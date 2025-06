Fans de Nintendo, cette application pour iPhone vous fera retomber en enfance, c’est certain !

Une nouvelle application photo “rétro” débarque sur iPhone, avec un rendu pixelisé en noir et blanc fidèle à l’esthétique d'une célèbre console portable. Parfait pour les nostalgiques comme pour les amateurs de l’effet vintage.

Article rédigé par Adam Bausset.

L'auteur de Delta, l’un des meilleurs émulateurs Nintendo disponible sur iPhone, prépare une nouvelle application baptisée Delta Camera. Son principe ? Reproduire le style si particulier de la Game Boy Camera sortie en 1998, mais en y ajoutant des options modernes.

Il en reprend l’esthétique monochrome et pixelisée, tout en ajoutant des fonctionnalités modernes dignes des apps photo actuelles. L’objectif : proposer une expérience unique sur iOS qui ravira les créatifs ou les nostalgiques de la console culte de Nintendo. Mais est-ce vraiment utile à l'ère des photos en haute définition ? Il se pourrait bien que oui.

Delta Camera : l’application caméra pour les fans de retrogaming

Delta Camera permet de prendre des clichés en 4 nuances de gris, avec un rendu pixelisé fidèle à la Game Boy Camera d’époque. On peut régler manuellement la luminosité et le contraste, capturer des panoramas en rafale, et utiliser aussi bien l’appareil photo avant qu’arrière. Le tout avec un vrai contrôle sur l’exposition ou le zoom.

L’application profite aussi d’une intégration avec le bouton photo physique introduit avec l’iPhone 16, une fonctionnalité très attendue par les amateurs de photographie mobile. Derrière son style minimaliste, Delta Camera capitalise sur une tendance forte : l’envie de retrouver le plaisir et le style d’antan. Et le fait qu’elle arrive sur iOS la rend immédiatement plus accessible qu’un accessoire physique rétro, souvent coûteux et peu pratique.

Actuellement, Delta Camera est en bêta fermée pour les abonnés du Patreon de Riley Testut (à partir de 3 $ par mois). Le lancement public est prévu d’ici la fin 2025. Reste à voir si l’effet Game Boy tiendra plus du gadget que de l’outil créatif. Mais l’idée est là : faire revivre un objet culte, sans nostalgie forcée, et avec une vraie liberté d’usage. Il ne vous reste plus qu’à prendre en photo votre boule de poils préférée en l’imaginant en Pokémon tout droit sorti des versions Bleu ou Rouge (selon vos préférences).