The Witcher : Netflix prépare un film d’animation suite au succès de la série

The Witcher aura bientôt droit à un film d’animation ! Suite au succès monumental de la série, Netflix a annoncé la production d’un film animé intitulé The Witcher : Nightmare of the Wolf. Le spin-off devrait s’attarder sur d’autres aspects de l’univers de la série. Voici les premières informations disponibles.

« Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire dédiée au Witcher est en préparation! Le film d’animation, The Witcher: Nightmare of the Wolf, montrera la nouvelle menace qui pèse sur le Continent » annonce Netflix dans une publication sur Twitter. Lauren Schmidt Hissrich, productrice de la série The Witcher sur Netflix, est en charge du projet. Beau de Mayo, le scénariste de l’épisode 3 du show, est quant à lui crédité à l’écriture du long métrage.

L’animation du métrage est confiée à Studio Mir, un studio sud-coréen notamment connu pour des productions comme Voltron, Le Défenseur Légendaire ou La Légende de Korra. Pour l’heure, on ignore si Henri Cavill et les autres acteurs de la série s’occuperont du doublage de leurs personnage. On croise évidement les doigts pour que ce soit le cas.

Pour rappel, Netflix a déjà renouvelé la série pour une saison 2, prévue dès 2021, avant la sortie de la première saison. D’après Lauren Schmidt Hissrich, un ambitieux plan sur 7 saisons a même été élaboré par les scénaristes. Ce n’est pas du tout une surprise. Avec sa nouvelle série phare, Netflix ambitionne clairement de remplacer Game of Thrones.

Disponible depuis le 20 décembre 2019 dans le catalogue Netflix, The Witcher est parvenu à attirer 76 millions d’abonnés. Selon le service de VOD, c’est le meilleur démarrage jamais vu pour une série de son catalogue. Qu’attendez-vous de la suite des aventures de Geralt de Riv ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.