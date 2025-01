The Last of Us saison 2 précise sa date de sortie dans un nouveau trailer, c’est pour bientôt

La plateforme de streaming Max lève le voile sur la date de sortie de The Last of Us saison 2 en nous gratifiant d'un trailer plein de suspense. Il ne va plus falloir attendre bien longtemps.



D'abord jeu vidéo sorti en 2013 sur PlayStation 3, The Last of Us a eu les honneurs d'une adaptation en série “live action”. Comprenez : avec de vrais acteurs. Un exercice très périlleux que pas mal de studios ont raté, mais pas ici. L'histoire de Joel (incarné par Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) a captivé les spectateurs et la saison 1 s'est révélée l'une des meilleures séries de la plateforme Max.

Sans surprise, une saison 2 est lancée. Les fans attendent avec impatience sa sortie et force est de constater qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. La première bande-annonce est diffusée en août 2024. Depuis, c'est le calme plat et tout le monde ronge son frein. Jusqu'à aujourd'hui avec la mise en ligne d'un second trailer. Il n'arrive pas seul puisqu'il indique quand l'on pourra enfin voir la suite de la série cette année.

Voici quand sortira The Last of Us saison 2 sur Max

Le trailer, visible ci-dessous, propose une minute de tension quasi-ininterrompue. Entre l'alarme qui résonne dès le début, en passant par une cloche qui sonne l’alerte et les cris des infectés, mieux vaut de pas monter le son trop fort avant de lancer la vidéo. Max nous promet visiblement une saison 2 pleine de suspense et d'action, même si quelques images laissent entrevoir ça et là des moments de répits pour nos héros.

Lire aussi – The Last of Us Part 2 Remastered : que vaut la version PS5 du jeu culte ?

La plateforme de streaming joue avec nos nerfs jusqu'au bout en dévoilant non pas une date de sortie précise pour la saison 2 de The Last of Us, mais un mois, à savoir avril 2025. Cela laisse donc une fourchette de 30 jours, bien plus réduite que celle que l'on avait jusqu'à présent, un vaste “printemps 2025”. Dans le pire des cas, il reste environ 3 mois et demi à attendre avant de pouvoir suivre la suite des aventures de Joel, Ellie et tous les autres.