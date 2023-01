The Mandalorian saison 3 s’offre une bande-annonce épique et pleine de surprises

Lucasfilm a publié la toute nouvelle bande-annonce pour la saison 3 de The Mandalorian. On y retrouve nos deux héros lancés dans une quête dangeureuse. Le premier épisode sera diffusé le 1er mars prochain sur Disney +.

Cela fait plus de deux ans que nous attendons la saison 3 de The Mandalorian et elle arrive enfin ! Lucasfilm a publié cette nuit une bande-annonce (la deuxième) de cette nouvelle salve d’épisodes et elle promet beaucoup !

On y voit Mando (Pedro Pascal) et Grogu lancés dans une quête périlleuse : se rendre au cœur d'une Mandalore ravagée pour que notre héros puisse faire amende honorable. Les fans de lore de Star Wars seront aux anges : dans la vidéo, on peut aussi voir d’autres planètes comme Coruscant ou Nevarro. Des surprises sont aussi au menu, comme l’apparition de Babu Frik (vu dans l’épisode IX) ou une séquence dédiée à l’Ordre 66. On va se régaler.

The Mandalorian saison 3 arrive le 1er mars

Pour rappel, il faudra avoir vu The Book of Boba Fett pour tout comprendre à cette saison 3. C’est en effet dans le spin-off que Din Djarin, notre héros, se construit un nouveau vaisseau, se fait bannir de son clan et récupère la garde de Grogu, alors en pension chez Luke Skywalker. Mettez vous à la page si ce n’est pas déjà fait !

The Mandalorian saison 3 est prévu pour sortir à partir du 1er mars prochain au rythme d’un épisode par semaine. Evidemment, la série sera diffusée sur Disney +. 2023 est encore une année dense pour la saga créée par George Lucas. En plus de Mandalorian, nous avons le droit à une nouvelle saison de The Bad Batch (trois épisodes sont déjà sortis), une série sur Ahsoka et une autre sur de nouveaux personnages menée par Jude Law : Skeleton Crew. En plus de tout cela, le jeu Star Wars Jedi Survivor débarquera sur consoles en mars. Il y aura de quoi faire !

On rappelle que The Mandalorian est portée par l’acteur Pedro Pascal. Ce dernier est également à l’affiche d’une autre série phare de ce début d’année : The Last of Us dont le premier épisode a été diffusé hier sur Amazon Prime Video.