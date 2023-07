Threads n’autorise pas les photos et vidéos sexuelles, contrairement à Twitter

Threads, le nouveau réseau social de Meta, hérite de la politique des autres réseaux sociaux du géant américain, et interdit alors tout contenu sexuel. Twitter pourrait donc toujours attirer un certain public grâce à son laxisme sur la question.

Threads pourrait bien avoir plus de mal que prévu pour enterrer Twitter, notamment à cause de sa politique de modération bien plus stricte. Si Elon Musk a instauré une « liberté d’expression » presque totale, dans la limite du respect des lois, Meta n’est de son côté pas friand des photos et vidéos sexuelles sur sa plateforme.

« Nous n'autorisons pas la nudité sur Instagram », indiquent les directives communautaires de la Threads. « Cela inclut les photos, les vidéos et certains contenus créés numériquement qui montrent des rapports sexuels et des organes génitaux ». Il en est d’ailleurs de même sur Instagram et Facebook, qui appartiennent aussi à Meta.

Threads interdit la nudité sur sa plateforme

Si l’intégration étroite avec Instagram est un des points forts de Threads, beaucoup d’utilisateurs se seraient bien passés de la politique de Meta au sujet de la nudité. Le géant l’interdit formellement, sauf dans des contextes spécifiques tels que l'allaitement, l'accouchement et certaines situations telles que l’affirmation d’un genre après une opération ou les manifestations. Les sculptures et peintures présentant des sujets nus sont également tolérées.

Twitter, de son côté, autorise la publication de tels contenus. D’ailleurs, le sexe occupe une place étonnamment importante sur Twitter. Selon Reuters, un message sur huit sur la plateforme est un contenu pour adultes. Si les travailleurs du sexe s’en donnent à cœur joie sur le réseau social d’Elon Musk pour partager des contenus à caractère sexuel ou pour rediriger les utilisateurs vers d’autres sites pour adultes, ce type de comportement ne sera pas toléré sur Threads.

Dans les quelques heures qui ont suivi son lancement, des utilisateurs ont déjà rapporté avoir été signalés pour des messages postés sur Threads. Une utilisatrice déclare par exemple s’être fait supprimer son message pour avoir écrit « boob » (sein) dans une de ses publications.

Si beaucoup d’utilisateurs considèrent cette modération comme essentielle, pour faire de Threads une plateforme plus « saine », on imagine que certains utilisateurs préfèreront le laxisme de Twitter. Malgré sa croissance hors du commun depuis son lancement hier, Threads ne remplacera donc probablement pas complètement Twitter à l’avenir.