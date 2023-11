Test Razer Blade 16 : le meilleur PC gaming 16 pouces du marché

Sommaire Prix et disponibilité

Le Razer Blade 16 est le PC phare de la marque aux serpents. Un ordinateur conçu pour séduire les gamers nomades qui ne veulent faire aucune concession. Pour ça, il peut compter sur son design impeccable, sur sa puissance de feu mais aussi sur son écran impressionnant. Notre test.

Bien que Razer soit indissociable du monde du gaming, elle a toujours fait figure d’outsider sur le segment des PC portables. Il faut dire que la lutte est rude face à des constructeurs tels qu’Asus, Acer ou Alienware. Pour s’imposer, il n’y a pas de secrets : il faut vendre les meilleurs produits possibles. C’est là qu’entre en jeu le dernier bébé de la marque Singapourienne, à savoir le Razer Blade 16.

Le Razer Blade 16, c’est la star de son catalogue. Le PC qui veut séduire les joueurs les plus exigeants. Pour cela, il mise sur son design tout en sobriété, sur sa mobilité, sur sa puissance mais aussi sur son écran mini-Led. Une recette explosive sur le papier… mais cela donne-t-il un bon PC pour autant ?

Un ordinateur de qualité, ce n’est pas seulement une bonne fiche technique, c’est avant tout un produit agréable à utiliser et une gestion cohérente de la chauffe et du bruit. Pas de chance, c’est habituellement le talon d’Achille de Razer. Reste à savoir si la marque a su corriger ses faiblesses pour proposer un PC incontournable. Nous allons le voir dans ce test.

Prix et disponibilité

Posons les bases tout de suite : le Razer Blade 16 est un ordinateur haut de gamme, le prix est donc très élevé. Il est commercialisé sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires, comme la Fnac, Darty ou Amazon. Sa configuration peut être personnalisée. La moins onéreuse, avec une GeForce RTX 4060 et un écran IPS QHD 240 Hz, est affichée à 3 399 euros. Une petite somme. Notre modèle de test, avec un Core i9, une RTX 4070 et une dalle mini-Led, est pour sa part vendu à 4 199 euros. Oui ça commence à piquer.

Un prix si élevé se doit d’être justifié. A plus de 4000 euros le PC, nous serons évidemment intraitables, la moindre erreur va se payer ! Bien évidemment, précisons que toutes les données techniques de ce test ne seront valables que pour cette configuration.

Un design toujours aussi efficace

Le design du Razer Blade 16 est dans la droite lignée de ce que propose le constructeur depuis ses débuts : un châssis en aluminium anodisé noir qui mise sur la sobriété. A noter qu’il existe une version argentée, mais réservée au modèle équipé d’une RTX 4080 (4799 euros).

Sur le Blade 16, on retrouve ce capot d’un noir intense, avec un simple logo Razer rétroéclairé en son centre. Un visuel sérieux, mais qui arrive tout de même à traduire l’objectif « gaming » de l’objet. Visuellement, c’est encore une réussite, mais tout n’est pas parfait. On regrette un matériaux sujet aux traces de doigts. Comme vous pouvez le voir sur nos clichés, le châssis est constamment sale et il faut le nettoyer régulièrement. Pire encore, il est facilement victime de micro-rayures. Pour un produit vendu si cher, il n’aurait pas été aberrant de fournir une housse de protection sans frais supplémentaires. Un acte manqué d’autant plus dommageable que le Blade 16 est un PC pensé pour être transporté partout.

16 pouces, c’est en effet le compromis idéal entre confort et mobilité. Si le Blade n’est pas forcément le PC le plus léger du marché avec ses 2,4 kilos et ses dimensions de 22 x 244 x 355 mm, il reste facilement transportable. Nous-mêmes, nous l’avons utilisé en mode nomade pendant notre semaine de test, le calant dans notre sac à dos afin de l’emmener partout. Bien entendu, il faut ajouter à cela le chargeur de 750 grammes, ce qui donne un encombrement d’un peu plus de 3 kilos. C’est lourd, mais acceptable pour ce type de machine.

A l’aide d’un tournevis de précision, il est possible de facilement ouvrir le PC. On remarque que les barrettes de RAM peuvent être remplacées, tout comme le SSD NVMe au format M2. Un bon point, le Blade pouvant évoluer avec le temps. Les aérations, pour leur part, sont placées dans la charnière, ce qui ne vient pas du tout gêner l’utilisateur en jeu. Pas de souffle chaud sur la main !

Les tranches de l'ordinateur sont assez épaisses pour accueillir une connectique complète. Nous y trouvons deux ports Thunderbolt 4, trois ports USB Type-A 3.0, un port HDMI 2.0, un port Jack 3.5 mm et un lecteur de cartes SD.

A cela s’ajoute un port secteur propriétaire qui a l’avantage de se brancher dans les deux sens. Malin, car cela permet de ne pas s’y reprendre à deux fois. Avec une telle connectique, le Blade 16 se montre très praticable au quotidien. Pas besoin de HUB externe pour y brancher un clavier, une souris ou un écran secondaire. Pratique !

En ce qui concerne le clavier chiclet, on remarque une course extrêmement courte, contrebalancée par une bonne résistance. Un clavier auquel il faut s’habituer mais qui convient parfaitement pour l’écriture (nous rédigeons ce présent test avec). Pour le gaming, mieux vaut brancher un clavier externe pour un meilleur confort. On regrette que Razer ait choisi de ne pas inclure de pavé numérique, il y avait pourtant la place, mais soit. Le constructeur a préféré placer deux enceintes sur les côtés, comme le fait Apple avec ses MacBook Pro. Un choix judicieux, nous le verrons après.

PC Razer oblige, le clavier est rétroéclairé sur douze niveaux. Via le logiciel Razer Synapse, il est possible de choisir sa couleur, et même des animations ! Par exemple, nous avons opté pour un éclairage statique violet qui vire au blanc à chaque pression de touche. Le logiciel Synapse permet, si vous avez des périphériques Razer, de les personnaliser et même de les harmoniser avec le PC. De quoi ravir les fans de RGB, même si Synapse reste une usine à gaz peu pratique à utiliser.

Dernier point qui tue : certains jeux prennent automatiquement en charge le rétroéclairage. Diablo 4, par exemple, affiche une belle lumière rouge avec les touches d’action en blanc. On apprécie ce détail, propre à tous les périphériques Razer.

Un mot sur le trackpad. Celui-ci situé un poil trop sur la gauche à notre goût. Lors des phases d’écriture, notre paume vient donc souvent le caresser, faisant bouger le pointeur à l’écran. Un défaut mineur, puisque chaque propriétaire de PC gaming sait qu’il faut le désactiver pour y brancher une bonne vieille souris (Razer si possible). Mais tout de même, cette erreur aurait facilement pu être évitée.

Enfin, la partie écran se montre intéressante, avec un ratio écran/façade atteignant presque les 90%. C'est très bien et cela apporte un certain confort visuel. On remarque la présence d’une webcam (utilisée pour Windows Hello), qui a la grande qualité de disposer d’un cache physique. Un réflexe que devraient avoir tous les constructeurs. On aime !

Malgré quelques faiblesses, on apprécie énormément le design de ce Razer Blade 16. S’il garde des dimensions de PC gaming, il reste peu encombrant pour sa config (Core i9, RTX 4070), notamment grâce à son format très pratique de 16 pouces. De plus, nous saluons sa connectique complète mais surtout son visuel très réussi aux finitions impeccables. Un beau design, c’est bien, mais il est maintenant de voir ce que vaut ce PC techniquement parlant.

Un écran tout bonnement parfait

Le Razer Blade 16 est vendu en deux versions. La première, la moins chère, dispose d’un écran IPS LCD classique en QHD+ (1440p, 240 Hz). La deuxième est équipé d’une dalle mini-Led. C’est celle-ci que nous avons en test, tout ce qui sera donc dit dans les paragraphes suivants ne sera valable que pour ce modèle. La dalle mini-Led de 16 pouces propose deux utilisations bien distinctes, à choisir dans le logiciel Razer Synapse. Soit 4K (3840 x 2400 pixels) en 120 Hz, soit FHD (1920 x 1080 pixels) en 240 Hz. Le premier réglage privilégie la qualité visuelle, tandis que le deuxième la performance, donc les jeux compétitifs. Une excellente idée de la part de Razer, puisqu’il donne le choix à l’utilisateur !

Nous avons analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont tout bonnement parfaits. Le mini-Led, pour rappel, est une technologie qui consiste à placer des diodes sur toute la surface de la dalle, ce qui permet d’augmenter la luminosité, le contraste et d’éviter la lumière qui « bave » dans les zones éclairées. Bonne pioche pour Razer, puisque nous avons un écran disposant d’une luminosité maximale de 700 cd/m², ce qui permet de jouer sereinement même dehors. Se faire un raid sur WoW en plein été sur sa terrasse ? Aucun souci ! Le contraste s’élève quant à lui à 1400 :1, ce qui est très correct et permet une bonne vision des nuances de gris. Idéal pour les jeux un peu sombres.

Concernant le calibrage, tout est parfait avec une température idéale de 6500K, ce qui signifie que l’affichage ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Le rendu des couleurs est impeccable, avec un Delta E moyen à 1. C’est du jamais vu sur un PC gaming ! Concrètement, cela veut dire que les couleurs sont extrêmement fidèles à la réalité. A noter que Razer impose un unique profil d’écran. Il faudra donc se contenter de cette perfection. Cela peut être un défaut pour des joueurs qui préfèrent accentuer les couleurs dans certains types de jeux comme les FPS, mais c’est vraiment pour chipoter. Bref, un écran au calibrage idéal. On oserait même dire que nous avons là l’une des meilleures dalles sur le marché du gaming. Un exploit d’autant plus grand que Razer a toujours été un peu en retard sur le sujet.

Côté audio, la marque livre une bonne copie avec ses quatre hauts-parleurs situés de part et d’autre du clavier. Nous avons un son puissant, équilibré et une bonne stéréo. Certes, nous notons une certaine distorsion à haut volume, mais rien de dramatique. Du beau boulot.

Un PC surpuissant qui gère bien sa chauffe, moins son bruit

Notre Razer Blade 16 de test est équipé d’un processeur Intel Core i9-13950HX épaulé par 32 Go de RAM. En outre, nous trouvons dans le châssis une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 ainsi qu’un SSD Nmve de 1 To. Sur le papier, nous avons un petit monstre de puissance.

Cela se confirme lors de nos benchmarks. Le Razer Blade 16 dispose du processeur le plus puissant du marché, et entre donc au panthéon des PC les plus performants que nous ayons testés aux côtés d’un certain… Razer Blade 18, doté du même processeur. Pour la faire courte, le Blade 16 peut tout faire sans broncher, même les tâches les plus complexes comme du traitement photo, du montage vidéo ou de l’animation 3D.

Le Blade 16 est avant tout un PC de jeu. Nous sommes chez Razer après tout ! Sur ce segment, l’ordinateur se débrouille bien, très bien même. Comme nous le signalions plus haut, l’utilisateur a le choix entre deux modes d’écran : soit 4K 120 Hz, soit 1080p 240 Hz.

Lors de nos sessions de benchmarks en 4K, nous avons choisi de faire tourner tous les jeux en ultra avec le ray-tracing activé lorsque c’était possible ainsi que le DLSS en mode équilibré. De plus, nous avons opté pour le mode performance dans le logiciel Synapse. Les résultats obtenus sont exaltants, puisque pas un seul titre de notre panel n’affiche de mauvais résultats. Certes, nous avons deux jeux en dessous des sacro-saints 60 FPS (Dune et Baldur’s Gate 3), mais pas de beaucoup.

Nous avons fait la même session de benchmarks, mais avec le mode 1080p/240 Hz. Sans surprise, nous avons des résultats très satisfaisants. Diablo 4, par exemple, dépasse même les 200 FPS. Un tel mode peut se montrer très utile sur des titres compétitifs comme Overwatch 2, League of Legends ou encore Counter Strike, des jeux où chaque frame peut compter.

Sans maîtrise, la puissance n’est rien et il faut encore que le Blade 16 gère parfaitement sa chauffe et son bruit. Un sujet délicat, étant donné que ce point à toujours été l’un des talons d’Achille de la marque. Lorsque le PC est mis à rude épreuve (en mode performance), on constate un CPU grimpant à 62 degrés et un GPU à 75 degrés, ce qui est cohérent. La chauffe est bien répartie dans le châssis et ne vient pas titiller les paumes de l’utilisateur lorsqu’il a les doigts posés sur ZQSD. Elle est en effet restreinte entre le clavier et l’écran. Oui, on sent tout de même la chaleur en posant notre peau dessus (47 degrés), mais il n’y a aucune raison de le faire en jouant.

L’air frais est aspiré sous le châssis et expulsé dans la charnière direction l’écran. Aucun souffle ne vient donc gêner le joueursur sa main qui tient la souris. En ce qui concerne le bruit, nous avons mesuré 53 décibels en pleine partie. C’est beaucoup, mais un poil moins que le Blade 18. Si nous n’atteignons pas des extrêmes comme avec le Medion Erazer Crawler E40 (presque 70 décibels !), le Blade 16 est objectivement bruyant. Cependant, cela reste tout de même acceptable pour un PC dédié au jeu et ce défaut peut se corriger en enfilant un casque. De plus, le souffle entendu est diffus et peu pénible à la longue, contrairement à certains concurrents dont les ventilos émettent un bruit strident.

Razer nous propose un PC puissant, capable de faire tourner tous les gros jeux dans d’excellentes conditions. S’il reste quelques défauts, notamment une nuisance sonore assez élevée, nous avons un PC qui remplit parfaitement sa mission. Si vous êtes là pour le jeu vidéo, vous êtes au bon endroit.

Enfin, parlons un peu de la batterie. Les PC gamers ne sont pas vraiment les meilleurs en termes d’autonomie et le Razer Blade 16 ne fait pas exception à la règle. En lecture de vidéo, nous atteignons à peine cinq heures. En bureautique, en désactivant le rétroéclairage et en réglant l’écran à 200 cd/m², nous atteignons tranquillement les sept heures.

Alors, on achète ?

En résumé, le Razer Blade 16 est une réussite. Il remplit parfaitement sa mission et offre une expérience gaming très plaisante. Performant, beau, doté d’un bel écran, il regorge de qualités, mais ne peut toutefois échapper à certains défauts, comme une nuisance sonore présente ou encore un châssis très salissant. Reste à se poser la question : on achète ou pas ?

Déjà, il faut rappeler l’essentiel. Notre PC de test coûte plus de 4000 euros. C’est une somme monstrueuse pour un PC portable gaming (pour un PC tout court, en réalité). Certes, c’est l’un des meilleurs dans son domaine, si ce n’est le meilleur ordinateur gaming 16 pouces, mais tout de même, 4000 euros ! Il faut tout simplement se demander quel public est visé avec ce produit.

Les gamers qui veulent le top du top et qui ne craignent pas de casser leur tirelire. Le genre de personne qui ne souhaite faire aucun compromis, qui veut jouer partout, tout le temps et dans d’excellentes conditions en 4K. Ensuite, on peut penser aux les professionnels qui ont besoin de puissance, le PC offrant tout ce dont ils ont besoin.

Avouons-le, nous avons beaucoup apprécié jouer sur ce Blade 16. Lors de notre semaine de test, nous l’avons utilisé exclusivement, délaissant notre tour et notre ordinateur de travail. Pourquoi s’embêter, puisqu’on avait tout ce qu’il fallait dans ce Blade ? Même les quatre kilos du PC et du chargeur n’ont pas été un obstacle à notre usage, puisque calé dans un sac à dos, il peut se transporter facilement. Bref, une expérience très plaisante qui nous manquera… mais cela ne nous a tout de même pas convaincu de payer trois SMIC pour continuer à en profiter. Un produit de luxe, donc, réservé à un public de niche qui peut se le permettre. Le joueur qui craquera en aura pour son argent.