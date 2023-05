Test Razer Hammerhead HyperSpeed : d’excellents écouteurs sans fil pour la PS5

Les Hammerhead HyperSpeed sont les nouveaux écouteurs True Wireless signés Razer. Avec ce produit, le constructeur cherche à séduire les gamers en quête d’un périphérique audio multi-fonctions, aussi efficace en jeu qu’en écoute de musique. Pari réussi ?

Le terrain des écouteurs sans fil n’est pas forcément celui sur lequel on attendait Razer. Pourtant, la marque aux serpents nous sert déjà des casques gaming depuis des années, alors pourquoi pas des True Wireless dédiés au jeux vidéo ? C’est là qu’entrent en jeu les Razer Hammerhead HyperSpeed.

Il s’agit d’écouteurs True Wireless pensés pour être utilisés à la fois comme périphérique d’écoute pour smartphone que comme un casque de jeu pour PS5. L’idée est de combiner les deux produits en un. Pour séduire, la marque mise sur un design fort, sur des facilités de connexion avec votre console mais aussi et surtout sur une partie audio qui embarque une réduction de bruit active et qui promet d’être soignée. Des aspects sur lesquels nous serons très vigilants.

A noter que deux versions sont proposées pour ce produit : une pour la Xbox et l’autre pour la PS5. Les changements ne sont pas simplement au niveau du design, puisque les écouteurs ne fonctionnent que sur les consoles dédiées. Il faudra donc choisir en fonction de votre équipement. Précisons que pour ce test, Razer nous a prêté une version PS5. Tout ce que nous dirons ne sera donc pas forcément valable pour le modèle Xbox.

Reste à savoir ce qu’apporte Razer au marché avec ses écouteurs. Ce produit est-il idéal pour le jeu sur console ? Remplace-t-il des True Wireless pour écouter sa musique sur smartphone ? Remplit-il sa mission d’être un tout en un, bon en tout ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Les Razer Hammerhead HyperSpeed PS5 sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Razer et chez les revendeurs partenaires. Ils sont affichés au tarif de 179 euros, un prix cohérent pour ce type de produit.

A noter que la version Xbox est vendue au même prix. Pas de jaloux !

Un design qui ne fait pas dans la sobriété

La version PlayStation 5 des Hammerhead HyperSpeed reprend évidemment les couleurs de la console de Sony. Nous avons un boitier et des écouteurs blancs, ainsi que quelques éléments noirs, comme l’intérieur du dis boîtier. L’idée de Razer n’est pas de faire dans la discrétion. Lorsqu’on voit les Hammerhead, on sait tout de suite que nous avons affaire à des écouteurs PS5. On pourrait même croire à un produit estampillé Sony. Ils ont toute leur place aux côtés de la console dans votre meuble TV.

Le boitier est assez massif avec ses 55 grammes et ses dimensions de 64 x 52 x 25 mm. C’est plus que la plupart des écouteurs du même type. Tenu en main, il prend quasiment toute la paume, mais il trouvera tout de même sa place dans une poche ou un sac.

Razer a utilisé un plastique doux pour concevoir cet écrin. Très agréable au toucher, il rappelle la texture utilisée sur les manettes de la console. En façade, c’est le logo de la machine de Sony qui trône, Razer s’étant relégué à une gravure sur le clapet. Pour le reste, nous sommes en terrain connu avec la présence d’un port USB Type-C ainsi qu’une LED qui nous renseigne sur la batterie. Pas de bouton d’appairage, puisqu’il faut tout simplement l’ouvrir pour entamer l’association Bluetooth.

Les écouteurs se rangent naturellement dans une cavité dédiée à l’intérieur du boîtier. A cause de leur forme arrondie, il est difficile de les sortir de leur nid (surtout si vous avez des gros doigts comme votre serviteur) et il faudra souvent s’y reprendre à deux fois. Un peu pénible, surtout quand on veut les saisir dans la rue. En revanche, les remettre est un jeu d’enfant.

Les écouteurs, blancs eux aussi, sont à l’image du boîtier : massif. Cette impression est donnée par le corps du produit, mais surtout par les tiges, extrêmement longues. Cela n’influe toutefois pas sur le confort, nous y reviendrons plus bas.

L’une des particularités des écouteurs Hammerhead réside dans cette surface circulaire noire parsemée du logo Razer que l’on trouve sur le corps. Elle fait double emploi : zone pour le touch control (nous allons y revenir) mais aussi LEDs. Eh oui, nous sommes sur un produit Razer.

Les Leds sont totalement personnalisables via l’application Android et iOS Razer Audio. L’utilisateur peut, s’il le souhaite, mettre sa couleur préférée, un cycle de spectre ou encore tout simplement calquer l’éclairage avec la musique qu’il écoute. C’est ce que nous avons choisi et autant dire que dans la rue ou dans le train, ça attire forcément les regards. Bien évidemment, les LEDs ne servent pas réellement l’autonomie et il est tout à fait possible de les désactiver. C’est ce que feront tous les utilisateurs passé la découverte de ce gadget rigolo, original, mais un peu inutile.

Enfin, signalons la présence d’un dongle dans la boîte. Les écouteurs peuvent se connecter en Bluetooth 5.2 à votre smartphone ou PC, mais il faut passer par lui pour les relier à votre PS5. Razer utilise en effet la technologie HyperSpeed 2,4 Ghz (la même utilisée sur les claviers et souris sans fil de la marque) afin d’offrir une meilleure réactivité sonore. Pour passer du Bluetooth au 2,4 Ghz, il suffit de tapoter trois fois sur la zone noire des écouteurs. Pratique pour jongler d’un terminal à l’autre.

Les Razer Hammerhead HyperSpeed sont des écouteurs qui se démarquent de la concurrence par leur design très « gamer ». Il faut garder à l’esprit que la marque souhaite avant tout proposer un produit dédié au jeu vidéo, mais qui peut avoir d’autres usages. Une fois les écouteurs sur les oreilles, ils restent très discrets (à condition de désactiver les LEDs) et peuvent se confondre avec des AirPods si on n’y fait pas attention.

Un confort optimal et un Touch Control très réussi

Malgré leur taille apparente, les écouteurs des Hammerhead Hyperspeed sont très agréables à porter. Ils offrent un excellent maintient, renforcé par cette tige qui les aide à bien se lover dans le pavillon de l’oreille. Bien évidemment, plusieurs embouts en caoutchouc sont disponibles et ce sera à vous de trouver celui le plus adapté.

Ces écouteurs sont conçus pour être polyvalents, à la fois pour jouer sur sa PS5 (ou son PC) que pour écouter de la musique sur son téléphone. Ils restent bien accrochés à votre oreille malgré les mouvements de tête. Vous ne risquerez pas de les faire tomber en marchant dans la rue. Un point fort. Toutefois, ils ne sont pas certifiés résistants à l’eau. Il faudra donc éviter de pratiquer du sport avec ou de les utiliser quand il pleut.

Les Hammerhead embarquent la technologie Touch Control et celle-ci est parfaitement appliquée. On se risquerait même à dire qu’ils sont les meilleurs du marché sur ce point. La zone tactile circulaire est large et parfaitement identifiable avec le doigt grâce à sa texture. Plus encore, les commandes répondent au doigt et à l’œil. Ces dernières sont très pratiques. Par exemple, une pression permet de couper la musique, deux de passer à la chanson suivante. Rester appuyé sur l’écouteur droit augmente le son et le faire sur le gauche le diminue. Ces manipulations sont personnalisables dans l’appli et il est possible d’attribuer des fonctionnalités différentes selon les côtés.

En utilisation domestique, sur sa PS5, les écouteurs prouvent encore une fois leur valeur avec un dongle très pratique qui se greffe parfaitement sur la manette officielle. Plus encore, ils disposent de la double connexion Bluetooth/HyperSpeed. On peut passer d’une source à l’autre en tapotant trois fois sur l’oreillette et si vous êtes en pleine partie sur console et que vous avez un appel sur votre smartphone, le basculement se fait automatiquement. Malin.

Bref, Razer a beaucoup soigné la partie confort et le résultat est là. Les Hammerhead HyperSpeed font partie des écouteurs les plus agréables à porter sur le marché. Reste maintenant à déterminer si la partie audio est à la hauteur du reste.

Une partie audio maîtrisée pour le jeu, un peu moins pour la musique

Attardons-nous maintenant sur le cœur des Hammerhead : le son. Razer veut offrir un produit digne de son rang avec des haut-parleurs de 10 mm et une réduction de bruit active à hauteur de 64 décibels. Le tout fonctionne bien, mais n’est pas parfait.

En jeu, les Hammerhead Hyperspeed prouvent leur valeur avec un son maîtrisé et clair. Sur PS5, on profite évidemment du Tempest 3D Audio de la console pour être immergé totalement. Plus encore, Razer offre un égaliseur complet dans son application, avec même la possibilité d’avoir un « profil FPS » qui a la particularité de mettre en avant la fréquence des bruits de pas. C’est redoutable dans un jeu compétitif comme Warzone. Un vrai plus. Pour les jeux solos, on privilégiera le profil amplifié, très efficace pour bien saisir les voix.

En écoute de musique, le tableau se complique un peu. Nous sommes très loin des ténors du marché comme les Galaxy Buds Pro 2 de Samsung ou les AirPods d’Apple. La distorsion se montre un peu élevée à haut volume (mais rien de dramatique). Cela s’en ressent beaucoup sur des morceaux de metal, de rock ou d’électro. Un peu dommage, surtout que les basses sont bien au rendez-vous. Pour le reste, nous avons une copie correcte. A titre de comparaison, nous sommes au niveau des Nothing Ear 2, testés dans nos colonnes il y a peu.

L’ANC (réduction de bruit active) est pour sa part très efficace, isolant bien l’utilisateur du monde extérieur. Razer propose aussi un mode environnement qui permet d’entendre ce qu’il se passe autour de nous même avec la musique activée. On passe de l’un à l’autre en restant appuyé deux secondes sur la partie tactile. Cependant, le mode environnement est un peu décevant, manquant clairement d’impact. Par exemple, il retranscrit très mal les bruits de moteurs, ce qui n’est pas très pratique dans la rue. Il faudra rester vigilant. Le micro, quant à lui, est d’excellente facture. Les interlocuteurs vous entendront cinq sur cinq en pleine partie ou en conversation téléphonique. Un vrai plus.

Enfin, notons un petit défaut concernant l’usage PC. Il est tentant d’utiliser la connexion HyperSpeed via le dongle, mais cela cause quelques interférences avec les autres produits reliés par ce biais (comme le clavier Razer Deathstalker V2 Pro, qui utilise la même technologie). Dans les faits, cela se traduit par des grésillements réguliers et des microcoupures. Un peu agaçant, mais Razer a le mérite de nous prévenir dans la notice. Il est donc plus cohérent de passer par une connexion Bluethooth classique.

Une application simple et efficace

Comme tous les écouteurs True Wireless, les Razer Hammerhead HyperSpeed sont accompagnés par une application sur Android et iOS. Nommée Razer Audio, elle permet de gérer certains éléments comme l’égaliseur, le Touch Control, l’ANC ou encore le réglage des LEDs. Oui, c’est important les LEDs.

Nous n’avons pas grand-chose à dire sur cette application, qui se veut simple et intuitive. On apprécie l’égaliseur très efficace, qui en plus d’offrir des profils préétablis permet d’effectuer des réglages un peu poussés si besoin. On pourrait tout de même reprocher deux petites choses. L’absence de Widgets, les raccourcis étant toujours utiles, ainsi qu’un temps de synchronisation un peu trop long. Même lorsque les écouteurs sont connectés et en fonctionnement sur votre téléphone, l’application met de longues secondes à comprendre que c’est le cas, affichant une page de connexion. Il est aussi un petit peu dommage de ne pas trouver les Hammerhead sur l’application PC Razer Synapse, mais on chipote. En tout cas, l’application mobile est beaucoup plus fluide et agréable que celle sur PC.

L’autonomie, le talon d’Achille de ces Hammerhead

En ce qui concerne l’autonomie, les Hammerhead déçoivent un peu, même si nous sommes loin de la catastrophe. Quand on décide de les exploiter au maximum, c’est-à-dire en activant les LEDs (associées aux effets sonores) et l’ANC, nous tenons un peu plus de trois heures avec les écouteurs avant de devoir les remettre dans le boîtier. Au total, nous avons environ 15 heures d’autonomie. Si on se montre raisonnable et qu’on décide l’enlever les LEDs, nous gagnons plus d’une heure. C’est correct et cela permet de longues sessions de jeu. Donc presque 20 heures au total.

En y allant à l’économie, c’est-à-dire avec l’ANC et les LEDs désactivées, nous atteignons péniblement les 30 heures d’autonomie. C’est un peu moins que la moyenne du marché (qui culmine vers 35 heures), mais cela reste acceptable. Il faut garder à l’esprit que nous n’avons pas des écouteurs faits pour être à 100% nomades, mais conçus pour être utilisés essentiellement chez soi, sur sa console. Pour les recharger Razer fourni un petit câble dans la boîte. La réalimentation complète se fait en une heure environ.