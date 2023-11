Chercher un PC solide, apte pour la bureautique et le jeu vidéo revient-il à chercher un mouton à cinq pattes ? Sur le papier, l’Asus TUF A15 coche toutes les cases pour être cet OVNI informatique. Ouvrons la boite de cet énergumène et passons-le au crible dans ce test.

Dans la galaxie des produits Asus, on y perd parfois son latin. Pour ne citer que les familles les plus connues ; il y a les Vivobook conçus pour le grand public, les Zenbook pour les travailleurs nomades, les ROG (Republic Of Gamers) pour les joueurs. Et il y aussi les TUF. Selon Asus, TUF signifie « The Ultimate Force ». Cette gamme TUF est apparue récemment, après le succès des cartes mères TUF garnies de composants certifiés au standard militaire.

Dans l’arborescence des portables Asus, les TUF sont des portables pour les étudiants, des ordinateurs puissants aussi bien pour le travail que le jeu vidéo. Le constructeur réserve les raffinements les plus sophistiqués à la gamme ROG alors que les TUF misent sur la fiabilité et durabilité.

Ca c’est la vision marketing de cette segmentation. En pratique, les composants des cartes mères ROG ou des PC ROG sont également plus fiables que la moyenne, justement parce qu’ils sont très sollicités par des geeks taquins et non de sages pères et mères au foyer. Le haut de gamme se trouve dans la famille ROG. Alors un TUF est-il un bon PC ? On vous dit tout.

Une configuration solide

L’Asus A15 version 2023 mixe un processeur AMD Ryzen avec une carte graphique Nvidia RTX de 4e génération. Combo surprenant. C’est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Sans vous faire l’histoire des CPU et des GPU, AMD était à la traine en termes de puissance face au duelliste Intel, il y a quelques années. Avec l’arrivée des Ryzen, une redistribution des cartes s’est opérée et AMD est repassé devant le fondeur de Santa Clara. Phonandroid avait testé déjà un Asus TUF A15, il y a 3 ans. En deux générations, la configuration est sensiblement identique dans les composants et le design. On perçoit juste que la touch pad s'est élargi sur la génération 2023.

Asus ROG TUF A15 (2023) Ecran 15.6" LCD IPS 144 Hz 1920 x 1080 Processeur AMD Ryzen 7 7735HS (8 cœurs, boost à 4,2 Ghz) GPU Nvidia GeForce RTX 4060 (8 Go) RAM 16 Go DDR5 Mémoire interne SSD 512 Go Clavier Rétroéclairé noir Connectique - 1x Prise jack audio

- 2 x USB type A 3.0

- 1 x USB type C 3.1 (Gen 1)

- 1 x USB Type-C 4 (Gen 2)

- 1x HDMI 2.0

- 1 x Ethernet

- 1x port secteur Webcam Oui Batterie 90 Wh OS Windows 11 Famille Poids 2,20 kg Dimensions - Largeur : 25.1 mm

- Longueur : 354 mm

- Épaisseur : 24.9 mm

Entre temps, le constructeur de cartes graphiques Nvidia a changé de paradigmes. Oublié le gros GPU, le rendu est distribué en de multiples calculs parallèles à des coprocesseurs CUDA. Et Nvidia mise sur des technologies émergentes comme l’IA (DLSS) et le ray tracing (RTX) pour améliorer le réalisme et la rapidité des scènes modélisées en 3D. Nvidia a ainsi pris de l’avance et les créatifs numériques ne peuvent plus se passer du combo Adobe Creative Cloud/Nvidia pour leurs projets. Les gamers sont également ravis des cartes graphiques Nividia RTX qui offrent un rendu plus réaliste et plus d’images par seconde grâce à leurs technologies spécifiques.

Ce mariage hors norme est peut-être en fait le meilleur des deux mondes. Ce CPU offre sur le papier un meilleur rapport qualité/prix qu’Intel. Idem pour le GPU. Sous la référence Asus A15, il existe plusieurs modèles TUF avec des cartes graphiques plus musclées ou non que notre modèle de test. En l’espèce, Phonandroid teste un Ryzen 7 7735HS cadencé à 3.2 GHz épaulé par une carte graphique Nvidia RTX 4060.

Du côté de la mémoire, deux barrettes totalisant 16 Go de mémoire vive DDR 5 4800 2400 MHz, fournies par Samsung, alimentent d’instructions le processeur. Pour le stockage des données et supporter le système d’exploitation, Asus se cantonne à un SSD Nvme de 512 Go signé Micron (série 2400). C’est suffisant pour la majorité des utilisateurs mais pour les gamers, ça sera vite rempli. Baldur’s Gate 3 exige par exemple 150 Go d’espace disponible. Les performances du SSD ne sont pas époustouflantes mais suffiront dans la plupart des usages. D'après sa fiche technique, il culmine à 4700 Mbps en lecture alors que nous avons obtenu 4335 sur CrystalDiskMark.

Prix et disponibilité

Parlons des choses qui fâchent, le prix. Notre PC de test avec Ryzen 7 7735HS et Nvidia RTX 4060 est commercialisé au tarif de 1300 euros environ. C’est élevé comme tarif pour un « simple » étudiant qui va utiliser la suite bureautique Office ou LibreOffice. Mais rappelons que ce PC n’est pas un portable basique, c'est un PC gamer !

Son tarif est élevé, mais d’autres constructeurs continuent d’écluser des configurations basées sur la génération précédente de carte graphique (série 30XX) moins performante et plus énergivore. Les rares laptops équipés de RTX 4060 comme l’Acer Nitro 5 ou MSI Katana 15 sont généralement également dotés de processeur Intel Core i5-12450H, beaucoup moins puissants dans les tâches en parallèle.

Un design qui va à l'essentiel

Pas évident de se distinguer en matière de design quand on produit des portables pour gamers. Au fil des générations, la gamme TUF s’est considérablement assagie. Les formes agressives ont été petit à petit abandonnées. Le logo TUF est beaucoup plus subtil. Pour revendiquer son caractère gamer, l’Asus TUF A15 arbore une robe anthracite. Signalons d’ailleurs que seule la coque enchâssant l’écran est en métal. Tout le reste du châssis est en plastique. C’est plus léger que de l’aluminium, mais aussi beaucoup plus économique. Tant pis pour la dissipation thermique ou la résistance, la priorité demeure le tarif. Pour les amateurs de véritables portable antichocs, il faudra se tourner vers des PC durcis comme les Panasonic Toughbook, deux fois plus chers et plus lourds.

Sur cette coque en métal, dans le coin supérieur droit, le logo TUF est stylisé avec un léger embossage (relief). De l’autre côté, une surimpression « TUF Gaming This is class VII armor suit, rated up to threat level omega combat scenario. Do not exceed maximum operational time ». Dans la langue de Jérôme Le Banner : « Il s'agit d'une armure de classe VII, adaptée au scénario de combat oméga de niveau de menace. Ne dépassez pas la durée de fonctionnement maximale. » Il ne manque plus que le sac à dos Captain America pour se prendre pour un super-héros !

Le clavier est de type chiclet avec un pavé numérique. Toutes les touches sont rétroéclairées sur 3 niveaux. Autant, c’est agréable de taper du texte avec le rétroéclairage actif, autant c’est pénible de s'en passer. Comme sur les ROG, les touches Z, Q, S, D sont translucides pour placer plus facilement ses doigts en jeu. A l’image des ROG Zephyrus, Asus a ajouté 4 boutons de commandes : volume +, volume -, micro coupé et Armory Crate (voir Logiciel). Le pad est large (15 cm de diagonale).

La distribution de la connectique reprend la tendance actuelle : rien derrière l’écran, tout sur les côtés. Sur le flanc gauche, la prise d’alimentation, le RJ45, un HDMI, 2 ports USB Type C (40 Gbps) et un port USB A et une prise jack. Sur le flanc droit, l’attache Kensington et un port USB type A au milieu. Asus a bien équipé ce TUF A15, mais le port USB sur la droite n’est pas confortable pour utiliser une souris sur un bout de table. Par ailleurs, le constructeur a fait l’impasse sur le lecteur de carte microSD.

Lorsqu’on enlève les 12 vis cruciformes et déclipse le capot, on découvre l’agencement des composants. A dire vrai, on est un peu déçu. Non pas que la finition ne soit pas au rendez-vous. Asus est fabricant historique de cartes mères et une référence incontestée sur les portables gamers. La déception serait plutôt dans la promesse vendue dans la gamme TUF. TUF pour tough. Dans la langue de Rocky, ça signifie solide, fort. Il n’y a pas de bumper supplémentaire, pas de mousses. Le capot est en plastique comme n’importe quel autre PC gamer, sans renforcement particulier.

Certes les composants électroniques (condensateurs, transistors et compagnie) sont de fiabilité militaire. En d’autres termes, ils résistent mieux dans le temps que des composants standards. Ils ne vont pas rouiller, gonfler avec l’humidité dans des pays tempérés. A part cela, la carte mère et l’organisation des modules sont extrêmement classiques, sans particularités supplémentaires.

Tout ces équipements pèsent 2,2 Kg. Un poids très raisonnable pour une telle configuration. Le bloc chargeur est lourd (500 g), mais plus léger et compact que ceux de la concurrencen, comme le Medion Erazer 15,6 par exemple. Globalement, l’Asus A15 2023 présente un look beaucoup plus sobre que la plupart des PC gamer.

Un écran qui manque de luminosité

Pour l’affichage de cet Asus TUF A15, le constructeur a sélectionné une dalle IPS mate de 15,6 pouces. Jusqu’ici rien de nouveau sous le soleil. Plus surprenant, la fiche technique affiche 144 Hz de rafraîchissement. C’est très élevé, agréable pour jouer, mais la version 2022 était garnie d’une dalle 165 Hz. Il existait même un modèle en 300 Hz. On aurait aimé qu’Asus monte en fréquence mais le pragmatisme en a décidé autrement. En effet, sur ce type de PC gamer, les dalles plus réactives ne sont pas légion. Les concurrents directs de l’Asus A15 avec RTX 4060, comme le MSI Katana 15 ou l’Acer Nitro 5 présentent des écrans aussi réactifs. Pour un meilleur rafraichissement de la dalle, il faudra regarder du côté des 16 pouces.

Le constructeur assure une luminosité basique de de 250 cd/m². C’est bien pour jouer en intérieur. En revanche, n’escomptez pas des LAN, parties en terrasse ou avec une forte lumière, malgré la faible brillance de l’écran. Ce sera mission impossible. Pour jouer dans des univers de jeu sombres, le contraste n'est pas optimal. Il faudra bien régler le jeu en conséquence sinon vous serez dézingué sans vous en apercevoir.

Une partie logicielle très complète

Sans surprise, Windows 11 Famille (64 bits) est aux commandes de cet Asus A15. Nous ne nous étendrons pas sur les bénéficies et défauts du nouvel OS de Redmond. Phonandroid vous tient activement à jour sur ce sujet. Le plat de résistance dans l’interface/logiciel réside dans Armoury Crate.

Cette application gère aussi bien la puissance, la ventilation, l’esthétique, les jeux installés que les pilotes. Comme tout PC gamer, Amoury Carte propose différents scénarios d’usage : Windows (bureautique), silencieux (puissance équilibrée et discrète), performances (puissance élevée), turbo (puissance maximale avec ventilation maximum et sonore) et un mode manuel. Par défaut, le profil est calé sur silencieux et convient pour un usage familial et professionnel modéré. Pour exploiter la machine, il est préférable de passer en Performances et tirer parti du GPU Nvidia. Pour des jeux récents aux graphismes élevés, avec une cadence d’images maximales, le mode Turbo est recommandé. L’aircooling sera plus bruyant, mais l’immersion sera meilleure. L’interface d’Armoury Crate est classique avec un énorme compte-tour pour symboliser la vitesse d’horloge en temps réel. Une liste de panneaux (CPU, GPU, mémoire, vitesse de rotation…) indique précisément la puissance de l’Asus TUF A15. Cette interface graphique est par défaut aux couleurs or, mais il est aisé de lui donner la teinte des ROG, preuve de la porosité entre les deux gammes de PC gamer.

Comme tout bon PC de jeu, la personnalisation du look est réalisée par la couleur des LED. D’ailleurs, il n’existe pas de logo rétroéclairé, de zones d’aérations équipées de diodes luminescentes, la customisation des LED RGB n’existe que pour le rétroéclairage du clavier alphanumérique.

Des performances optimales

Soulevons à présent le capot, pour voir comment se comporte la machine. L’Asus TUF A15 existe en différentes configurations. Le constructeur nous a prêté le milieu de gamme doté d’une carte graphique Nvidia RTX 4060. Pour des budgets plus modestes, une version existe en effet avec une RTX 4050. Rappelons que la RTX 4050 « est environ 30 % plus performante que la génération précédente » . Cette carte graphique comporte 512 coprocesseurs CUDA de moins que notre modèle de test.

Comme nous l’avons déjà évoqué, le processeur est un Ryzen 7 7 7735HS cadencé jusqu’à 4.75 GHz. Un Ryzen 7 est l’équivalent des Core 7 chez Intel, comme dans l’Alienware M16. Sans surprise, cet Asus TUF A15 est aussi performant que le M16 puisqu’ils partagent la même carte graphique. Plus surprenant, le processeur Ryzen è 7735HS obtient un meilleur score que l’Intel 13700HX de l’Alienware en bureautique (PCMark 10). C’est d’autant plus surprenant que le CPU AMD possède 6 cœurs en moins que son équivalent Intel. Cependant, il compense par une vitesse d’horloge basique supérieure (3,2 Ghz contre 2,4 Ghz).

En d’autres termes, n’importe quelle application bureautique tourne comme un charme sur ce PC, mieux que chez Intel… Pour le gaming, la performance est encore supérieure que sur l’Alienware M16 ou PC semblables. En effet, la définition standard de l’Asus TUF A15 est de 1920 x 1080 pixels alors que dans la concurrence c’est souvent 2560 x 1600 pixels car les écrans sont souvent plus grands. Ce PC réunit le meilleur des deux mondes CPU et GPU, mais aussi bureautique et gaming.

Nous vous invitons bien évidemment à activer la technologie DLSS dans vos jeux vidéo pour exploiter au maximum la puissance de la carte graphique RTX 4060. La différence est flagrante sur des titres gourmands comme Cyberpunk 2077 ou Forza horizon 5. On perd facilement une vingtaine d’images par seconde sans l’interpolation DLSS.

Par ailleurs, la dalle est réactive mais certains jeux ne montent pas automatiquement la fréquence de rafraichissement pour préserver la fluidité et le confort visuel. Ainsi, Forza Horizon 5 plafonne à 88 FPS et ne tire pas partie de la fréquence élevée de l’écran. En modifiant les paramètres, on atteint alors les 144 images par secondes sans problème.

Un rafraîchissement efficace

Quand on embarque une grosse carte graphique RTX 4060 et un puissant Ryzen 7, le rafraichissement des composants est une question de vie ou de mort. Asus a opté pour une dissipation thermique classique avec extraction de l’air chaud à l’arrière, mais aussi sur les côtés. La face arrière aurait pu être optimisée pour une ventilation sur toute la longueur, malheureusement un tiers de la zone est totalement inexploitée. L’utilisateur aura donc de l’air chaud qui souffle sur sa main droite pendant des parties de jeu. En bureautique, la sensation sera imperceptible.

Nous avons critiqué l’omniprésence de plastique pour un portable TUF/tough, mais il faut avouer que ça a du sens pour la régulation thermique. Quel que soient les scenarios de jeux, les benchmarks, l’Asus A15 ne dépassait pas la température corporelle humaine (37 degrés) sur le clavier. En d’autres termes, on peut jouer des heures et des heures à Cyberpunk 2077 sans se bruler les doigts ou ressentir un inconfort.

En soulevant le capot, on découvre deux gros ventirads brushless identiques possédant 84 pales (comme la génération 2022) et 6 caloducs. Contrairement aux ROG STRIX, il n’existe pas de bouton dédié à la ventilation. Toutefois, le raccourci Fn + F5 bascule entre les différents profils de ventilation.

La partie audio, la faiblesse du TUF

Deux haut-parleurs (chambres de réverbérations pour les puristes) sont logés dans les coins inférieurs, côté utilisateur. Ce placement est assez classique, mais ils sont orientés côté bas. En termes de puissance sonore, le son est étouffé. En jeu, il est nécessaire de pousser le volume au maximum pour une meilleure immersion. Même si Asus a intégré la technologie Dolby Atmos sur ce TUF A15, l’immersion et spatialisation du son sont clairement absents. Un positionnement plus adapté aurait certainement amélioré le rendu sonore en jeu.

Malgré ces quelques récriminations sur l’audio en gaming, l’Asus TUF A15 livre tout de même une audio suffisante pour écouter de la musique devant son ordinateur. On est loin des gros haut-parleurs équipant des PC gamer plus volumineux. Les chambres de réverbérations ne feront pas concurrence avec la moindre petite enceinte Bluetooth, mais elles dépannent bien.

En termes de qualité audio, on est plus proche d’une tablette que d’un PC gamer. Les médiums sont moyennement restitués. En écoutant de la musique, ce n’est pas gênant. En jeu, c’est plus contrariant d’être très attentif pour saisir les paroles d’un collègue. Les aigus ont tendance à siffler alors que les basses sont imperceptibles. Il y avait de la place pour inclure un petit woofer dans le châssis et rendre plus captivant jeu et vidéos. Dommage. Pour des prestations plus haut de gamme, il faudra donc se diriger vers les ROG d’Asus.

Une automonie attendue pour un PC de jeu

Avec un tel processeur et une telle carte graphique, une grosse batterie s’impose. Asus a opté pour une batterie 90 Wh/5845 mAh. Celle-ci est facilement extractible pour la changer au bout de quelques années.

Nos tests d’autonomie sont mitigés. En mode silencieux (par défaut), l’Asus TUF A15 fonctionne 5h21 avec rétroéclairage à 50% en effectuant une simulation d’usages ordinaires sur PCMark. En lecture vidéo (en local), le PC tient 7h31 sans avoir besoin de le brancher à une prise électrique. Avec le benchmark PCMark orienté gaming, la machine assure 1h12 mn de jeu. C’est très peu, mais les gamers laissent leur PC branché pour profiter de leur carte graphique Nvidia.

Le chargeur, pour sa part, est lourd (500 gr), mais beaucoup moins que ceux de la concurrence qui frôlent souvent avec les 800 grammes