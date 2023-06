The Mandalorian : la saison 4 devrait arriver plus tard que prévu, voici pourquoi

La production très attendue de la quatrième saison de la série à succès The Mandalorian vient d’être retardée en raison de la grève de la Writers Guild of America (WGA), ce qui devrait également retarder la sortie de la série.

Selon le récent listing de Production Weekly du 1er juin, la date de début du tournage de la saison 4 de The Mandalorian a été repoussée à « au moins jusqu’à novembre ». Le plan initial prévoyait le début de la production en septembre, mais la grève des scénaristes continue d'avoir un impact sur les productions aux États-Unis et dans le monde entier, car ceux-ci se battent toujours pour leurs droits.

La grève de la WGA a été un défi important pour l'industrie du divertissement, et l'équipe des Mandaloriens n'est pas épargnée par ses effets. La série revêt une importance considérable pour la WGA et ses scénaristes, car elle représente leur plus grand succès. Les retards de production peuvent avoir un impact significatif sur les résultats de Disney, ce qui en fait finalement une victoire importante pour le syndicat des scénaristes. La grève, qui entre dans son deuxième mois, a entraîné des arrêts de travail dans toute l'industrie, rappelant la grève de 100 jours qui avait eu lieu en 2007-2008.

Lire également – The Mandalorian : la série Disney+ n’est pas près de s’arrêter, selon son créateur

La saison 4 de The Mandalorian pourrait prendre plus de temps à sortir

Disney a la possibilité de poursuivre la production sans la présence des scénaristes sur le plateau, en apportant des changements de dernière minute si nécessaire. Toutefois, une décision similaire prise par Prime Video pour la saison 2 de The Rings of Power a suscité des réactions négatives. Une production précipitée sans une supervision adéquate des scénaristes pourrait entraver le retour en grande pompe de la série.

Le producteur exécutif Rick Famuyiwa avait précédemment mentionné les projets en cours pour la quatrième saison, indiquant qu'elle avait déjà été écrite. Cependant, pendant le tournage, les scénarios subissent souvent des modifications, qui ne peuvent pas être prises en compte pendant une grève.

Les fans peuvent toujours s'attendre à de nouveaux contenus Star Wars sur Disney+. Deux nouvelles séries Star Wars Ahsoka et Skeleton Crew, qui se déroulent à la même période que The Mandalorian, devraient être diffusées dans le courant de l'année.