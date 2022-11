Hogwarts Legacy : système de combat, création d’un personnage, 45 minutes de gameplay dévoilées

Avalanche Software et Warner Bros. Interactive Entertainment ont montré une foule de nouveaux éléments de gameplay lors d'un nouveau Harry Potter : Hogwarts Legacy Showcase hier soir, notamment le créateur de personnage, les combats, l'interface utilisateur et bien plus encore.

Le nouveau jeu d'Avalanche et Warner Bros. Games vient de livrer de nombreuses informations concernant différentes mécaniques de Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard au travers d’une vidéo de gameplay de pas moins de 45 minutes, dont notamment son système de combat, l'exploration ou encore la personnalisation des personnages.

Poudlard se dévoile en vidéo

Bien que la nouvelle séquence de gameplay ne montre pas tous les coins et recoins de la célèbre école de Poudlard, elle montre clairement qu'il s'agit d'un lieu immense à explorer et rempli de secrets. Les fenêtres de l'école changent en fonction de la saison, les joueurs peuvent voir les points de la maison dans les couloirs, trouver des quêtes secondaires et des énigmes, et bien plus encore.

Le nouveau monde ouvert s’annonce donc assez dynamique. Warner et Avalanche ont également donné un aperçu de la magnifique salle commune des Poufsouffle, et ont dévoilé que le joueur aura accès à des points de déplacement rapide. Vous pouvez également désactiver plusieurs éléments du HUD de votre choix pour profiter d'une expérience plus immersive. La démo n'a pas abordé certaines des zones les plus intéressantes, comme le Grand Hall et les zones extérieures à l'école, dont par exemple la Forêt interdite.

Hogwarts Legacy va mettre l’accent sur la personnalisation

En commençant le jeu, certains joueurs pourront être déçus d’apprendre que la personnalisation de son personnage sera assez limitée, puisque seuls quelques préréglages seront disponibles, sans possibilité d'affiner les traits de votre visage. On ne retrouvera également que deux voix différentes, l’une féminine et l’autre masculine. Cela dit, les développeurs promettent que de nombreux cosmétiques et autres options de personnalisation pourront être débloqués une fois que vous aurez commencé à jouer au jeu.

Nous avons également eu droit à un bref aperçu du système combat. Ce dernier semble étonnamment rapide, avec un accent mis sur les combos, la rupture des boucliers des adversaires et la parade des attaques entrantes. Dans et hors du combat, les personnages ont accès à une variété de sorts. Les joueurs peuvent débloquer et utiliser plus de 20 sorts de combat en plus de différents “sorts essentiels”. Ces sorts de combat se trouveront dans des cases situées en bas à droite de votre écran.

Pour rappel, Hogwarts Legacy arrivera sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5 le 10 février 2023. Si vous l’avez manqué, vous pouvez regarder l’intégralité du Showcase avec la vidéo qui se trouve ci-dessous.