Spider-man 4 : Tom Holland est “enflammé” par le scénario du film, il nous en dit plus

La franchise Spider-man se porte bien. Depuis son renouveau avec l'intégration du héros dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) en 2016, c'est Tom Holland qui prête ses traits à l'homme-araignée. Après 3 films dont le dernier date de 2021, les fans attendent son retour dans les salles obscures. Spider-man 4 est bien prévu, et l'acteur principal a d'ailleurs pu lire un premier jet du scénario. Pas question d'en dévoiler des secrets évidemment, mais une chose est sûre : le long-métrage s'annonce épique, de l'aveu même de la star.

“Je l'ai lu il y a trois semaines et il m'a vraiment enflammé. Zendaya et moi nous sommes assis, l'avons lu ensemble et à certains moments, nous sautions partout dans le salon“, confie l'acteur dans une interview à retrouver en vidéo au bas de cet article. Pour lui, Spider-man 4 sera “un vrai film, digne du respect des fans“. Sa partenaire à l'écran comme à la vie semble également très enthousiaste. Elle devrait sauf énorme surprise reprendre son rôle de MJ.

Un aveux rassurant quand on sait que Tom Holland acceptait de reprendre le rôle du super-héros uniquement s'il jugeait le scénario à la hauteur. Bien qu'on ne connaisse pas encore l'intrigue du film, on apprend qu'Holland voudrait y voir le Spider-man de Into the Spider-verse : “J'aimerais avoir la chance d'introduire Miles Morales dans mon univers Spider-Man et le MCU, j'adorerais faire pour un jeune ce que Robert Downey Jr. a fait pour moi“. Vrai indice ou vœu pieux ? L'avenir nous le dira.

Spider-man 4 devrait être réalisé par Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), succédant à Jon Watts qui a dirigé les trois premiers films. Aucune date de sortie n'est avancée pour le moment. On sait toutefois que le tournage commencera en 2025. N'attendez donc pas les nouvelles aventures de l'homme-araignée avant 2026 au plus tôt.