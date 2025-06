La mauvaise idée de Samsung avec sa mise à jour One UI 8

La mise à jour One UI 8 apporte optimisations, correctifs et nouvelles fonctionnalités bienvenus aux smartphones Samsung. Mais un changement bien spécifique peut soulever des interrogations quant à sa pertinence.

La mise à jour vers One UI 7 a à peine eu le temps d'être déployée, que Samsung a commencé à rendre disponible la bêta pour One UI 8, la version de sa surcouche basée sur Android 16. Au fil des builds, on en apprend plus sur les nouveautés apportées par One UI 8, qui devrait bientôt arriver dans une version stable sur les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 attendus pour le mois de juillet. Mais un changement risque de ne pas faire l'unanimité.

Comme repéré par SamMobile, le constructeur a fait un curieux choix dans les paramètres audio de One UI 8. Lorsque le smartphone est connecté à des Galaxy Buds, l'utilisateur n'a plus accès aux options sonores du mobile dans Paramètres > Son et vibrations > Qualité et effets sonores, mais seulement à celles des écouteurs sans fil. On est ainsi automatiquement redirigé vers l'application Galaxy Wearable, empêchant de configurer les réglages audio du smartphone lui-même.

Samsung force l'intégration de Galaxy Wearable dans les paramètres audio de One UI 8

Une décision qui peut sembler étrange. Si on désire modifier les paramètres audio de ses écouteurs, on peut se rendre dans l'app dédiée pour cela. Pourquoi vouloir nous empêcher de régler l'audio de son appareil pour plus tard quand on a les écouteurs dans les oreilles ? Peut-être que Samsung estime que certaines personnes se trompent et se rendent au mauvais endroit pour paramétrer leurs écouteurs. Dans ce cas, il aurait été plus judicieux d'informer l'utilisateur et de lui laisser le choix : rester dans les paramètres du mobile ou ouvrir Galaxy Wearable.

SamMobile fait savoir que cette modification est présente dans la dernière version bêta de One UI 8 pour les Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra. Sur un Galaxy S23 Ultra sous One UI 7, le changement est absent. Reste à savoir si cette nouveauté sera bien intégrée à la version définitive de One UI 8. Nous serons vite fixés.