Le Seigneur des Anneaux : la Guerre des Rohirrim va faire revenir cet acteur d’entre les morts, et l’IA n’y est quasiment pour rien

Le Seigneur des Anneaux : la Guerre des Rohirrim est attendu au cinéma ce 11 décembre. Ce film d'animation, notamment produit par Peter Jackson, compte bien faire revenir cet acteur mythique d'entre les morts. Et étonnamment, l'IA n'y est quasiment pour rien.

On le sait, depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, on a déjà pu voir des acteurs pourtant disparus depuis des années revenir sur le grand écran. On pense notamment à Peter Cushing dans le rôle de Wilhuff Tarkin, le commandant de l'Etoile de la Mort dans Star Wars.

Pourtant décédé en 1994, l'acteur britannique est apparu brièvement à l'écran dans Rogue One en 2016 grâce à la magie de l'IA. Plus récemment, nous avons également pu revoir Ian Holm dans la peau de l'Android Ash dans Alien : Romulus, quatre ans après la mort du célèbre interprète de Bilbon dans la première trilogie du Seigneur des Anneaux.

l'IA pour rajeunir ou ressusciter, un procédé aux résultats inégaux

Néanmoins et en dehors de l'avalanche de questions éthiques que soulève ce procédé, il faut bien reconnaître que les résultats obtenus sont rarement à la hauteur. Que ce soit pour faire revenir des acteurs disparus ou les rajeunir à l'écran. On se souvient par exemple de Robert De Niro dans The Irish Man, qui arborait les traits de ses 20 ans dans le corps d'un septuagénaire. Ce qui créait fatalement un certain décalage lors des scènes où il a la vingtaine.

Plus récemment, le cas d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée a également fait débat. Au début du film, Harrisson Ford est rajeuni numériquement pour les besoins de la scène d'introduction, qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale (le personnage a donc la trentaine à cette époque). Malheureusement, le rendu est encore trop artificiel et se rapproche plutôt d'une cinématique de jeu vidéo. De quoi nuire à l'immersion des spectateurs les plus avertis.

Christopher Lee de retour dans la peau de Saroumane, mais par quelle sorcellerie ?

Alors, quand nous avons appris que cet acteur culte allait revenir d'entre les morts dans le Seigneur des Anneaux : la Guerre des Rohirrim, on était plutôt circonspects à la rédaction. En effet, la productrice du film d'animation Phillipa Boyens a confirmé que Christopher Lee incarnera de nouveau le mage blanc Saroumane !

Or, si vous êtes fans des premières trilogies de Peter Jackson, vous savez que le célèbre acteur britannique/ancien espion/chanteur de heavy metal nous a malheureusement quitté en 2015. Alors comment les équipes de la Guerre des Rohirrim ont-ils procédé pour le faire revenir ?

Beaucoup d'archives et un peu d'IA

Tout d'abord et c'est assez étonnant, l'IA n'est pas au centre de ce miracle. Du moins, pas totalement. En effet, Phillipa Boyens a expliqué lors d'une interview qu'ils se sont surtout servis d'archives et d'enregistrements de l'acteur réalisés lors du tournage du Hobbit : la Bataille des cinq armées.

“Birgit Kroencke (ndrl : la veuve de Christopher Lee, maintenant décédée) et Peter Jackson ont tous les deux su dans leur coeur que c'était la bonne chose à faire, et nous sommes persuadés que Sir Christopher Lee aurait voulu ça aussi. Donc, on a fouillé les archives et on a trouvé de vieux enregistrements de l'époque du Hobbit où on pouvait l'entendre. Il ne faisait pas que répéter ses répliques, il était aussi en train de parler aux équipes techniques pendant qu'il s'enregistrait”, expose-t-elle.

Si elle ne rentre pas plus dans les détails, on imagine que les équipes du film ont exploité ces nombreux échantillons vocaux de l'acteur pour moduler, retoucher et caler la voix de Christopher Lee sur les ligues de dialogues du personnage. Toutefois, on se doute que l'IA a probablement joué un petit rôle dans le processus, ne serait-ce que pour compléter certaines phrases ou changer l'intonation de la voix selon les besoins des scènes.