Avec la Watch 2, Xiaomi compte bien démontrer que l’univers de Wear OS conçu par Google pour les montres connectées est plus que jamais à portée de tous les budgets. Le constructeur a-t-il dû faire beaucoup de concessions pour y parvenir ? Réponse dans ce test.

Xiaomi n’en est pas à son coup d’essai en matière de montres connectées ni même de montres avec Wear OS. En fin d’année dernière, le constructeur lançait son premier modèle en France, la Watch 2 Pro, une montre au design inspiré de l’horlogerie traditionnelle tout en restant d’un prix attrayant. Dévoilée au MWC de Barcelone, le grand salon de la mobilité, la Xiaomi Watch 2 appartient à la même famille. Dépourvue de cette appellation Pro, elle en constitue une déclinaison encore plus abordable.

À l’aide de Wear OS, la Xiaomi Watch 2 propose de nombreuses fonctions dans le domaine de la communication et, en tant que « smart watch », inclut jusqu’au téléchargement d’applications dans le magasin dédié de Google. Elle n’oublie pas également le tracking des activités sportives et autre suivi de la santé et du bien-être. Que vaut cette nouvelle Watch 2 au quotidien et en quoi se différencie-t-elle de sa grande sœur Pro ? Voici notre avis sur cette nouveauté de Xiaomi.

Prix et disponibilité

Le prix de la Watch 2 la positionne comme la montre Wear OS la moins coûteuse du marché. La Xiaomi Watch 2 s'affiche à 199 euros.

D’ores et déjà disponible sur le site de Xiaomi ainsi que chez Amazon, la Watch 2 est également au catalogue des principaux revendeurs spécialisés comme Darty-Fnac ou Boulanger. Cette montre est déclinée en deux couleurs :

un modèle très classique avec un boîtier en métal , ainsi qu’un bracelet noir;

, ainsi qu’un bracelet noir; un modèle plus original avec un boîtier argenté et un bracelet gris.

La montre n’est proposée qu’en une seule déclinaison avec une connectivité limitée au Wi-Fi et Bluetooth. Pour ce produit d’appel, Xiaomi ne commercialise pas de modèle fonctionnant avec une eSIM 4G. Il faudra donc garder son smartphone en poche pour profiter de l’intégralité des fonctions de la montre. Pour rappel, la Watch 2 Pro existait en deux versions vendues respectivement 269,90 et 329,90 euros.

Pour l’arrivée de sa Watch 2, Xiaomi ne propose pas d’offre de lancement à proprement parler, mais juste un coupon de réduction de 15 euros sur mi.com, réservé aux nouveaux clients. Et ne comptez pas sur une baisse de prix du modèle 2 Pro pour profiter d’une bonne affaire. Sortie il y a 4 mois, elle reste vendue au prix fort, soit sensiblement plus cher que la Watch 2. Ce nouveau modèle est livré avec son bracelet en silicone (taille unique) et un socle de chargement USB, avec connecteurs magnétiques. Il n’y a pas d’adaptateur secteur dans la boîte. Il faudra utiliser un modèle équipé d’un port USB A ou relier le socle et son câble USB intégré à votre ordinateur.

Pour cette montre, il existe d’autres modèles de bracelet (en cuir notamment), mais ils ne sont pour l’instant pas vendus sur le site de Xiaomi. Ce qui n’est pas très grave, dans la mesure où le système d’attache est standard. Cela ouvre donc de larges possibilités puisque les bracelets en 22 mm sont légion.

Fiche technique de la Xiaomi Watch 2

Si la Watch 2 est légèrement en retrait en termes de design face à sa grande sœur Watch 2 Pro, elle offre des caractéristiques matérielles tout aussi alléchantes, avec le même processeur Qualcomm de dernière génération et un grand écran AMOLED tout aussi réussi.

XIAOMI WATCH 2 PRO Format boîtier 47 mm Dimensions 47,5 x 45,9 x 11,8 mm Poids 36,8 g (hors bracelet) Écran 1,43 pouce, jusqu’à 600 nits Technologie Amoled Définition 466 x 466 points Résolution 326 ppp Système Wear OS 3.5 Processeur Qualcomm W5+ Gen 1 Connectivité Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.2 Capteurs Accéléromètre, Gyroscope, cardiofréquencemètre optique, oxymètre (SpO2), capteur de luminosité, baromètre, boussole électronique, GPS double fréquence Étanchéité 5 ATM RAM/ Stockage 2 Go / 32 Go Compatibilité Android 8.0 ou plus récent Audio Microphone et haut-parleur Batterie 495 mAh Autonomie annoncée 65 heures Charge rapide oui, 45 minutes annoncées Matériaux Alliage d’aluminium et verre Accessoires fournis Bracelet en TPU, socle de chargement magnétique avec câble USB A intégré

La batterie offre la même haute capacité et la montre assure le même niveau d’étanchéité. C’est donc surtout sur les fonctions et le style que les deux modèles peuvent être départagés.

Un design sobre tout en légèreté

Malgré sa batterie de 495 mAh et son très grand écran, la Watch 2 s’avère extrêmement légère (37 grammes hors bracelet), sans pour autant abuser des matières plastiques. Le boîtier en aluminium explique en grande partie ce poids plume. D’autre part, il est paré sur le côté droit de deux discrets boutons de navigation, sans l’imposante couronne rotative qui caractérisait le modèle Pro. La dernière-née de Xiaomi se montre par conséquent d’un port agréable, y compris la nuit, et ce d’autant plus que le bracelet en TPU (en élastomère) est souple.

Avec presque 12 mm d’épaisseur, la Watch 2 n’est pas pour autant d’une finesse incroyable, mais cette épaisseur est à relativiser puisque l’arrière où sont intégrés les capteurs s’enfoncent dans la peau du poignet. On vous rassure, ce n’est pas douloureux, mais du coup on a l’impression que le boîtier fait moins de 10 mm. Difficile de rivaliser avec une Pixel Watch 2 qui ne pèse que 31 grammes avec sa petite batterie et son petit écran. En revanche, la montre de Google n’est pas plus fine que celle de Xiaomi.

Seul bémol, le système de fermeture du bracelet s’avère moins pratique qu’un fermoir classique. Une fois bien ajusté, l’ensemble tient bien au poignet, quelle que soit sa taille (menu ou épais), ce qui est plutôt appréciable pour les séances de sport. En revanche, il faut parfois lutter 2 ou 3 minutes pour ôter le bracelet. Un peu agaçant.

Au moins peut-on envisager de changer de bracelet grâce au système d’attache standard qui peut accueillir tout bracelet en 22 mm. En revanche, seuls les amateurs de grand cadran y trouveront leur compte. Xiaomi prend ici le parti prix inverse de Google. Le constructeur ne propose pas deux tailles d’écran comme Samsung sur ses Galaxy Watch6.

Du côté de la résistance, la Watch 2 est étanche avec une certification 5ATM, soit une résistance à la pression jusqu’à 50 mètres de profondeur. Ce n’est toutefois pas une montre de plongée : il faudra vous contenter de la nage en surface, une activité trackée par la montre. Xiaomi n’indique pas de protection particulière au niveau de l’écran. Pour autant, il ne semble pas trop fragile. La montre a heurté un mur pendant le test, mais l’écran ne présente même pas une rayure.

Le cadran rond, façon montre classique, confère à la Watch 2 une apparence un peu passe-partout, sans fioriture que certains apprécieront et que d’autres n’aimeront pas. Pourtant la conception est soignée, avec une bordure d’écran relativement fine (ou plutôt pas plus épaisse que chez la concurrence), agrémentée d’index toutes les cinq minutes. Il sera toujours possible de choisir le modèle gris (assez clair) pour se démarquer.

Comme sur la plupart des montres WearOS, selon le nombre ou le type de pressions exercées sur les deux boutons, on accède à différents menus ou fonctions. La navigation est également sans surprise : une pression longue sur l’écran pour changer de cadrans, un swipe vers le bas pour accéder aux notifications, vers le haut pour accéder aux paramètres principaux, etc.

L'affichage est à la hauteur de la concurrence

Longtemps connu pour ses bracelets, Xiaomi n’est toutefois pas un débutant en matière de montres connectées, même si la plupart fonctionnaient avec son OS jusqu’à maintenant. La technologie AMOLED est ici parfaitement maîtrisée sur cette dalle de haute définition, qui assure une résolution de 326 ppp. C’est peu ou prou la norme sur les montres haut de gamme. Avec ce grand écran, lire ses messages et même ses constantes pendant une séance de sport en extérieur ne présente aucun problème.

La luminosité de 600 nits revendiquée par Xiaomi suffit globalement à une consultation confortable, même quand la météo est particulièrement lumineuse. Certains modèles comme ceux de Samsung ou la dernière Watch 2 de OnePlus sont censés approcher les 1000 nits ou même les dépasser. Pour avoir essayé tous ces modèles, nous n’avons jamais eu l’impression que l’écran montre de Xiaomi était difficile à consulter en extérieur.

Avec les nombreux paramètres offerts par l’interface, il est de toute façon possible de sortir du mode automatique et de pousser la luminosité à fond. Tous les réglages qu’on trouve habituellement sur les montres avec interfaces MIUI sont présents : du mode Always On (dans son mode intelligent, qui le désactive la nuit pour éviter de gêner et d’épuiser inutilement la batterie) jusqu’au mode orientation du poignet, qui permet d’optimiser le port de la montre selon qu’on est droitier ou gaucher.

L’alchimie Wear OS / MiUI fonctionne bien. Il est possible d’adapter facilement la montre à ses exigences personnelles, notamment au travers de cadrans et de Widgets. Xiaomi propose de nombreux cadrans gratuits à ajouter à ceux déjà disponibles directement depuis la montre. Gare toutefois à ceux qui pourraient être trop énergivores pour la batterie, avec des animations par exemple.

Wear OS + MIUI : à quand la prochaine version ?

En matière de fonctionnement, la montre offre une navigation fluide et une bonne réactivité, notamment au nouveau du tactile. Taper un message grâce au petit clavier virtuel est possible du bout du doigt (avec un mode suggestion très efficace qui évite les petites fautes de frappe). En termes de confort d’utilisation, la Watch 2 de Xiaomi n’a donc pas grand-chose à envier à des concurrentes bien plus onéreuses. Elle profite du même processeur Qualcomm assez récent (2022), gravé en 4 nm et intégré à la Xiaomi Watch 2 Pro ou à la Pixel Watch 2.

En revanche, la nouvelle montre de Xiaomi ne profite toujours pas de Wear OS 4. La Watch 2 fonctionne sous Wear OS 3.5 avec MiUI en surcouche. Une mise à jour est prévue prochainement selon la marque (sans date précise communiquée), ce qui permettra à la Watch 2 d’être sur un pied d’égalité avec les montres de Samsung, Google et OnePlus déjà sous Wear OS 4.

Les nouvelles fonctions apportées par Wear OS 4 ne sont pas révolutionnaires dans l’usage au quotidien, mais c’est toujours bien de profiter d’un appareil à jour. En attendant, le principal est accessible avec Wear OS 3.5. On accède au téléchargement d’applications pour profiter de fonctions élargies grâce aux 32 Go de stockage disponibles. La gestion de ses messages, de ses appels et de ses rendez-vous est aussi présente, tout comme la navigation dans Maps. Précisons que le constructeur n’a pas communiqué sur le nombre de mises à jour garanti à venir sur ces montres comme il le fait sur ces smartphones.

Mi Fitness : en manque de renouveau

Pour le suivi de la santé et du sport, on retrouve l’application Mi Fitness. Elle s’appuie sur les capteurs et le GPS intégrés par Xiaomi à la montre pour les données de santé/sport. Elle permet aussi de gérer toute la partie Wear OS. C’est un grand avantage par rapport aux Galaxy Watch ou Pixel Watch. Une seule et unique application gère toutes les fonctions de la montre, ce qui est plus simple pour l’utilisateur.

Les capteurs de la Watch 2 sont proches de ceux de la Watch 2 Pro. Ni l’une ni l’autre ne propose de fonction ECG, seulement un cardiofréquencemètre. Malgré le petit prix de sa montre, Xiaomi a intégré un GPS double fréquence (GNSS L1+ L5) plus précis dans les zones difficiles. Son capteur cardiaque est, lui aussi, amélioré, avec 12 canaux de surveillance PPG, pour plus de précision. La mesure du taux d’oxygène dans le sang ainsi qu’un suivi des niveaux de stress sont de la partie. Il n’est, en revanche, pas possible d’obtenir la composition corporelle comme sur le modèle Pro.

Xiaomi propose le tracking de 160 modes sportifs, dont un mode ski professionnel. Cela semble riche, mais certains modes font un peu remplissage, comme le suivi de jeux de cartes ou de jeux de société. Le suivi du sommeil est de son côté détaillé (il faut activer toutes les options dans les menus pour cela) et après une semaine vous pouvez découvrir votre « animal de sommeil » comme chez d’autres constructeurs.

Nous ne reviendrons pas spécialement sur Mi Fitness, une application riche, mais un peu vieillissante et avec quelques traductions peu académiques (rien de grave, se réveiller « un coup » dans la nuit fait juste sourire) qui mériterait une petite refonte. On aimerait par exemple pouvoir dégager de l’onglet principal intitulé Santé l’énorme pavé qui indique la possibilité de transférer ses données Zepp Life dans Mi Fitness.

Au moins, nous n’avons pas subi de problèmes de synchronisation ni de gros bugs, juste un problème d’affichage sur certains Widgets. Rien qui ne puisse être rectifié au travers d’une simple mise à jour. Enfin, précisons que quelques fonctions sont réservées aux utilisateurs de smartphones Xiaomi, comme le pilotage à distance de l’appareil photo du smartphone. Rien de bien nouveau.

Une autonomie trop juste

Malgré la batterie haute capacité de la Watch 2, soit 495 mAh, son autonomie reste dans la norme pour une montre Wear OS, c’est-à-dire un peu faiblarde. Vous pourrez atteindre les 48 heures d’autonomie si vous ne faites pas appel à certaines fonctions comme le tracking d’activités sportives et que vous désactivez totalement le mode Always On ! Vous aurez, dans le cas contraire, bien du mal à dépasser les 36 heures. Les 65 heures annoncées par Xiaomi reviendraient, pour les atteindre, à limiter drastiquement les interactions avec la montre. L’intérêt d’être équipé d’un modèle Wear OS peut alors se poser. On est très loin des 100 heures annoncées et quasiment tenues par OnePlus et sa propre Watch 2 à double processeur. D’autant plus que la batterie de ce modèle est à peu près identique (500 mAh).

Si l’autonomie de la Xiaomi Watch 2 déçoit, recharger cette montre s’effectue à la vitesse de l’éclair. Comptez seulement 31 minutes pour passer de 0 à 100 %. Et si vous êtes très pressé, il ne vous faudra qu’une vingtaine de minutes pour atteindre les 75%. De quoi tenir jusqu’au lendemain matin sans peine.