The Book of Boba Fett : la série Disney+ revient dans un trailer court mais intense

The Book of Boba Fett s'offre un tout nouveau trailer. Court, mais intense, il annonce une saison riche en rebondissements et en action. La série centrée sur le chasseur de primes le plus célèbre de la galaxie est toujours attendue pour le 29 décembre 2021 sur Disney+.

Si vous êtes fan de l'univers Star Wars, il faudra probablement se tourner vers Disney+ en fin d'année 2021 et 2022. Il faut dire que la plateforme a plusieurs séries et projets séduisants en préparation, à commencer par la série Obi-Wan Kenobi, centré sur le célèbre maître jedi et protecteur de Luke Skywalker. D'ailleurs, le tournage de la série est déjà terminée et l'acteur Ewan McGregor a promis qu'elle n'allait pas décevoir les fans.

En attendant de découvrir le show en 2022, les amateurs de la saga culte créée par Georges Lucas vont pouvoir se jeter sur The Book of Boba Fett dès le 29 décembre 2021. Le plus célèbre chasseur de primes de la Galaxie a fait son retour après des années d'absence dans la saison 2 de The Mandalorian. Après avoir aidé Mando à sauver Grogu, celui qui a longtemps travaillé pour Jabba The Hutt décide de revenir sur Tatooine, accompagné de la mercenaire Fennec Shand, toujours interprétée Ming-Na Wen.

Boba Fett revient sur Disney+ dès le 29 décembre 2021

Le trône du baron du crime a été laissé vacant, le seigneur n'ayant pas survécu à sa dernière rencontre avec un certain Luke Skywalker. Pour Boba, c'est l'occasion rêvée de prendre le pouvoir de Tatooine et de s'emparer de l'empire de Jabba. Seulement et comme le laisse entendre ce nouveau trailer diffusé par Disney+, les autres criminels ne voient pas d'un très bon œil le retour du chasseur de primes. Et il faudra visiblement jouer du blaster pour se faire respecter par les anciens lieutenants de la limace.

Pour rappel, The Book of Boba Feet sera disponible sur Disney+ dès le 29 décembre 2021. Malheureusement, vous ne pourrez pas dévorer l'intégralité de la saison dès le premier soir. En effet, la plateforme a opté pour une diffusion hebdomadaire… Il faudra également se montrer patient avant de découvrir la 3e saison de The Mandalorian, sa sortie n'étant pas prévue avant le milieu d'année 2022. Il faut dire que la star de la série, Pedro Pascal, est très occupé sur le tournage de la série HBO The Last of Us, adaptée de l'univers des deux jeux cultes de Naughty Dog.