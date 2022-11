Les exclusivités sur PS5 sont meilleures que celles sur Xbox, même Microsoft l’admet

La CMA, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés, est toujours en train d'analyser sous toute les coutures le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft. Dans des documents officiels publiés à cette occasion, la firme américaine n'a pas hésité à reconnaître la grande qualité des exclusivités de Sony.

Comme vous le savez peut-être, le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft pour un montant astronomique de 60 milliards de dollars est examiné en ce moment-même par l‘autorité de la concurrence et des marchés britanniques, la CMA.

L'institution craint notamment que cette acquisition place Microsoft en position de force par rapport à ses principaux concurrents comme Sony et Nintendo. La CMA pointe du doigt notamment le devenir de certaines licences à succès comme Call of Duty. Si elles venaient à disparaître du catalogue Playstation par exemple, cela pourrait porter préjudice à Sony si l'on en croit la CMA.

Nous avons appris hier que Microsoft a proposé à Sony un contrat pour garantir le maintien de Call of Duty sur Playstation pendant les dix prochaines années. Pour l'instant, on ne sait pas si la firme nippone a répondu favorablement à cette proposition. En revanche, la procédure instaurée par la CMA nous permet d'en apprendre un peu plus sur Microsoft et le regard que porte la compagnie envers les exclusivités Sony.

Sony reste le roi des exclusivités d'après Microsoft

En effet, dans des documents officiels qui viennent d'être publiés, Microsoft affirme que la fusion proposée avec Activision-Blizzard ne nuira pas à la concurrence, notamment en raison de la puissance de Sony comme éditeur de jeux. “En plus d'être le fournisseur dominant de consoles, Sony est également un puissant éditeur de jeux. Sony a une taille à peu près équivalente à celle d'Activision et près du double concernant l'édition de jeux de Microsoft”, assure l'entreprise.

Elle poursuit : “Il y avait plus de 280 titres exclusifs en First Party et par des éditeurs tiers sur Playstation en 2021, soit près de 5 fois plus que sur Xbox”. Dans ce même document, Microsoft affirme que les exclusivités de Sony sont certes plus nombreuses, mais aussi de meilleure qualité. “Les jeux exclusifs de Sony et Nintendo se classent parmi les meilleures ventes en Europe et dans le monde. Le contenu exclusif actuel de Sony comprend des titres de premier plan tels que The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War et Spider-Man”.

De fait et aux yeux de Microsoft, il est inconcevable que Sony se retrouve sur la touche en raison de l'absence d'une licence particulière, en l'occurrence Call of Duty. Par ailleurs, la firme de Redmond rappelle que Nintendo se débrouille très bien depuis plusieurs années sans proposer de jeux Call of Duty sur son catalogue (aucun jeu de la licence n'est sorti sur Switch). Et vous, que pensez-vous de l'argument de Microsoft ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Eurogamer