Test Asus Zephyrus G14 2024 : petit mais costaud

Asus mise gros cette année sur sa gamme de PC gamers. Le Zephyrus G14 de 2024 se veut être le plus grand allié des joueurs mobiles, avec un format réduit pour une puissance colossale. Le meilleur des ordinateurs de jeu sur le format 14 pouces ?

La diagonale 14 pouces est-elle morte ? Depuis l’avènement des designs “borderless”, on a bien l’impression que le marché se focalise désormais sur le 16 pouces, alors que le 14 pouces était la star précédemment. Pourtant, la diagonale a encore un grand avantage pour la mobilité, les configurations pouvant se glisser un peu partout. Et avec la nouvelle génération de puces AMD et des cartes graphiques NVIDIA consommant très peu, il y a de quoi avoir un petit compagnon sur soi surpuissant en tout temps. C’est bien ce que l’Asus ROG Zephyrus G14 de 2024 cherche à être, tout du moins.

Prix et disponibilité

L’Asus ROG Zephyrus G14 de 2024 est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 1999,99 euros. Cette configuration incorpore un Ryzen 7 8845HS légèrement moins puissant que les autres, 16 Go de RAM et une RTX 4050 serviable mais loin d’atteindre les hauteurs des tarifs plus élevés.

La configuration que nous avons en test est vendue 2699,99 euros. Celle-ci profite du 8945HS, de 32 Go de RAM et d’une RTX 4070, et est actuellement la plus élevée disponible pour cette gamme. Un bon rapport qualité/prix se trouve avec la même configuration munie de 16 Go de RAM et d’une RTX 4060. Celle-ci est vendue 2299,99 euros, et représente un très bon équilibre entre budget et performances.

Fiche technique

Si le Zephyrus G16 met en avant les derniers Intel Core Ultra, le G14 fait au contraire le choix d’AMD et de sa dernière génération 8000. Les deux acteurs mettent particulièrement en avant l’accélération des calculs de l’intelligence artificielle, mais l’équipe rouge conserve son avance sur la puissance de calcul brute, particulièrement dans les processus multi-threadés.

ROG Zephyrus G14 2024 Ecran 14 pouces

2880 x 1800 (16:10)

OLED

120 Hz Processeur AMD Ryzen 9 8954HS GPU NVIDIA RTX 4070 (90w) RAM 32 Go LPDDR5X 6400 Mémoire interne 1 To PCIe 4.0 Connectique 1 combo jack

1 HDMI 2.1

2 USB A 3.2 Gen 2

1 USB C 3.2 Gen 2

1 USB C 4.0 (Thunderbolt 3)

1 microSD OS Windows 11 Dimensions 31,1 x 22 x 1,63 cm Poids 1,5 kg

La star du lot est évidemment cette dalle OLED de 14 pouces supportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, que l’on retrouve sur toutes les variantes du produit. Nous pouvons également compter sur une batterie de 73Wh, relativement standard pour ce format.

Design

Il est difficile de ne pas statuer sur l'évidence en ouvrant le Zephyrus G14 : Asus aime beaucoup les “Mercury Edition” de son rival Razer. Il est presque impossible de ne pas jouer la comparaison tant ce bi-ton gris/blanc a été mis en avant par l’équipe aux trois serpents, mais il faut reconnaître que quitte à prendre de l’inspiration chez les autres… Le Zephyrus G14 est superbement bien fini et sa coque en aluminium usiné invoque le même niveau de qualité. Et c’est après tout là que l’on n’en attend le plus.

On ne parlera pas de copie pour ainsi dire, puisque les Zephyrus conservent un trait distinct de tous les autres ordinateurs du marché : le Dot Matrix sur le capot arrière, ces petits points lumineux que l’on peut personnaliser. Ceci étant dit, Asus ROG a fait un choix drastique cette année : les limiter à une simple bande transversale, plutôt qu’une large zone auparavant. Cette bande reste intégralement modifiable et peut s’animer de bien des façons, ou même tout simplement être éteinte.

Difficile de ne pas pleurer le départ de ce Dot Matrix qui faisait tout de même le charme des Zephyrus, mais il y a fort à parier que peu l’utilisait vraiment à sa juste valeur. Ici, cette petite bande relativement discrète permet non seulement de trouver quelques utilités sympathiques (niveau de charge ou adaptation au son de l’ordinateur, par exemple), mais aussi de rester assez sobre pour ne pas choquer les quelques costards-cravates au sein d’une réunion. Les PC gamers s’assagissent avec le temps, et le Zephyrus G14 de 2024 fait partie de ce lot, mais il n’en oublie pas son passé pour autant.

C’est d’autant plus vrai que son format est parfait. À 14 pouces, le Zephyrus G14 de 2024 se glisse dans n’importe quel sac avec aise, y compris les messenger bag. Mais surtout, pour un PC gamer, il n’est pas bien épais (1,63 cm) et n’est vraiment pas lourd (1,5kg). Rendez-vous compte qu’il y a encore quelques années, c’était là les caractéristiques d’un ultrabook.

En ouvrant la bête, pas de déception non plus. Le clavier est un plein format aux touches bien espacées, avec l’habituelle police d’écriture ROG un brin trop agressive mais définitivement signature. Les switchs utilisés ont une bonne course avec un très bon rebond, bien qu’on aurait apprécié un retour un peu plus ferme. Et le pavé tactile en verre nous offre une très large diagonale pour ce format et une glisse parfaite. Seule petite déception, du moins pour ceux qui ont à cœur d’en profiter : le rétroéclairage du clavier n’est disponible qu’en couleur blanche. Assagissement, une nouvelle fois. Les deux haut-parleurs entourent le clavier par ailleurs, un placement toujours apprécié pour la clarté du son.

Sur la connectique, difficile de pinailler. À gauche, on retrouve le port d’alimentation propriétaire réversible de la marque, un port HDMI 2.1, un port USB-C 4.0, un port USB A 3.2 et le combo jack. À droite, nous avons un port USB C 3.2, un deuxième port USB A 3.2 et un lecteur de cartes microSD. Oui, pour parfaire les choses, un lecteur de cartes SD plein format aurait été superbe, mais il faut admettre que rien ne manque vraiment ici.

Enfin, côté écran, rien ne dépasse vraiment. La dalle est protégée par un revêtement en verre qui ne bénéficie hélas pas d'un traitement anti-reflet, mais le côté premium est bien là. Les bordures sont minimales, et celle du dessus est excusée par l’inclusion d’une webcam 1080p avec capteurs infrarouges pour la reconnaissance faciale propulsée par Windows Hello. Nous sommes vraiment face à une configuration bien pensée aux excellentes finitions.

Écran

L’Asus ROG Zephyrus G14 profite d’une dalle OLED de 14 pouces supportant une définition maximale “3K” de 2880 x 1800 pixels, ce qui correspond à un ratio de 16:10. Cette dalle OLED est soutenue par NVIDIA G-Sync et propose un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, pour un temps de réponse gris-à-gris de 0,2ms. Définitivement une dalle gamer, et le point central de l’évolution des Zephyrus cette année.

Sous notre sonde, nous pouvons établir une couverture de 122,2% de l’espace DCI-P3 (99,9% en étendu) pour 172,5% de l’espace sRGB (100% de l’étendu), ce qui est tout simplement excellent. La dalle est assez bien calibrée d’usine, avec une température de couleur moyenne de 6352K très proche de la norme NTSC à 6500K recherchée, avec un Delta E moyen mesuré à 1,59 pour un écart maximal de 6,07 sur les tons bleus.

Définitivement une dalle prête à être utilisée par les créatifs autant que les gamers, avec tout de même un petit point faible. À 400 cd/m² de luminosité maximale mesurée, elle est excellente pour travailler ou jouer en intérieur, mais bien trop faible pour un usage extérieur. En plein soleil et avec un écran brillant de la sorte, il est tout simplement impossible d’y voir quoi que ce soit. C’est bien dommage, surtout pour un ordinateur aussi compact, même si la situation est compréhensible : augmenter la luminosité maximale est l’une des clefs de l’évolution des OLED sur ces dernières années.

La configuration audio aide à contrebalancer cette situation. Bien placés sur le haut du châssis, les haut-parleurs fournissent un son bien rond et des basses étonnamment bien ciselées, surtout pour ce format contenu. Les aigus sont respectés, le volume est plutôt puissant, et la seule faiblesse de cette configuration est des mediums qui ont du mal à ressortir. Pour le jeu et regarder des films, ce sera cependant une excellente expérience.

Performances

Notre configuration de test de l’Asus ROG Zephyrus G14 de 2024 est la plus puissante disponible. Elle se repose sur l’AMD Ryzen 9 8945HS, un SoC de 8 cœurs pour 16 threads pouvant turbo jusqu’à 5,2 GHz avec une partie NPu dédiée à l’intelligence artificielle. Ce SoC est couplé à la NVIDIA GeForce RTX 4070 mobile au TGP de 90W, soit abaissé par rapport aux 140W maximum possibles. Enfin, nous retrouvons 32 Go de RAM LPDDR5X à 6400 MHz et 1 To de stockage en PCIe 4.0.

Par rapport au Core Ultra intégré au Zephyrus G16, le CPU du Zephyrus G14 n’a pas grand-chose à lui envier. La configuration AMD affiche un score de 17341 points en multi-core pour 1799 points en single-core sur Cinebench R23, des scores qui le place au dessus du Core Ultra 7 et au même niveau que le Blade 14 de 2024, pour un score global de 7592 points sous PCMark 10.

Côté performances 3D, nous pouvons observer des scores de 2818 points sur Speed Way, 7003 points sur Port Royal et 5492 points sur Time Spy Extreme dans la suite 3DMark. Ces résultats prouvent bien que le TGP a été abaissé, mais que la différence de puissance est acceptable alors qu’à 140W, la RTX 4070 s’en sort généralement à 3000, 7800 et 5900 points respectivement.

En jeu, cela correspond à une puissance suffisante pour faire tourner efficacement tous les derniers titres les plus gourmands. En définition native, qui n’est pas particulièrement la plus optimisée pour une RTX 4070 mobile, on retrouve par exemple 55 FPS sur The Witcher 3 en mode RT ultra sans aucune aide du DLSS. Avec le DLSS3.5 en mode performance, Cyberpunk 2077 se lance à 59 FPS et Ratchet & Clank Rift Apart atteint les 55 FPS. En sacrifiant le ray-tracing ou en jouant à une définition plus confortable en 1080p, le Zephyrus G14 pourra simplement tout passer à fond sans le moindre problème.

La petite déception se trouve surtout du côté du stockage. Avec 5017 MB/s en lecture et 3526 MB/s en écriture séquentielle, et malgré des scores plutôt bons en lecture/écriture aléatoire, le stockage intégré au Zephyrus G14 fait plutôt penser à du PCIe 4.0 de milieu de gamme. Alors que le PCIe 5 pointe le bout de son nez, on s’attend à retrouver des performances bien plus élevées en 2024.

Au moins peut-on dire que la chauffe est bien maîtrisée sur cette machine. Sur le châssis, l’ordinateur dépasse rarement les 48°C. Par contre, il faudra faire avec des ventilateurs bien audibles en mode Turbo pour retrouver le plus haut niveau de performance possible. On a rien sans rien sur un châssis aussi restreint, et le jeu en vaut la chandelle d’autant plus que les modes de gestion d’alimentation sont bien configurés par défaut.

Sur l’autonomie, pas de miracle. La batterie de 73Wh intégrée est dans les carcans de ce que l’on attend, et l’ordinateur réclame son bloc d’alimentation de 180W pour fonctionner à pleine puissance. La compatibilité avec la norme Power Delivery est un plus pour retrouver quelques pourcents sur une utilisation bureautique, qui nous offre avec la luminosité réglée à 50% une durée de vie située entre 7 et 8 heures. Pour un PC avec une telle puissance embarquée, c’est plus qu’encourageant.

Logiciel

Comme toujours avec Asus, nous pouvons compter sur l’interface Armoury Crate pour gérer la quasi intégralité des performances de l’ordinateur. C’est ici que l’on peut vérifier l’utilisation des différentes parties de l’appareil, mais également régler les animations et le rétroéclairage du clavier, de la partie Dot Matrix au dos, ainsi que réaliser les mises à jour.

Cependant, il existe aussi MyAsus en supplément, qui est en vérité plus adapté pour la gestion du suivi de l’appareil et des quelques fonctionnalités qui ne sont pas “gamer”, comme la gestion de la dalle OLED ou des micros. Dans l’absolu, le combo fonctionne toujours aussi bien, avec le même petit souci : Armoury Crate est plutôt gourmand en ressources et installe de nombreux services. On aimerait que le constructeur fasse un peu de ménage.

Surtout, nous avons encore une fois le droit à quelques publiciels préinstallés, notamment McAfee et ses notifications régulières terriblement lourdes. Alors que le constructeur sort un appareil premium sur le marché, on aimerait vraiment voir disparaître ces réflexes d’optimisation des coûts de l’entrée et du milieu de gamme sur les Zephyrus.

On achète ?

Les PC gamers vraiment intéressants en 14 pouces se font de plus en plus rares, et le Zephyrus G14 ne fait clairement pas les choses à moitié. Malgré un petit sacrifice sur le TGP de sa RTX 4070, il fournit des performances solides dans un packaging vraiment alléchant qui donne envie. Et à 2700 euros pour la configuration que nous avons en test, il reste moins onéreux qu’un Razer Blade 14 à configuration équivalente, qui réclame 3000 euros.

Il n’est pas sans défaut bien sûr, mais le Zephyrus G14 a le grand mérite de remplir sa mission de bout en bout en offrant des performances excellentes dans un châssis magnifique, facile à transporter, qui offre en prime une dalle OLED magnifique à regarder. Et pour qui cherche une configuration de gamer dans un format plus relatif à un ultrabook, un consommateur très précis, mais pas inexistant, il est une solution exceptionnelle sur le marché.