Unreal Engine 5 : le futur du jeu vidéo est disponible, voici à quoi il ressemble

L’Unreal Engine 5 est le nouveau moteur graphique d’Epic Games. Présenté en 2020, il est aujourd’hui disponible gratuitement pour tous les développeurs. On peut voir ce qu’il a dans le ventre grâce à plusieurs démos techniques. Des studios travaillent déjà dessus et le moteur devrait ainsi être utilisé sur le prochain Tomb Raider ou sur le nouveau jeu The Witcher.

L’Unreal Engine 5 avait été officiellement présenté en mai 2020 et depuis, Epic Games nous distillé des infos au compte-goutte. Aujourd’hui, le moteur est désormais accessible gratuitement pour tous les développeurs. Une petite révolution dans le monde du jeu vidéo.

Ce moteur est clé en main pour les développeurs et permet de travailler rapidement et efficacement, comme c’était le cas pour les précédentes versions. En plus d’apporter une interface beaucoup plus simple à utiliser, la nouvelle itération propose deux innovations majeures : Lumen, une technologie d’illumination dynamique réaliste qui donne des résultats bluffant, mais aussi Nanite, qui permet d’ajouter de nombreux éléments à un univers sans surcharger le moteur. Tout cela était déjà montré dans la démo The Matrix Awakens, sortie en décembre sur Xbox Series X et PS5. Plus encore, l’Unreal Engine est flexible, et peut tourner sur toutes les plateformes, y compris les smartphones.

L’Unreal Engine 5 montre ce qu’il a dans le ventre

Pour vanter les mérites de son moteur, Epic rend disponible aux développeurs la (gigantesque) ville de Matrix Awakens (sans l’aspect Matrix) afin qu’ils puissent bosser dessus, mais aussi Lyra. Il s’agit d’un FPS multijoueur basique exploitant les capacités du moteur.

The Coalition (Gears 5), a également profité de cette annonce pour montrer sa démo technique nommée « The Cavern ». On y découvre des paysages générés avec le moteur, mais également une séquence avec un explorateur poursuivi par une menace étrange. Ici, le but est de montrer les effets de lumière, mais aussi les capacités de Nanite. Précision, il ne s’agit pas d’un jeu, mais simplement d’une démo. On sait que le studio travaille actuellement sur son Gears 6 avec ce moteur.

D’ailleurs, plusieurs développeurs ont déjà annoncé travailler sur de nouveaux jeux avec l’UE 5. C’est le cas de CD Projekt Red, qui abandonne son Red Engine pour le prochain jeu The Witcher, annoncé il y a peu. Crystal Dynamics va également s’en servir pour le futur Tomb Raider. Précision importante : ce sera l’un des premiers titres à utiliser le moteur révolutionnaire.