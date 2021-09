The Matrix Resurrections : le film dévoile ses premières images via un site interactif

The Matrix Resurrections, le quatrième volet de la saga, signera son retour après vingt ans d’absence. En attendant la première bande-annonce prévue pour demain, un site interactif nous permet de voir quelques images. Choisirez-vous la pilule rouge ou la pilule bleue ?

The Matrix Resurrections signera le grand retour de la saga sur nos écrans. Le film, qui sortira à la fin de l’année, dévoile aujourd’hui ses premières images très attendues via un site interactif. La bande-annonce complète est elle prévue pour le jeudi 9 septembre, soit demain au moment où nous écrivons ces lignes.

Le site TheChoiceIsYours vous amène vers une page blanche sur laquelle trônent deux pilules. Si vous avez vu le premier film, vous savez donc à quoi vous en tenir. Que vous choisissiez la pilule bleue ou la pilule rouge, vous aurez un message de la matrice narrée par Jonathan Groff, un acteur qui fait son entrée dans la saga avec ce film. Ensuite, des images se succèderont rapidement. Pas de quoi nous en apprendre plus, mais suffisamment pour nous dévoiler à quoi va ressembler la photographie.

Matrix, une saga culte pour un retour périlleux

Pour rappel, The Matrix Resurrections reprendra l’histoire d’une saga qu’on pensait terminée. En plus d’introduire de nouveaux enjeux et de nouveaux personnages, le film promet de remettre Neo et Trinity, le duo de la première trilogie, sur le devant de la scène. Nous sommes vraiment curieux de voir comment la réalisatrice Lana Wachowski va s’y prendre sur ce point. Nous espérons que tout ça ne paraîtra pas trop forcé.

Sorti en 1999, le premier film Matrix a bousculé les codes du monde des blockbusters avec une histoire intelligente et originale ainsi que des effets spéciaux révolutionnaires (comme le fameux bullet time). Un véritable raz de marée culturel qui a secoué la jeunesse de l’époque et qui a marqué toute une génération. Deux autres volets sont sortis en 2003 (à six mois d’intervalle) pour terminer la saga de manière définitive. Nous avions depuis tous conclus que nous ne verrions plus Matrix sur grand écran. Nous avions torts.

En France, The Matrix Resurrections sortira le 15 décembre prochain dans les salles obscures. Aux Etats-Unis, il est prévu pour le 22 décembre, mais sera aussi accompagné d’une sortie sur HBO Max.

Découvrir le site interactif de Matrix Resurrections