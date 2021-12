The Matrix Awakens : l’Unreal Engine 5 montre sa puissance sur PS5 et Xbox Series X

Epic Games a dévoilé les premières images de The Matrix Awakens, une démo technique sur l’Unreal Engine 5 dédiée à la PS5 et la Xbox Series X. Elle sera disponible lors des Video Game Awards et accompagnera la sortie prochaine du nouveau film de la franchise.

The Matrix Resurrections arrive dans les salles le 22 décembre prochain et pour l’occasion, Epic Games va utiliser la licence pour sa nouvelle démo technique. Celle-ci se nomme The Matrix Awakens et sera disponible sur PS5 et Xbox Series X pendant la cérémonie des Video Games Awards, dans la nuit de jeudi à vendredi.

The Matrix Awakens a été présenté dans un court teaser. On peut y voir Neo (Keanu Reeves) nous demander comment peut-on savoir ce qui est réel. Une excellente question, étant donné que l’acteur semble presque fait de chair et de sang dans cette vidéo. Une modélisation bluffante.

The Matrix Awakens, la première vraie démo de l'Unreal Engine 5

Il est d’ores et déjà possible de télécharger The Matrix Awakens sur les consoles de nouvelle génération, mais pas de le lancer. Quelle forme prendra cette démo ? Il faudra attendre les VGA pour le savoir. Toutefois, on sait qu’elle montrera les capacités de l’Unreal Engine 5. Epic Games avait déjà montré son moteur sur PS5 en 2020, mais cette fois, nous pourrons y jouer.

A noter que cette expérience a été créée en collaboration avec la réalisatrice du film, Lana Wachowski, ce qui n’est pas une surprise. Les liens entre la saga et le jeu vidéo sont forts. De part son thème, premièrement, mais aussi dans la vie réelle. On se souvient par exemple du jeu Enter the Matrix en 2003, qui voulait compléter le scénario de Matrix Reloaded, ou encore du MMO The Matrix Online qui souhaitait continuer l’histoire de la trilogie. On espère plus de réussite à ce Matrix Awakens.

La campagne promo pour le nouveau Matrix est bien lancée. Nous pourrons découvrir le film en salles le 22 décembre prochain. Il s’agit de l’un des gros blockbusters de cette fin d’année avec le Spider-Man No Way Home de Marvel Studios.