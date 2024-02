Test Razer Blade 14 : petit, puissant, mais bruyant

Razer revient dans le domaine des mini PC gaming avec le Blade 14. Ce laptop ne veut faire aucune concession en termes de puissance, tout en étant ultra compact afin d’être transporté partout. Ses deux arguments forts ? Son écran QHD+ 240 Hz de 14 pouces et son processeur AMD Ryzen 9 couplé à une GeForce RTX 40XX. Voyons voir ce qu’il a dans le ventre.

Dans le domaine des PC gaming, le format 14 pouces a été délaissé ces dernières années au profit des ordinateurs de 16 pouces, certes moins mobiles, mais plus confortables à l’usage. Néanmoins, les petits formats font de la résistance. C’est le cas du Razer Blade 14 dont la version 2024 passe aujourd’hui sur nos bancs de test.

Cet ordinateur ne mise pas seulement sur sa petitesse. Il cherche à séduire sur deux autres points en particulier : sur son écran QHD+ 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz ainsi que sur sa puissance, puisqu'il couple un processeur AMD Ryzen 9 8945HS et un GPU Nvidia GeForce RTX 4060/4070. Sa promesse ? Être aussi mobile que puissant.

Reste maintenant à déterminer si la marque américaine arrive à proposer « l’ordinateur portable gaming 14 pouces ultime », comme elle l'affirme dans sa communication. Ce PC a tout pour plaire sur le papier, mais arrive-t-il à convaincre pour autant ? Notre test complet.

Prix et disponibilité

Le Razer Blade 14 2024 est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur. Comme d’habitude chez Razer, les tarifs sont élevés. Voici les configurations proposées :

AMD Ryzen 9 8945HS, 16 Go de RAM, RTX 4060 : 2499 euros

AMD Ryzen 9 8945HS, 32 Go de RAM, RTX 4070 : 2999 euros

Pour ces prix, il faut donc que tout soit parfait, pas seulement au niveau de la technique, mais aussi en termes d’ergonomie. C’est ce que nous allons voir dès maintenant. Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici la fiche technique complète :

Razer Blade 14 Ecran 14 " IPS LCD

2560 x 1600 pixels

240 Hz Processeur AMD Ryzen 9 8745HS GPU * Nvidia GeForce RTX 4060

* Nvidia GeForce RTX 4070 RAM * 16 Go

* 32 Go Mémoire interne SSD 1 To NVMe Clavier Rétroéclairé chiclet Connectique - 2x USB4 Type-C

- 2x USB 3.2 Type A

- 1x HDMI 2.1

- 1x port secteur

- 1x Jack 3.5 mm OS Windows 11 Poids 1,84 kg Dimensions 17,99 x 228 x 310,7 mm

Comme on peut le voir, Razer compte sur un duo AMD Ryzen 9/RTX 40XX. Un combo cohérent qui promet de bonnes performances, mais reste à voir comment le PC se débrouille dans sa gestion de la chauffe et du bruit.

Pour son design, Razer ne change pas sa formule gagnante

Razer ne bouscule pas sa formule avec le Razer Blade 14. Nous avons toujours ce visuel iconique avec ce châssis en aluminium noir (ou argenté) aux formes très épurées. Comme d’habitude, le logo rétroéclairé de la marque trône sur le capot arrière. Un design, c’est avant tout une question de goûts, et nous devons avouer que nous adorons les produits Razer sur ce point. Sobre, passe partout, mais avec quelques détails qui rappellent le monde du gaming, ce Blade 14 est encore une réussite.

14 pouces oblige, ce Blade mise avant tout sur la mobilité. Il adopte des dimensions de 18 x 228 x 310,7 mm pour un poids de 1,84 kilo. Certes, c’est lourd comparé aux ultra-portables de même taille, mais pour un ordinateur de jeu qui embarque une carte graphique, c’est léger. Il faut tout de même prendre en compte l’alimentation de plus de 700 grammes dans l’équation, ce qui nous amène à un PC de 2,5 kilos dans le sac. Encore une fois, c’est peu pour un PC de jeu, mais ça reste un poids.

De fait, le Blade 14 est conçu pour être transporté partout, mais on regrette toujours l’absence de coque de transport incluse par défaut dans la boîte, surtout à ce prix. Le capot arrière se raye facilement, en plus d’attirer les traces de doigts. Aïe ! Il faudra donc investir dans une protection supplémentaire.

Côté connectique, nous avons un PC complet, aussi bien pour travailler que pour jouer. Sur les tranches, nous trouvons deux ports USB 4 Type-C, deux ports USB 3.2 Type A, un port HDMI 2.1, un port Jack 3.5mm ainsi qu’un port d’alimentation propriétaire (qui a l’avantage de se brancher dans les deux sens). On note la disparition du lecteur de cartes SD par rapport au modèle 16 pouces, ce qui est un peu dommage pour les photographes.

Pour ceux qui ont besoin d’encore plus de connectique, Razer propose un HUB externe à acheter séparément (139 euros). Nommé sobrement Razer USB Dock, il étend largement le nombre de ports. La marque nous a prêté un exemplaire afin que nous puissions le prendre en main avec le Blade 14.

Il embarque un port USB 3.2 Type-C, un port USB Type-C pour la charge, deux ports USB 3.2 Type A, deux ports USB 2.0 Type A, un port Ethernet, un port HDMI (4K 60 Hz), un port Jack 3.5 mm, un lecteur de cartes SD et un lecteur de cartes microSD. Le tout se connecte à votre PC (Razer ou non) ou Mac à l’aide d’une prise USB Type-C. Si cela représente une dépense supplémentaire, ce dock peut toutefois sauver la vie à ceux qui ont besoin d’une connectique ultra complète. Ici, on apprécie son design, le nombre de ports présents et sa solidité.

Revenons au Blade 14. Avec un tournevis de précision, il est possible de facilement retirer la plaque en aluminium sur la partie inférieure du PC. En accédant à ses entrailles, on peut changer le stockage au besoin (SSD NVMe format M2), mais aussi la RAM (deux barrettes de 16 Go ici) et la batterie. Une excellente nouvelle pour la durabilité.

Razer nous propose son clavier chiclet habituel pour son Blade 14, c’est-à-dire avec une course extrêmement courte compensée par une bonne résistance. S’il se montre tout à fait agréable pour l’écriture, les joueurs préféreront certainement brancher un clavier externe (au hasard, le Huntsman V3 Pro) pour plus de confort.

On apprécie son rétroéclairage RGB entièrement personnalisable via le logiciel Synapse embarqué ainsi que sa capacité à s’adapter aux jeux lancés. Par exemple, il prend une teinte rouge dans Diablo 4 avec les touches d’action en surbrillance, ou alors il affiche des couleurs vives dynamiques dans Cyberpunk 2077. C’est un détail, mais un détail qui tue.

Le trackpad, pour sa part, remplit sa mission. Il répond correctement aux sollicitations de l’utilisateur, sans pour autant atteindre la perfection de celui du Dell XPS 13 Plus. En revanche, on déplore qu’il soit si étendu pour pas grand-chose, puisqu’il vient un peu gêner lors de la frappe. C’est d’autant plus dommage que le joueur aura tôt fait de brancher une souris externe à la première occasion.

Enfin, évoquons rapidement la partie écran. Le Blade 14 affiche un ratio écran/façade correct de 85%. La chose particulièrement appréciable se situe au niveau de la webcam, qui dispose d’un cache physique, un gros plus pour la sécurité. La caméra IR permet un déverrouillage instantané et efficace via Windows Hello. On aime !

En définitive, Razer nous offre encore un PC maîtrisé avec le Blade 14. Joli à l’œil, confortable à l’utilisation, ergonomique et n’oubliant pas les détails « gaming », il a tout pour plaire, même s’il ne révolutionne en rien la gamme. Pourquoi le ferait-il, après tout ? Un beau PC, c’est bien, mais reste maintenant à voir ce qu’il a dans le ventre.

Un écran LCD bien calibré

Comme son nom l’indique, ce Razer Blade 14 embarque un écran de 14 pouces. C’est une taille relativement réduite pour un PC de jeu, mais très pratique pour le transport. Razer a fait le choix d’une dalle IPS LCD d’une définition de 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. De quoi largement sustenter tous les types de joueurs, qu'ils aiment les aventures solos ou les jeux compétitifs.

Nous avons bien évidemment analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont satisfaisants pour du LCD. Ainsi, nous avons constaté un contraste qui s’élève entre 1200 :1 et 1300 :1 selon les profils de couleur choisi, avec une exception au profil REC 709, qui tombe à 800 :1. Cela sera suffisant pour le jeu vidéo afin d’avoir une vision correcte des nuances de gris, mais on aurait aimé plus. La luminosité, pour sa part, tourne autour des 500 cd/m², ce qui est acceptable pour ce type de dalle. Le Razer Blade 14 a bénéficié d’un traitement anti-reflet de qualité, ce qui signifie qu’il est tout à fait possible de jouer à Baldur's Gate 3 l'été sur une terrasse. La température des couleurs est aussi maîtrisée, entre 6300 et 6500K selon les profils, soit proche des 6500K de la norme vidéo. Cela signifie que sur un affichage blanc, l’écran ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Une bonne chose.

Chose inédite chez Razer : la marque propose des profils d’écran prédéfinis à travers son logiciel Synapse. Il y en a cinq, sans compter le profil personnalisable. Tous apportent une colorimétrie différente selon l’usage. Le profil natif, par exemple, affiche un Delta E moyen à 3,2 (en-dessous de 3 étant bon), exagérant volontairement les rouges, verts et jaunes pour donner plus d’impact à l’image, idéal pour les jeux. Autre exemple, le profil Adobe sRGB affiche un Delta E moyen à 3,8 (toutes les couleurs sont fluos), alors que le profil sRGB classique offre un rendu naturel avec un Delta E moyen à 1,8. On apprécie cette palette mise à notre disposition, même si nous devons avouer que nous aurions préféré des réglages plus adaptés à l'aspect “gaming” du produit, avec des noms de profils liés à des types de jeu comme RTS, FPS, RPG etc. Cela aurait été plus facile à appréhender pour les joueurs non avertis (les moniteurs le font bien). Mais dans l’ensemble, Razer offre un écran très correct.

Côté audio, Razer a eu la bonne idée de placer ses hauts-parleurs de chaque côté du clavier. De fait, nous avons un son qui est envoyé directement vers l’utilisateur et non sur les côtés, comme c’est le cas lorsque les hauts-parleurs sont en-dessous du châssis. De fait, la stéréo est de qualité. Le son se montre puissant, bien équilibré, même si on note une vilaine distorsion à haut volume. Dans l’ensemble, c’est une réussite.

Un ordinateur aussi puissant que bruyant

Le Razer Blade 14 est doté d’un processeur AMD Ryzen 9 8945HS, le dernier en date. Notre modèle de test embarque une RTX 4070 (8 Gb GDDR6 VRAM) ainsi qu’un SSD NVMe de 1 To. Avec tout ça, on peut s’attendre à quelque chose de correct.

Nous avons bien évidemment passé le Blade 14 sur le banc de test avec nos benchmarks. Les résultats obtenus sont quasi-similaires à ceux du Razer Blade 16 que nous avions testé l’année dernière, équipé d’un processeur Intel Core i9-13950HX. Dans les faits, nous avons un PC puissant, capable de se débrouiller dans des tâches ardues sans broncher.

Le Blade 14 est vendu comme un PC de jeu avant tout, cette partie est donc cruciale. Nous avons choisi de faire nos mesures en 1600p, définition native de l’écran et celle susceptible d’être utilisée par la quasi-totalité des acheteurs, et en activant le profil Performances dans Synapse. De même, ces tests sont réalisés avec le DLSS activé en mode équilibré ainsi qu’avec le ray-tracing quand c’est possible. A noter qu’Alan Wake 2 est ici testé avec le path tracing, soit une fonctionnalité extrêmement gourmande. Si on se contente du ray-tracing, on double les performances, tout simplement.

Comme on peut le voir, nous avons un ordinateur puissant qui -à l’exception de notre Alan Wake 2 avec path tracing activé- peut tout faire tourner au-dessus de 60 images par seconde. Quand on le compare au Razer Blade 16 avec la même carte graphique, nous sommes même légèrement au-dessus dans la plupart des cas. Bref, c’est un petit monstre.

La puissance, c’est bien, mais autant faut-il qu’elle soit maîtrisée. Lorsqu’il est mis à rude épreuve, notre Blade 14 souffre mais tient bon. Le CPU monte à 60 degrés et le GPU à 74 degrés, ce qui est bien. L’air chaud est expulsé à l’arrière, via les aérations situées dans la charnière, et ne gêne pas l’utilisateur.

Avec une caméra thermique, on constate un point chaud à presque 50 degrés entre le clavier et l’écran, ce qui n’est pas gênant. Toutefois, on déplore que la chaleur se diffuse un peu trop facilement dans le châssis. La partie située sous le poignet gauche du joueur lorsqu’il a les doigts sur ZQSD est tiède. Si ce n’est pas gênant outre mesure, cela peut être désagréable à la longue. Une chose que nous avions déjà remarqué sur le Blade 16 avec une RTX 4090, mais pas sur le modèle avec une 4070. Rien de dramatique, donc, mais il faut le signaler.

Pour expulser toute cette chaleur, les deux ventilateurs doivent forcément tourner à plein régime. En jeu, nous avons constaté une nuisance de 55 décibels (mode performance). C’est beaucoup, mais dans la fourchette haute des laptops de jeu (le Razer Blade 16 était similaire sur ce point, qu'importe sa carte graphique). Le joueur pourra sans soucis éradiquer ce problème avec un casque, mais son entourage devra faire avec. Une chose à savoir avant de passer à la caisse, donc.

Côté autonomie, nous sommes dans du grand classique pour un PC de jeu. Sur batterie, nous atteignons un peu plus de 6 heures en lecture de vidéo en streaming. Pour de la bureautique pure avec la luminosité réglée à 200 cd/m², nous gagnons deux heures. C’est un peu juste pour le prendre une journée sans l’alimentation, mais il faut garder à l’esprit que le Blade 14 n’a pas été conçu pour remplacer un ultra-portable de travail.

Un logiciel Synapse toujours aussi capricieux

Le Blade 14 embarque évidemment Windows 11, mais avec le logiciel Synapse embarqué. Cette application est indispensable pour gérer votre ordinateur, mais elle a malheureusement la tendance à être extrêmement capricieuse, en plus d’être confuse dans son fonctionnement.

Synapse permet de piloter votre PC. Par exemple, c’est par elle qu’il faut passer pour change de profil de couleurs ou le mode de fonctionnement des ventilateurs. Plus encore, elle donne la possibilité de gérer la consommation d’énergie, de créer des macros ou alors de personnaliser les petites loupiotes colorées sous votre clavier. Sur le papier, nous avons donc quelque chose de très propre, cependant, tout ne se passe pas toujours comme prévu avec ce logiciel.

Premièrement, il se montre assez confus avec son système de greffons. Régler l’éclairage RGB ne se fait pas au sein de Synapse, mais du module Chroma qu’il faut installer à part. Pas pratique ! Ajoutons à cela un logiciel qui fait un peu ce qu’il veut. Il n’est pas rare qu’au démarrage du PC, il ne se lance pas. Pire encore, il arrive parfois qu’il ne reconnaisse même pas le Blade 14 comme périphérique branché. Un comble !

Bref, Synapse n’est pas vraiment la panacée, mais il faudra composer avec. Espérons que Razer améliore son HUB sur la longueur, car c’est le point faible qui revient dans tous les produits de la marque.

Alors, on achète ?

Reste à se poser la question qui tue : alors, on achète ? Techniquement, le Razer Blade 14 est un PC de jeu aussi maîtrisé qu’agréable à utiliser, malgré quelques défauts évidents comme la chauffe au niveau du poignet. L’intérêt premier du produit, c’est évidemment son format de 14 pouces, petit et transportable facilement.

De fait, il faut prendre cet aspect en compte avant achat. Vous cherchez un PC gaming pour aller partout, vous comptez le trimballer dans un sac à chaque déplacement ? Le format 14 pouces a du sens. En revanche, si vous souhaitez juste un PC de jeu pour la maison mais qui peut se transporter à l’occasion, les Blade 16 ou 18 seront plus adaptés si vous voulez absolument du Razer.

Il faut aussi prendre en compte le tarif. Oui, les PC Razer sont chers, souvent plus onéreux que les concurrents sur la même configuration. Cependant, il faut garder à l’esprit que nous avons ici un produit premium avec une vraie proposition de design. Un ordinateur de niche qui s’assume. Si toutefois vous recherchez une machine aussi puissante qu’ultra-mobile, le Blade 14 est un choix cohérent. En définitive, nous avons été convaincus par ce Blade 14, mais tout de même moins séduits qu'avec le Blade 16, qui reste techniquement meilleur avec son écran mini-LED.