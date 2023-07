Twitter menace d’attaquer Threads en justice pour avoir copié son réseau social

Elon Musk menace Meta d'une action en justice après le lancement en fanfare de Threads, le nouveau rival de Meta sur Twitter. Tout indique désormais que Twitter considère l'application comme une réelle menace.

Twitter a menacé de poursuivre Meta pour sa nouvelle application Threads, que Mark Zuckerberg a ouvertement qualifiée de rivale, affirmant que l'entreprise a violé les “droits de propriété intellectuelle” de Twitter. En effet, comme nous avons pu le constater dans notre propre prise en main de Threads, l’application ressemble fortement à celle d’Elon Musk.

Dans une lettre, adressée à Mark Zuckerberg, PDG de Meta, Alex Spiro, avocat de Twitter, affirme que Meta a utilisé les secrets commerciaux de Twitter pour créer Threads. Le nouveau réseau social avait réussi à attirer plus de 10 millions d’utilisateurs en seulement 7 heures, et en compte aujourd’hui plus de 30 millions.

Meta aurait « volé » d’anciens employés de Twitter

Maître Spiro, qui est d’ailleurs aussi l’avocat personnel d’Elon Musk, affirme aussi que Meta a embauché des “dizaines” d'anciens employés de Twitter pour développer Threads. Cela n’est finalement pas si surprenant, puisqu’Elon Musk avait licencié des centaines d’employés après avoir racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars l’année dernière.

L’avocat allègue que ces anciens employés « ont conservé de manière inappropriée des documents et des appareils électroniques de Twitter » et que Meta a « délibérément » impliqué ces employés dans le développement de Threads.

Spiro n'a pas précisé si l'entreprise à l’oiseau bleu allait intenter une action en justice, mais a déclaré que « Twitter se réserve tous les droits, y compris, mais sans s'y limiter, le droit de demander des réparations civiles et des mesures d'injonction sans autre avis ». De son côté, Meta s’est également défendu. « Personne dans l'équipe d'ingénieurs de Threads n'est un ancien employé de Twitter – ce n'est tout simplement pas vrai », selon Andy Stone, directeur de la communication.

Elon Musk s’en est également donné à cœur joie pour critiquer Threads sur Twitter. Selon le milliardaire, l’application conserve beaucoup trop de données personnelles de ses utilisateurs, et son algorithme est dangereux. « Un système à source fermée, basé uniquement sur des algorithmes, signifie que la manipulation des informations que les gens voient est essentiellement indétectable », déclare-t-il. Pour rappel, il est pour l’instant par exemple impossible de personnaliser votre fil d’actualité pour n’afficher que les publications de vos amis.