The Last of Us saison 2 dévoile sa première bande-annonce, personne n’est prêt pour cette suite

La série The Last of Us a dévoilé la toute première bande-annonce de sa deuxième saison. Elle arrivera dans le courant de l’année 2025 sur Max. Bien évidemment, cette salve d’épisodes devrait suivre la trame du second jeu.

En 2023, HBO avait brillamment adapté en série la saga vidéoludique The Last of Us. Fort de ce succès, le network américain a évidemment décidé de donner suite avec une seconde saison, dont la première bande-annonce a été diffusée cette nuit.

C’est via une courte vidéo de vingt-deux secondes que nous pouvons découvrir ce qui nous attend pour cette nouvelle salve d’épisodes. On peut y voir un Joel en proie à ses démons suite au grand final de la saison 1, mais aussi des très courtes séquences qui parleront forcément aux fans de la série.

The Last of Us saison 2 va traumatiser les téléspectateurs

La saison 1 de The Last of Us retraçait assez fidèlement le fil du premier jeu sorti en 2013. Cette deuxième saison va logiquement suivre la trame du second volet sorti en 2020. Autant dire qu’il va falloir avoir les nerfs solides pour se plonger dans cette aventure. Dans ce court trailer, on peut reconnaître plusieurs séquences issues du jeu, comme la soirée à Jackson, la fuite à cheval dans la neige, la présence de Dinah, les Séraphites dans la forêt mais aussi et surtout Abby qui tente d’échapper aux infectés. Cette dernière est incarnée par Kaitlyn Dever et si HBO suit fidèlement le jeu, elle aura une importance cruciale.

A lire aussi – The Last of Us Part 2 Remastered : que vaut la version PS5 du jeu culte ?

La saison 2 de The Last of Us sera diffusée sur Max dans le courant de l’année 2025. Pour le moment, nous n’avons pas de date plus précise. Il faudra donc faire preuve de patience en attendant cette suite. Une chose est certaine : si vous n’avez pas joué au jeu, vous n’êtes pas prêts pour ce qui arrive.

Cette nuit, HBO a aussi profité pour dévoiler ses autres séries phares à venir. Quatre sont particulièrement attendues : Dunk and Egg, un nouveau spin-off de Game of Thrones, Welcome to Derry, une préquelle aux films Ça, The Penguin, qui se déroule dans le même univers que le film The Batman ainsi que Dune Prophecy.