Cette nouvelle technologie pourrait multiplier la puissance de vos appareils électroniques tout en les miniaturisant

Pour la première fois, des scientifiques sont parvenus à visualiser un skyrmion magnétique en trois dimensions. Cette avancée pourrait révolutionner le stockage de données et permettre des ordinateurs miniatures, ce qui ouvre des perspectives fascinantes pour l’informatique du futur.

Les skyrmions magnétiques sont des structures en forme de tourbillon à l’échelle nanoscopique. Ces derniers attirent de plus en plus l’attention des chercheurs en raison de leur stabilité et de leur potentiel dans la miniaturisation des technologies. Ces structures, maintenant observées pour la première fois en 3D grâce à des chercheurs américains et suisses, se comportent comme des micro-tourbillons d’électrons pouvant être déplacés et manipulés avec une charge électrique. Cette découverte pourrait rendre possibles de nouveaux dispositifs de stockage d’informations, bien plus petits et performants que les disques durs actuels.

Pour obtenir cette image 3D, les scientifiques du Lawrence Berkeley National Laboratory ont utilisé des rayons X et une technique de laminographie, un peu comme une IRM. Ce procédé a permis de voir en profondeur la structure complexe des skyrmions, qui étaient jusque-là représentés en 2D. Ces tourbillons en 3D révèlent des détails essentiels pour comprendre comment ces structures pourraient transformer le stockage des données et la conception de nouveaux appareils électroniques.

Les skyrmions en 3D ouvrent la voie à des disques durs miniatures et des ordinateurs ultra-compacts

Les skyrmions sont extrêmement stables, consomment peu d’énergie, et pourraient être utilisés pour stocker des données de manière bien plus compacte que les technologies actuelles. Concrètement, cela pourrait aboutir à des disques durs beaucoup plus petits, capables de stocker davantage d’informations sans perte d’énergie excessive. Par exemple, un smartphone ou un ordinateur équipé de cette technologie pourrait avoir une mémoire bien plus grande tout en réduisant sa consommation d’énergie. Ce qui prolongerait aussi l’autonomie des smartphones.

Grâce à cette première visualisation en 3D, les chercheurs espèrent mieux exploiter les skyrmions pour des applications comme les ordinateurs quantiques, qui nécessitent des composants à la fois compacts et ultra-rapides. En utilisant ces tourbillons magnétiques, on pourrait aussi concevoir des puces électroniques miniatures pour les systèmes d'intelligence artificielle, les rendant plus performants et économes en énergie. Cette découverte pourrait donc jouer un rôle clé dans la prochaine génération d’ordinateurs et d’appareils intelligents, en intégrant des technologies de stockage et de calcul bien plus puissantes dans des formats réduits.

Source : David Raftrey, Simon Finzio, and Peter Fischer. Quantifying the topology of magnetic skyrmions in three dimensions. Science Advances. DOI: 10.1126/sciadv.adp8615