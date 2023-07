Threads : le rival de Twitter signé Instagram ne sera pas disponible en France

Alors que la nouvelle application de messagerie d'Instagram, Threads, se prépare à être lancée dès demain, il semble que les résidents de l'Union européenne (UE) devront attendre patiemment sur la touche.

Independent.ie vient de révéler que la nouvelle application d’Instagram, Threads, ne sera pas lancée chez nous. La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a confirmé que le rival de Twitter ne devrait arriver dans un premier temps qu’aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni.

Pour une fois, ce n’est pas la DCP qui a explicitement bloqué le lancement d'Instagram Threads, mais Meta, la société mère d'Instagram, qui a choisi de ne pas introduire l'application dans l'UE pour le moment. Demain, l’application ne devrait donc être disponible qu’outre-Atlantique et outre-Manche, et pas chez nous.

Pourquoi Meta retarde-t-il le lancement de Threads en Europe ?

Meta n’a pas précisé pourquoi aucun lancement de l’application n’était pour l’instant prévu en France. Cependant, cette décision vise probablement à éviter les conflits potentiels avec les autorités de régulation. Meta veut sûrement s’assurer que Threads est conforme aux lois européennes sur la protection de la vie privée avant de la mettre à la disposition des utilisateurs européens.

L’UE impose aux entreprises de respecter des lois beaucoup plus strictes en matière de protection de la vie privée, et les pratiques de collecte de données de Threads ne s’alignent probablement pas encore sur la règlementation en vigueur.

On imagine que la principale préoccupation concernant Threads est sa capacité à agréger des données provenant d'Instagram, y compris des informations sensibles telles que les données de santé, les détails de localisation et l'historique de recherche. La DPC était déjà intervenue dans le projet de Meta d'introduire dans WhatsApp des publicités qui collecteraient des données de Facebook et de WhatsApp, donc il est probable que Meta ne veuille pas de nouveau devoir se justifier auprès de la Commission de protection des données.

Quoi qu’il en soit, pour les utilisateurs qui se trouvent dans les pays éligibles, ceux-ci peuvent déjà accéder au site web de l'application, qui présente un compte à rebours avant la sortie et un code QR pour le téléchargement de l'application mobile. La page de téléchargement du site web propose actuellement un bouton de précommande pour l'application iOS, tandis que l'option Play Store indique que l'application sera bientôt disponible.