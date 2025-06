Vous voulez vous procurer la Redmi Pad 2 de Xiaomi ? Chez Boulanger, la nouvelle tablette de la marque chinoise incluant 256 Go de stockage bénéficie déjà d'une réduction de près de 35 %.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce jeudi 5 juin 2025, le géant chinois Xiaomi a sorti sa nouvelle tablette de la gamme Redmi : la Redmi Pad 2. Sur le site Boulanger, vous avez la possibilité de profiter d'une réduction de 33 % sur l'achat de la tablette Xiaomi qui comprend 256 Go de stockage.

Disponible dans un coloris gris ou vert, la Xiaomi Redmi Pad 2 est à 199,99 euros au lieu de 299,90 euros, soit une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce français. À titre indicatif, la Redmi Pad 2 avec 128 Go de stockage est au même tarif.

Fonctionnant sous le système Xiaomi HyperOS 2.0 basé sur Android 15, la Redmi Pad 2 est dotée d'un écran LCD tactile de 11 pouces ayant une définition de 2560 x 1600 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz et une densité de 274 ppp.

La tablette associée à l'offre Boulanger dispose également d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Helio G100-Ultra, d'une capacité de stockage pouvant aller jusqu'à 2 To (grâce à une carte microSD non fournie) et d'une batterie de 9000 mAh avec la charge rapide à 18W.

Concernant la partie audio/vidéo, on peut trouver quatre haut-parleurs compatibles avec le Dolby Atmos, une webcam frontale de 5 MP et une webcam arrière de 8 MP. Quant à la connectivité, celle-ci comprend notamment le Wi-Fi 5, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un port USB type C.