Les Gardiens de la Galaxie vol 3, Black Panther 2… : Marvel dévoile son calendrier jusqu’en 2023

Marvel Entertainment a publié un trailer dans lequel sont révélées toutes les dates des prochains films du MCU. De Black Widow à Black Panther. De Gardiens de la Galaxie à Thor. De The Eternals à Doctor Strange. De Spider-Man à Marvels. Découvrez le calendrier Marvel des sorties au cinéma jusqu’en 2023.

Marvel Enterainment a dévoilé un long trailer sur les réseaux sociaux pour faire le point sur les prochaines sorties des films intégrés au Marvel Cinematic Universe. Un trailer qui couvre une dizaine de films dont les lancements prévus de l’été 2021 jusque courant 2023. Voilà un beau programme.

Ce trailer réserve quelques surprises. La plus grande est le chamboulement du calendrier initial, puisque la sortie de la plupart des productions a été repoussée. L’ordre dans lequel les films sortiront n’a pas grandement évolué afin de garder la cohérence si chère au Marvel Cinematic Universe.

Marvel dévoile les dates de sortie de ces films jusqu'en 2023

Vous verrez dans cette liste les noms pour certaines suites : Wakanda Forever pour le second Black Panther et The Marvels pour la suite de Captain Marvel (où Carol Danvers sera accompagné de Kamala Khan, alias Ms Marvel). Voici donc la liste des films et les dates communiquées pour chacun d’eux :

En 2021 :

Black Widow : 9 juillet 2021

: 9 juillet 2021 Shang-Shi et la légende des dix anneaux : 3 septembre 2021

: 3 septembre 2021 The Eternals : 5 novembre 2021

: 5 novembre 2021 Spider-Man No Way Home : 17 décembre 2021

En 2022 :

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : 25 mars 2022

: 25 mars 2022 Thor Love and Thunder : 6 mai 2022

: 6 mai 2022 Black Panther Wakanda Forever : 8 juillet 2022

: 8 juillet 2022 The Marvels : 11 novembre 2022

En 2023 et plus tard :

Antman and the Wasp Quantumania : 17 février 2023

: 17 février 2023 The Guardians of the Galaxy vol 3 : 5 mai 2023

: 5 mai 2023 The Fantastic Four : date non communiquée

Autre bonne surprise de ce trailer, vous pouvez y découvrir les premières images The Eternals, un film centré sur les mythiques personnages créés par Jack « The King » Kirby et dont le héros principal est Orion. Vous y retrouvez une partie du casting et quelques images.

Seul film à ne pas recevoir de date de sortie est le prochain Fantastic Four, une licence historique chez Marvel mais dont le succès au cinéma est très mitigé (avec deux films très moyens). Ce sera un lancement particulièrement regardé par les fans de Marvel qui attendent enfin un excellent film pour Mr Fantastic, The Thing, Human Torch et Invisible Woman.

Vous remarquerez que Captain America 4 ne fait pas partie de ce trailer. Nous pensions que Marvel profiterait de l'engouement pour la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, laquelle vient de se finir sur Disney+. La série se termine sur le Est-ce que cela veut dire que le film n'a pas encore trouvé sa place dans le planning de lancement ? Difficile à dire. Dites nous en commentaire quel est le film que vous attendez le plus !