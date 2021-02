The Mandalorian saison 3 : une pétition réclame le retour de Gina Carano et obtient 3000 signatures

Une pétition sur Change.org, qui demande le retour de Gina Carano dans la 3e saison de The Mandalorian, a déjà récolté plus de 3000 signatures. La semaine dernière, l'actrice s'est faite éjecter de la série pour ses propos insultants et conspirationnistes sur Twitter. Les auteurs de la pétition estiment que la politique n'a rien à faire dans le monde du divertissement.

Quelques jours seulement après l'éviction de Gina Carano de la 3e saison de The Mandalorian pour ses propos douteux, une pétition a été mise en ligne sur Change.org pour réclamer son retour dans la série. “Cette pétition est pour les dirigeants de Disney” peut-on ainsi lire sur la page dédiée. “S'il vous plaît, pourquoi ne pouvez-vous pas laisser la politique en dehors de l'industrie ? The Mandalorian est une série fantastique, et l'interprétation de Cara Dune par Gina Carano est un plaisir à regarder. The Mandalorian ne serait pas la même série sans elle”.

La pétition n'a pas tardé à faire des émules, et compte d'ores et déjà 3000 signatures. L'objectif fixé de 5000 ne devrait donc rapidement être atteint. Les auteurs reprochent en outre à LucasFilm de céder à la “cancel culture”, et estiment que l'actrice n'a fait qu'“exprimer sa pensée”. “Aux fans de The Mandalorian, s'il vous plaît, exprimez-vous. Disney doit arrêter de licencier des acteurs pour leurs tweets controversés, et doit continuer à donner aux fans une grande série. Réembauchez Gina Carano. Ce n'est pas de la justice que de la licencier”.

Il y a peu de chances de revoir Gina Carano dans la saison 3 The Mandalorian

À l'heure actuelle, l'ancienne combattante de MMA ne pourra plus jouer Cara Dune dans la série ainsi que dans d'autres productions de l'univers Star Wars. Si les auteurs de la pétition veulent son retour, l'espoir n'est pas vraiment de mise pour Gina. Très peu d'exemples peuvent en effet confirmer que ce genre d'actions ont un réel impact sur les studios de production. On peut en outre citer le retour de James Gunn à la réalisation de Guardians of the Galaxy, mais ces événements restent trop rares pour être considérés comme la norme.

À lire également – The Mandalorian : la série est toujours plus populaire que Wandavision sur Disney+

D'autant que Lucasfilm nourrirait depuis plusieurs mois une aversion envers les propos de l'actrice, et n'attendait que la goutte d'eau qui ferait déborder le vase pour s'en séparer. Hasbro a également annulé la commercialisation de figurines Cara Dune à son effigie. Ce qui n'a pas empêché Gina Carano de rebondir rapidement : elle aurait en effet décroché un rôle dans le prochain film de Ben Shapiro, une autre figure controversée de l'extrême droite américaine. Selon ce dernier, Lucasfilm serait comparable à l'Empire, faisant ainsi de lui et Gina Carano la Rébellion.

Source : Change.org