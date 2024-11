The Last of Us saison 2 précise sa date de sortie sur Max, les infectés approchent

La très attendue saison 2 de la série The Last of Us a enfin une date de sortie plus précise. Jusqu'à présent, on savait seulement qu'elle sortirait dans le courant de l'année 2025.

Adapter un jeu vidéo en film ou en série n'est pas une mince affaire. Plusieurs studios et réalisateurs s'y sont essayés et globalement, les résultats ne marquent pas les mémoires, où alors pour leur grande médiocrité. Il y a quelques exceptions heureusement, surtout au niveau des séries. Fallout sur Prime Video est un bon exemple. Mais pour beaucoup, le show qui met tout le monde d'accord est The Last of Us sur Max. Sortie en 2023, la première saison a rencontré un grand succès critique et commercial.

Rappelons rapidement de quoi elle parle. Nous sommes aux États-Unis, dans un monde post-apocalyptique où presque tous les humains sont devenus des infectés, un genre de zombie bien plus sportif que les classiques morts-vivants titubant lentement. On y suit au départ l'histoire de Joel, incarné par Pedro Pascal, chargé de mener une jeune femme, Ellie (Bella Ramsey), à l’autre bout du pays. Dans un tel contexte, le road trip n'a rien de reposant.

La saison 2 de The Last of Us a une date de sortie plus précise, la voici

Depuis la fin de la saison 1 en 2023, les fans rongent leur frein. Une première bande-annonce de The Last of Us saison 2 a été diffusée en août dernier, mais il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent depuis. Surtout au niveau de la date de sortie. Il faut en effet se contenter d'un vague “2025”, sans plus de précision. Jusqu'à aujourd'hui du moins. Lors d'une conférence de presse, le directeur général des programmes de HBO et Max Casey Bloys a donné une fourchette plus réduite.

La saison 2 de The Last of US sortira sur Max au printemps 2025. Donc entre le 20 mars et le 20 juin 2025 environ. On aurait bien sûr préféré une date fixe, mais c'est déjà mieux que rien. Dans le meilleur des cas, l'attente prendra fin d'ici à peu près 5 mois. Craig Mazin, réalisateur de la série, a déjà laissé entendre qu'il y aurait une saison 3 voire une saison 4 dans les tuyaux.

Source : IGN