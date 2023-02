The Mandalorian saison 3 : la planète Mandalore se dévoile pour la 1re fois dans cette bande-annonce épique !

Pour célébrer l'arrivée imminente de la saison 3 de The Mandalorian sur Disney+, la firme aux grandes oreilles vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce épique. L'occasion de découvrir les premières images de Mandalore, planète mythique et berceau de Din Djarin et des Mandaloriens.

Comme vous le savez peut-être, ce mercredi 1er mars 2023 sera marqué par l'arrivée de la 3e saison de The Mandalorian sur Disney+. Afin de préparer le retour de Din Djarin et de Grogu comme il se doit, nous avons déjà eu le droit à plusieurs bandes-annonces officielles, sans oublier certains extraits qui ont fuité sur l'App Store notamment.

De ce que l'on sait pour l'instant, Mando va se lancer dans une quête de rédemption pour réparer ses transgressions au code d'honneur des Mandaloriens. De fait, on se doutait que les aventures de nos deux héros allaient peut-être les conduire sur Mandalore, la planète mythique des Mandaloriens.

Et bien, Disney vient tout juste de confirmer cette théorie avec un nouveau trailer qui vient tout juste de débarquer sur YouTube. Il s'agit d'un petit évènement en soi pour les fans, car c'est la première fois que nous pourrons découvrir le monde natal de Din Djarin dans une série en live-action.

Découvrez Mandalore pour la 1re fois dans la saison 3 de The Mandalorian

Il faut bien préciser en live-action puisque Mandalore est déjà apparue à plusieurs fois dans la série animée acclamée Clone Wars, mais aussi dans les bandes-dessinées et comics qui exploitent l'univers étendu. Comme on peut le voir rapidement dans le trailer, Mandalore se présente comme une planète désertique et hostile, sur laquelle s'éparpillent des cités surplombés de dômes gigantesques.

Pour rappel, une bande-annonce diffusée en janvier 2023 a dévoilé ce qui nous attend pour cette 3e saison de The Mandalorian. Visiblement, nos deux héros ne vont pas visiter seulement Mandalore, mais aussi Coruscant, la planète-ville et capitale de la galaxie, sans oublier Nevarro.

On sait également que cette 3e saison abordera l'Ordre 66 donné par Dark Sidious. En effet, on peut apercevoir rapidement des jedi novices retranchés derrière une porte du Temple jedi sur Coruscant. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre le début de cette 3e saison le 1er mars 2023 sur Disney+ pour en avoir le coeur net.