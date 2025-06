Pour les soldes d’été, le PC portable Huawei MateBook 14 2024 profite d’une grosse réduction

Le modèle 2024 du Huawei MateBook 14 fait l'objet d'une grosse réduction sur le site officiel de la marque. Dans le cadre des soldes d'été, le PC portable de la firme asiatique incluant un processeur Intel Core Ultra 5 bénéficie d'une remise globale de 330 euros. Attention, vous n'aurez que quelques jours pour en profiter !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Depuis le mercredi 25 juin 2025, des marques spécialisées dans le domaine du high-tech proposent de nombreuses offres promotionnelles à l'occasion des soldes d'été en France. À cette occasion, la firme Huawei permet à ses clients de bénéficier d'un bon plan à saisir sur l'achat du MateBook 14 2024, depuis sa boutique française virtuelle.

Jusqu'au lundi 7 juillet prochain, le PC portable Huawei disponible dans un coloris gris voit son prix passer de 1099,99 euros à seulement 769,99 euros grâce à une double réduction. Celle-ci se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 250 euros de la part de Huawei et d'une deuxième remise de 80 euros via le coupon A80ETEFR. Le code promotionnel en question doit être saisi dans l'encart intitulé “Utiliser un code promo”, lors de l'étape de la commande.

Le Huawei MateBook 14 2024 est 330 € moins cher lors des soldes

Le MateBook 14 2024 associé à l'offre Huawei est un PC portable qui est équipé d'un écran tactile OLED 2,8K de 14 pouces avec une définition de 2880 × 1920 pixels, une densité de 243 ppp, une luminosité de 450 nits et un rapport de contraste de 1000000:1. L'ultra-portable du constructeur chinois possède également un processeur Intel Core Ultra 5 125H, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, une batterie d'une capacité de 70 Wh, une carte graphique Intel Arc et le système d'exploitation Windows 11 Home.

Avec son design ultra-fin (épaisseur de 226,8 mm pour un poids de 1,31 kg), le Huawei MateBook 14 inclut un clavier rétroéclairé de grande taille et un pavé tactile avec multi-touch. Du côté de la connectivité/connectique, on retrouve essentiellement la norme Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, la technologie Bluetooth 5.2, un port USB-C (données, charge et DisplayPort), deux ports USB 3.2 Gen 1, un port HDMI et une prise jack de 3,5 mm. Enfin, le PC portable est accompagné d'un adaptateur d'alimentation USB-C 65 W. Pour plue de détails, retrouvez notre article consacré au test du Huawei MateBook 14.