The Mandalorian : voici un avant-goût de la saison 3 en vidéo

La troisième saison de The Mandalorian doit débarquer sur Disney+ dès le 1er mars 2023. En attendant la date fatidique, les fuites au sujet des prochaines aventures de Mando et Grogu se multiplient. En témoigne ce nouvel extrait, repéré sur l'App Store américain.

L'attente va enfin toucher à son terme pour les fans de Grogu aka Baby Yoda et du Mandalorien. Et oui, la 3e saison de The Mandalorian doit débarquer sur Disney+ dès ce 1er mars 2023. Pour l'instant, le synopsis est encore mystérieux. De ce qu'ont révélé les premiers trailers de cette saison 3, Grogu et Mando vont se lancer dans une nouvelle quête particulièrement périlleuse, direction Mandalore.

Désormais renié par ses pairs, considéré comme un apostat par les autres Mandolariens, Din Djarin est visiblement déterminé à se rendre sur sa planète natale pour retrouver son honneur et réparer ses affronts passés. De ce que l'on sait, ce nouveau périple emmènera notre duo sur plusieurs planètes emblématiques de la saga, à commencer par la capitale de la galaxie Coruscant, sans oublier Nevarro.

Si comme nous, vous trépignez d'impatience à l'idée de démarrer cette 3e saison, sachez qu'un extrait inédit vient tout juste d'être publié sur la toile. Il s'agit visiblement d'une fuite malencontreuse sur l'App Store américain. Durant cette séquence d'une quarantaine de secondes, on peut apercevoir Mando converser avec l'un de ses précédents alliés, à savoir Greef Karga (toujours incarné par Carl Weathers).

The Mandalorian S3 : un nouvel extrait fuite sur la toile

Celui qui était à la tête de la Guilde des chasseurs de primes occupe visiblement une position bien plus importante sur Nevarro. Il propose d'ailleurs à Mando de s'installer sur place sur une parcelle de terre. Seulement, Din refuse la proposition, arguant avoir encore “des choses à régler”. De son côté, Karga ne manque pas de montrer son étonnement, Mando ayant notamment accompli sa mission sur Tatooine…

Bien entendu, Grogu profite également de la conversation pour utiliser la Force et voler discrètement de quoi grignoter. On ne change pas les vieilles habitudes. Si cet extrait a le mérite de ne pas révéler des éléments importants de l'intrigue, il rappelle à quel point il est impératif d'avoir vu The Book of Boba Fett avant de se lancer dans cette 3e saison de The Mandolarian.