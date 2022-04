19,99 €, c’est le prix du jeu PS4 The Last of Us Part 2 (compatible PS5)

Vous souhaitez compléter votre bibliothèque de jeux vidéo en vous procurant le meilleur jeu de l'année 2020 ? Sur les sites de deux revendeurs français, The Last of Us Part 2 disponible sur PS4 ou PS5 est affiché à moins de 20 euros seulement. Focus sur ce nouveau bon plan !

Au cours d'une offre à durée indéterminée, Cdiscount et la Fnac vous permettent d'acquérir l'excellent The Last of Us Part 2 à bas prix. En effet, le jeu vidéo disponible sur PS4 et compatible PS5 est vendu par les deux sites marchands cités au tarif de 19,99 euros. Le montant du produit étant inférieur à 20 euros d'achat, il faut savoir que la livraison est gratuite en point relais (pour Cdiscount) et en magasin (pour la Fnac).

Élu meilleur jeu de l'année 2020, The Last of Us Part 2 invite les gamers à découvrir la suite des aventures d'Ellie avec, entre autres, des environnements à couper le souffle et de nouveaux systèmes de gameplay. Cinq ans après leur voyage périlleux à travers une Amérique ravagée par une pandémie, Ellie et Joel ont trouvé refuge à Jackson, dans le Wyoming. Vivre parmi une communauté prospère de survivants leur a permis de trouver paix et stabilité, malgré la menace constante des infectés ainsi que des autres survivants. Voici la bande-annonce du jeu vidéo.