet que de consulter 1000 tweets par jour (10 000 pour les abonnés Blue), alors que Threads ne limite pas l’utilisation de sa plateforme. Néanmoins, Threads se démarque grâce à une fonctionnalité facultative « faire une pause », que vous pouvez retrouver dans Paramètres > Compte. Le réseau vous propose ainsi de vous envoyer un rappel dès que vous avez passé 10, 20 ou 30 minutes sur l’application. Cette option est sans surprise directement héritée d’Instagram.

Vous retrouverez également sur Threads une section « Activité », qui regroupe toutes vos notifications. Celles-ci seront classées en différentes catégories pour mieux vous y retrouver : « Tout », « Réponses », « Mentions » ou « Vérifiés ».

Pour l’instant, notre avis est très positif concernant Threads. Nous aimons particulièrement l’interface très épurée, ou encore la simplicité d’utilisation grâce à l’intégration d'Instagram. En seulement quelques heures, plusieurs millions d’utilisateurs ont déjà rejoint la plateforme, et celle-ci dispose donc déjà d’une communauté solide.

Cependant, trois points seraient à améliorer. Il n’est pas encore possible de voir exclusivement les publications des personnes suivies. De plus, le thème sombre n’est pas vraiment noir, mais simplement gris très foncé. On aurait aimé que Meta donne la possibilité aux utilisateurs de choisir. Enfin, on ne peut pas envoyer de messages privés à d’autres utilisateurs dans l’application. Il faut pour cela se rendre sur le profil de la personne et cliquer sur le logo d’Instagram pour la contacter sur l’autre réseau social. Chez Twitter, vous devrez bientôt payer pour envoyer un message privé à quelqu’un qui ne vous suit pas.

Comme vous le savez peut-être, Meta n’a pas lancé Threads à l’échelle mondiale. En effet, les utilisateurs européens devront encore attendre quelques mois avant de voir arriver l’application. Meta a probablement retardé le lancement chez nous, car Threads ne s’aligne pas encore sur la règlementation en vigueur au sujet de la protection de la vie privée. Plutôt que de se voir sanctionner par la Commission irlandaise de protection des données (DPC), Meta veut sûrement faire les choses dans les règles pour conserver une bonne image.

L’application n’est donc pas disponible en France sur l’App Store ni sur le Play Store. Nous avons donc dû nous résoudre à installer l’application depuis une APK. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas de l'article, puis de cliquer sur le fichier téléchargé pour commencer à installer l’application. Vous pouvez également vous rendre de vous-même sur des sites tels qu’APKMirror ou APKPure et chercher l’application Threads.