Instagram et Facebook copient Twitter, il faudra payer pour la certification

Meta vient de lancer un tout nouveau programme de vérification, qui s’inspire du modèle de celui de son concurrent Twitter. Il faudra passer à la caisse si vous voulez un petit badge bleu sur votre compte.

Meta Verified est désormais disponible aux États-Unis, a annoncé le PDG Mark Zuckerberg sur son canal de diffusion Instagram, après que le service a été lancé en Australie et en Nouvelle-Zélande le mois dernier. Les personnes qui s'inscrivent peuvent obtenir un badge vérifié, a-t-il précisé.

Auparavant, seuls les utilisateurs considérés comme notables dans des catégories telles que les médias et le gouvernement pouvaient faire vérifier leur profil sur les réseaux sociaux, afin que les autres utilisateurs puissent être sûrs de suivre les véritables propriétaires de ces comptes.

Payer vous permettra d’obtenir un badge de certification chez Meta

Le service Meta Verified donnera aux utilisateurs un badge bleu après qu'ils auront vérifié leurs comptes à l'aide d'un identifiant gouvernemental. Le service, payant, coûtera 11,99 dollars par mois sur le Web ou 14,99 dollars par mois sur le système iOS d'Apple et le système Android de Google, a déclaré Meta dans un communiqué. C’est donc comme Twitter, qui facture lui 8 dollars sur le Web et 11 dollars sur Android et iOS, à cause des taxes de Google et Apple à hauteur de 30% sur leur boutique respective.

Comme sur Twitter, les utilisateurs de Meta Verified ont droit à quelques avantages sur les réseaux sociaux de l’entreprise. Outre le badge, le service offre une « protection proactive contre l'usurpation d'identité » ainsi qu'un accès direct au service clientèle, des autocollants exclusifs et 100 étoiles par mois sur Facebook pour soutenir d'autres créateurs.

Pour ceux qui habitent aux États-Unis, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente de Meta Verified à l'adresse https://meta.com/verified. Outre le paiement des frais, vous devez avoir 18 ans ou plus, soumettre une photo de votre pièce d'identité à Meta, satisfaire aux exigences d'activité minimale de Meta et activer l'authentification à deux facteurs.

Notez qu’une fois que vous avez été vérifié, vous ne pouvez pas changer votre nom d'utilisateur, votre nom de profil, votre date de naissance ou votre photo, à moins de procéder à une nouvelle vérification.