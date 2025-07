Dans un marché devenu en quelques années à peine extrêmement concurrentiel, Bluetti assure un renouvellement de gamme régulier avec une nouvelle stratégie dévoilée au CES de Las Vegas. Après l’Elite 200 V2, découvrons ensemble sa petite sœur, l’Elite 100 V2.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

La série Elite de Bluetti introduite en début d’année se destine aux utilisateurs nomades adeptes des activités outdoor qui apprécient donc les capacités énergétiques de leur future batterie, mais aussi sa compacité, son poids et sa robustesse. La nouvelle Elite 100 V2 saura-t-elle répondre à toutes leurs attentes ? C’est ce que nous allons tenter de déterminer au cours de notre test. Ce modèle vient se positionner entre les AC70 et AC180 avec des nouveautés technologiques bien senties et des gains appréciables en matière de transportabilité. Sa capacité est de 1024 Wh contre respectivement 768 et 1152 Wh pour ces deux aînées. En face, nous placerons volontiers l’Ecoflow Delta 3.

Disponibilité

La Bluetti Elite 100 V2 arrive donc en ce moment même sur le marché, chez la boutique en ligne de la marque, mais aussi chez ses revendeurs habituels. Son prix de lancement est fixé à 549 € et il est très intéressant, car, pour rappel, l’AC180 à laquelle elle succède a été lancée à 849 € et qu’elle est vendue aujourd’hui au prix de 599 €. L’Ecoflow Delta 3 est, elle, affichée au tarif de 799 €. Un écart de prix qui permet d’envisager l’achat en parallèle d’un panneau solaire, par exemple, et ce d’autant plus que Bluetti devrait proposer des bundles batterie + panneau avec des économies substantielles à la clé.

Enfin, il est possible de profiter d'une réduction supplémentaire de 5% à l'aide du code BLUETTIPHON sur le site officiel de Bluetti.

Découvrir la Bluetti Elite 100 V2 sur le site officiel (code promo 5% : BLUETTIPHON)

Une batterie nettement plus transportable

La batterie nous arrive comme toujours avec Bluetti dans un emballage soigné qui dissimule outre l’Elite 100 V2 proprement dite un petit carton contenant des câbles pour la recharge secteur, via l’allume-cigare ou via un panneau solaire. Mais rapidement, sa compacité nous apparaît comme une évidence. Elle mesure en effet 325 x 215 x 250 mm contre 340 x 247 x 317 mm pour l’AC180 ! Bluetti indique que cela représente un volume de 17 litres. C’est toujours un plus lorsqu’il s’agit de lui trouver une place dans le coffre de sa voiture ou dans son van aménagé. Autre gain impressionnant, son poids : en effet, cette batterie de nouvelle génération pèse seulement 11,5 kg contre 17 kg pour l’AC180, soit un gain de plus de 35 % pour une capacité quasiment identique. Équipée d’une seule poignée, l’Elite 100 V2 se porte facilement. L’Ecoflow Delta 3 mesure quant à elle 398 x 200 x 284 mm pour 12,5 kg. Nous tenons donc avec la nouvelle Bluetti la nouvelle championne de la compacité et du poids !

Plus robuste, plus silencieuse et plus connectée

Derrière des lignes plutôt habituelles chez la marque Bluetti, nous retrouvons des cellules LFP (plutôt classique, donc), qui totalisent une capacité de 1024 Wh. Par rapport à l’AC180, la durabilité progresse cependant avec 80 % de la capacité préservés après 4000 cycles contre 3500 cycles pour la précédente génération. C’est bien, même si l’on aurait apprécié avoir la même durabilité que l’Elite 200 V2, 6000 cycles en l’occurrence. Cela correspondrait cependant à 10 ans d’utilisation moyenne.

L’architecture interne de la batterie a été mise à jour avec notamment un nouveau BMS qui contrôle en temps réel l’état des cellules pour assurer une fiabilité maximale. Le sous-système de refroidissement gagne en efficacité dans l’objectif de réduire le bruit généré par le ventilateur actif. On passerait ainsi de 40 à 30 dB maximum avec un appareil de 600 W branché sur la batterie nomade. Un progrès qui n’a l’air de rien, mais que peut revêtir beaucoup d’importance si vous êtes amené à dormir à côté de votre batterie nomade. De plus, le décibel est une unité logarithmique : ces 10 dB de gagnés seront perçus par l’oreille humaine comme une réduction de 50 %.

Autre nouveauté, l’Elite 100 V2 intègre désormais le Wi-Fi en plus du Bluetooth. Elle pourra donc être pilotée à distance depuis votre smartphone. Cela ne sera pas forcément utile à tout le monde, mais c’est toujours un plus.

Puissance : elle a tout d’une grande

La Bluetti Elite 100 V2 est capable de délivrer une puissance de 1800 W comme l’AC180, mais rapport à celle-ci, son mode TurboBoost va nettement plus loin. En effet, elle peut faire face temporairement à une puissance demandée de 3600 W contre 2400 W. Même sa grande sœur, l’Elite 200 V2 fait moins bien.

Cette nouvelle génération conserve l’organisation classique de la marque avec l’essentiel des prises regroupé en façade, autour de l’écran LCD. A tout seigneur tout honneur, commençons notre tour du propriétaire par les deux prises secteur de type Schuko. Elles sont disposées de façon à pouvoir être utilisées conjointement avec la plupart des blocs d’alimentation. Comme sur toutes les batteries nomades ou presque, il faut les activer à l’aide d’un bouton (ou depuis l’application). Pour l’anecdote, les modèles américains proposent 4 prises secteur, car les prises US sont plus compactes.

À gauche de l’écran, qui est toujours aussi lisible, nous trouvons derrière un cache antipoussière une prise XT60 qui permet de connecteur un panneau solaire pour la recharge. La marque fournit un câble XT60 vers MC4. La Bluetti Elite 100 V2 accepte en entrée par ce biais une puissance de 1000 W, soit deux fois plus que son aînée. Au-dessous, la prise allume-cigare bénéficie également de la protection d’un cache. Elle peut fournir une puissance de 120 W en 12 V. On trouve également deux prises 5521, moins fréquemment utilisées, en Europe tout du moins. Il s’agit d’un connecteur coaxial que l’on trouve sur certains équipements électroniques (bandeaux LED, RaspBerry Pi…). Dans le cas présent, une puissance de 60 W est annoncée.

La partie USB se compose de 4 prises. Il s’agit tout d’abord deux prises USB-A d’une puissance nominale de 15 W. On notera que l’AC180 propose quant à elle quatre prises USB-A. Viennent ensuite deux USB-C, soit une de plus que l’AC180. Petite originalité, elles n’affichent pas toutes les deux la même puissance puisque celle de gauche atteint 140 W contre 100 W pour sa condisciple placé de l’autre côté. Il sera donc possible d’alimenter les ordinateurs portables les plus puissants directement en USB, à condition toutefois d’utiliser un câble compatible.

Une recharge secteur très rapide

Le côté droit de la batterie est occupé par la grille qui dissimule deux ventilateurs, mais aussi par le connecteur pour la recharge secteur ainsi que par la mise à la terre et le bouton pour réanimer l’appareil après une éventuelle surtension. L’Elite 100 V2 peut recharger à une puissance de maximale de 1200 W par le secteur contre 1440 W pour l’AC180. Un retour en arrière difficile à comprendre même si cela demeure rapide, puisqu’il ne faut que 45 minutes pour passer de 0 à 80 %.

Nous avons mesuré effectivement une recharge de 1200 W (1198 W pour être précis) en optant pour le mode Turbo. Les modes Normal et silencieux correspondent à une entrée de 598 W environ, avec donc à la clé un temps de charge doublé. Il nous a fallu un peu moins de 80 minutes pour passer de 33 à 100 % de charge. Pour le solaire, avec un panneau de 1000 W, la marque annonce une charge complète en 70 minutes.

Pour la maison et pour le voyage

La mise en œuvre de la batterie nomade est on ne peut plus simple. Si elle peut en réalité être utilisée directement une fois rechargée, nous vous conseillons toujours de la connecter à l’application. Cela vous permettra de mettre à jour son firmware afin de garantir un fonctionnement optimal et de paramétrer précisément l’appareil.

La compacité et la légèreté de l’Elite 100 V2 semblent la destiner avant tout à une utilisation nomade. Cependant, elle peut aussi vous rendre de nombreux services à la maison. Vous pourrez par exemple alimenter de l’outillage électrique dans le jardin ou dans un cabanon ou, c’est moins romantique, dans un box de votre immeuble pour bricoler sur votre voiture. Pour notre part, nous l’avons notamment utilisée avec un rotofil pour refaire une beauté à nos bordures sans avoir à dérouler et enrouler une rallonge électrique de 20 mètres, opération toujours fastidieuse. Notre coupe-bordure d’une puissance maximale de 500 W a ainsi fonctionné plus d’une heure sans problème.

Autre test désormais classique pour nous, brancher notre équipement bureautique constitué d’un iMac de 27 pouces et d’un moniteur secondaire de 32 pouces. Le tout consomme entre 180 et 250 W. La Bluetti Elite 100 V2 nous a alors permis de travailler 4 heures. Bien entendu, la recharge d’un PC portable et de notre smartphone ne lui pose pas plus de problèmes. Notre PC Asus a pu atteindre une puissance de charge fluctuante entre 66 et 87 W avec son bloc secteur, mais aussi en le reliant directement à une prise USB-C. Les PC sont en effet pour la plupart compatibles avec le standard Power Delivery. Ce n’est pas cas des smartphones asiatiques capables de se recharger très rapidement avec des puissances de 80, 100 voire 120 W. En effet, pour atteindre de tels chiffres, cela passe par l’utilisation de technologies propriétaires avec le bloc secteur idoine.

Nous avons pu atteindre les 50 W en pic et 30 W environ en moyenne avec le Moto Edge 60 Fusion directement en USB-C, alors que le smartphone accepte une puissance maximale théorique de 68 W. Avec un Oppo Find X8 Pro, les résultats sont plus aléatoires. La puissance de charge varie en permanence et nous n’avons jamais dépassé les 40 W alors que le smartphone est capable d’accueillir 100 W avec son bloc de charge officiel.

Sans surprise nos tests habituels sont passés sans problème : imprimante 3D, AirFryer, TV, console de jeux… Par rapport à sa grande sœur, l’Elite 200 V2, la différence se fera donc sur la durée de fonctionnement autorisée par une batterie dont la capacité est réduite de moitié. La marque annonce par exemple 4 heures de fonctionnement pour une cafetière de 200 W, 18 heures pour ventilateur consommant en moyenne 40 W… Des performances que nous avons pu reproduire.

L’utilisation nomade est rendue forcément plus facile par le poids de l’Elite 100 V2. La porter une centaine de mètres est possible sans trop de peine. Parfait par exemple pour aller de la voiture à un zone de baignade. La batterie trouvera facilement sa place dans un van aménagé et dans notre cas elle est rentrée parfaitement dans un placard de notre véhicule. Ses prises de sortie en façade sont pour notre part un choix judicieux.

La Bluetti Elite 100 V2 fait aussi office d’onduleur. Elle peut donc prendre automatiquement le relai en cas de coupure d’électricité. Pour cela, il suffit de la brancher au secteur et de brancher votre équipement, par exemple un ordinateur de bureau, sur elle. C’est bien entendu ce que nous avons fait avec notre iMac. La batterie nomade réagit quasi instantanément puisque son temps de réaction est très bas : 10 ms contre 20 ms pour l’AC180 ou 15 ms pour l’Elite 200 V2. Notre ordinateur ne semble s’être aperçu de rien, et nous non plus d’ailleurs. Nous pouvons continuer à l’utiliser comme si de rien n’était, et ce, durant plusieurs heures. C’est là précisément l’intérêt d’utiliser une batterie nomade plutôt qu’un onduleur classique. Certes celui-ci est souvent un peu moins cher, réagit encore plus vite (entre 6 et 10 ms) et dispose d’une protection contre d’éventuelles surtensions, mais il assure un temps de fonctionnement réduit à vos appareils. Sur un ordinateur, vous aurez souvent simplement le temps de fermer vos documents et de l’éteindre « proprement ».

Une application complète

Concernant l’application, nous sommes désormais en terrain connu. Les quelques errements dans la traduction encore présents il y a un an, ont désormais quasiment disparu. La connexion avec la batterie se fait en quelques secondes : on clique sur le bouton + pour ajouter du matériel, puis la nouvelle batterie est détectée grâce au Bluetooth.

Si l’ergonomie générale réclame peut-être un peu plus de temps pour être maîtrisée que celle d’Ecloflow, rien d’insurmontable pour autant. Les fonctionnalités classiques sont bien présentes : activation des différentes prises, réglage de la puissance d’entrée, passage en mode Boost… La fonction ECO vous permet d’ajuster la puissance maximale que peut délivrer une prise.