The Witcher 3 : la version optimisée PS5/Xbox Series débarque le 14 décembre

C'est désormais officiel. La version optimisée pour PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 sera disponible dès le 14 décembre 2023. Comme promis, elle sera accessible gratuitement à tous les possesseurs du titre original sur PS4 et Xbox One.

A l'image de nombreux jeux phares de la précédente génération, The Witcher 3 aura le droit lui aussi à sa version optimisée pour la PS5 et la Xbox Series X. La chose a été confirmée de longue date par CD Projekt RED. Néanmoins, et alors qu'on pensait (re)découvrir les dernières aventures de Geralt sur next-gen en 2021, le studio polonais a été contrait de décaler la sortie de cette mise à jour à une date inconnue.

La faut notamment à un certain Cyperpunk 2077, qui a occupé les développeurs à temps plein (notamment pour rattraper les nombreux bugs). En septembre 2022, les équipes du studio ont toutefois confirmé que la version next-gen de The Witcher 3 débarquera bien en 2022, sans donner de date de sortie précise.

La version next-gen de The Witcher 3 débarque le 14 décembre

Or, bonne nouvelle, puisque CD Projetkt RED vient de divulguer la date de lancement officielle de cette mise à jour optimisée pour la PS5 et la Xbox Series X/Series S. Le rendez-vous est donné au 14 décembre 2022, et chose promise, cette version sera gratuite pour tous les possesseurs du jeu. Notez qu'elle sortira également sur PC à cette même date.

De ce que l'on sait pour l'instant, cette mouture comprendra d'importantes améliorations graphiques, et notamment une prise en charge du Ray-Tracing et une augmentation du framerate évidemment. Attention, il s'agit d'un remastered et non d'un remake. En d'autres termes, n'attendez aucune modification du côté du gameplay ou de l'interface du jeu, ou encore du contenu proposé.

Pour rappel, le studio a confirmé qu'il travaillait actuellement sur une nouvelle trilogie The Witcher basé sur l'Unreal Engine 5, la dernière version du célèbre moteur graphique d'Epic Games. En outre, CD Projekt RED a annoncé le développement d'un remake de The Witcher 1 à l'occasion du 15e anniversaire du jeu. Pour l'heure, le jeu est encore à un stade précoce du développement. De fait, il faudra patienter encore un certain temps avant d'avoir une première bande-annonce, sans parler d'une date de sortie.