The Witcher 4 : le projet Polaris ne sera pas dévoilé avant 2025 minimum

The Witcher 4, qui répond au nom de code Polaris, ne sera pas dévoilé avant 2025 minimum. C'est en tout cas ce qu'a assuré Adam Kicinski, co-PDG de CD Projekt RED, aux investisseurs de l'entreprise lors d'un appel.

Comme vous le savez peut-être, CD Projekt RED a fait une annonce de taille ce 5 octobre 2022. Le studio polonais a fait savoir qu'il travaillait sur une suite à Cyberpunk 2077, mais aussi sur une toute nouvelle trilogie The Witcher à venir. Une nouvelle licence mystérieuse est également dans les tuyaux.

Après ces annonces, le co-PDG de CD Projekt RED Adam Kicinski s'est entretenu avec les investisseurs de l'entreprise lors d'un appel, afin de préciser notamment la stratégie et le calendrier de l'entreprise. Bien entendu, The Witcher 4, qui répond au nom de code Polaris, était au centre des interrogations des investisseurs.

Plusieurs d'entre eux ont demandé au responsable si le studio avait déjà une idée de la date de sortie de ce nouvel opus. Le patron du studio a été clair : le projet Polaris ne sera pas révélé avant 2025 minimum. Pour cause, The Witcher 4 exploitera l'Unreal Engine 5, la dernière version du moteur graphique d'Epic Games.

Sur Polaris, CD Projekt RED doit d'abord apprivoiser l'UE 5

De fait, le développement du titre s'annonce long et complexe, un temps nécessaire pour apprivoiser cette nouvelle technologie. “Pour Polaris, nous préparons la technologie. Il s'agit du premier projet à être publié avec le nouveau moteur Unreal Engine 5, il y a une charge de travail supplémentaire pour développer ce moteur. Pour ce projet, nous allons clairement devoir fournir des efforts supplémentaires”, explique-t-il.

Une fois que la base graphique avec l'UE 5 sera posée, le développement de The Witcher 5 et 6 sera bien plus rapide selon le cadre de CD Projekt RED. Il estime qu'il faudra trois ans seulement pour concevoir chaque opus. Pour l'instant, on sait que la pré-production de Polaris a débuté depuis mai 2022.

Pour rappel, les fans attendent toujours de pouvoir mettre la main sur la version PS5 et Xbox Series X de The Witcher 3. Initialement prévue en 2021, cette version optimisée pour les nouvelles consoles devrait arriver en fin d'année 2022 d'après une récente déclaration du studio sur Twitter.