Test Razer Huntsman V3 Pro : le meilleur clavier mécanique du marché

Razer veut séduire les joueurs adeptes de performance avec son nouveau clavier mécanique, le Huntsman V3 Pro. Ce périphérique ne mise pas seulement sur ses switches optiques analogiques, mais aussi sur sa personnalisation et son confort. Pari réussi pour la marque aux serpents ?

Dans le domaine des périphériques gaming, Razer est une valeur sûre. La marque veut encore le prouver avec son nouveau clavier mécanique : le Razer Huntsman V3 Pro.

Choisir un clavier est toujours un casse-tête. De nombreuses marques spécialisées (Corsair, Logitech, Steelseries, Roccat) font de l’excellent travail et proposent des produits de qualité. Razer doit donc redoubler d’effort pour convaincre l’acheteur potentiel. Le Huntsman V3 Pro a de quoi séduire : des switches optiques analogiques, une personnalisation ultra poussée et surtout un confort qu’on nous promet maximal.

Sur le papier, nous avons donc quelque chose de convaincant, mais qu’en est-il à l’utilisation ? Nous avons testé le Huntsman pendant un peu plus d’un mois et nous pouvons vous donner un avis définitif. Est-ce le clavier gamer ultime ou un pétard mouillé ?

Prix et disponibilité

Le Razer Huntsman V3 Pro est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Il s’agit d’un clavier pro haut de gamme, le tarif affiché est donc logiquement élevé. Voici les différentes versions en vente :

Razer Huntsman V3 Pro : 289 euros

Razer Huntsman V3 Pro TKL : 249 euros

Razer Huntsman V3 Pro Mini : 209 euros

Un clavier, trois déclinaisons : un modèle complet, un sans pavé numérique et un dernier aux dimensions ultra-réduites. Précisons que nous testons ici la version classique (celle à 289 euros), mais que tout ce qui sera écrit sera aussi valable pour les autres modèles. A vous d’opter pour celui qui convient à vos usages.

Un design qui mise sur l’ergonomie

Visuellement, ce Huntsman V3 Pro reste dans la droite lignée de ce que fait Razer. Nous avons un châssis mêlant aluminium brossé et plastique pour un résultat qui respire le premium. Mais c’est bien dans les finitions que la firme aux serpents marque les esprits. Par exemple, on remarque que le dessous du clavier (en plastique) est gravé avec de petits « by gamers, for gamers », son slogan de toujours. Cette attention aux détails fait toute la différence.

Autre exemple, on aime énormément le soin apporté à la molette de volume. Cerclée d’une LED, elle jouit d’un revêtement cranté plaisant. Les boutons de navigation, en aluminium, sont aussi très appréciables. Et que dire des touches en elles-mêmes ? Leur texture légèrement granuleuse apporte un réel confort sous nos petits doigts boudinés. Nous allons revenir sur la frappe dans la partie suivante. Précisons qu’elles se retirent toutes facilement, pratique pour le nettoyage.

Le Huntsman V3 Pro dispose d’un repose-poignet un peu particulier. Détachable et aimanté, il peut totalement être retiré si l’utilisateur le souhaite. Il peut aussi servir pour soutenir les avant-bras lors de la frappe, bref, il est entièrement modulable. Sa texture en similicuir renforce la sensation de premium, on aime ! Le détail qui tue ? Le logo de Razer gravé en plein milieu.

Au-dessus des croix directionnelles, on remarque une petite fenêtre en plastique transparente, elle accueille les indicateurs lumineux classiques (Verr Maj, pavé numérique…), mais nous renseigne aussi sur le profil utilisé (réglable dans le logiciel Synapse, nous y reviendrons). Le Huntsman permet d’en changer à la volée. Pratique quand on passe d’un jeu à l’autre.

Sur la partie inférieure, on note la présence de six patins en caoutchouc pour garantir une bonne stabilité sur votre bureau. A cela s’ajoutent deux pieds modulables en plastique. Ils laissent le choix entre trois positions : clavier à plat, incliné à 6 degrés et à 9 degrés (notre posture de prédilection). Le gros avantage, c’est qu’ils sont épais et bien attachés, donc résistants.

On remarque une petite niche, elle permet de brancher le Huntsman à son PC. Eh oui, il s’agit d’un périphérique filaire. La bonne idée de Razer, c’est de ne pas avoir incorporé le fil directement dans son design, mais de fournir un câble tressé de deux mètres à part (USB Type-C vers USB Type-A). S’il vient à ne plus fonctionner à cause d’un faux contact, il est tout à fait possible d’en changer tout en gardant son clavier. Plus encore il est possible d’opter pour un câble encore plus long si le besoin s’en fait ressentir.

Pour finir, parlons des LEDs RGB. Qui dit clavier Razer, dit petites loupiottes qui brillent ! Là encore, nous avons des touches rétroéclairées et entièrement personnalisables via le logiciel Synapse. Comme d’habitude, nous pouvons choisir la couleur ou même des effets. Pour notre part, nous aimons le violet statique qui se change en blanc lorsque tape sur une touche. A vous de choisir l’animation qui vous plaît : multicolore, vague, cycle… Vous pouvez même les combiner. Seul regret, certains symboles imprimés sur les touches ne sont pas tous rétroéclairés (comme les chiffres) ce qui peut en agacer certain. Pour notre part, ce n’est pas un problème.

Niveau design, Razer impressionne avec ce Huntsman V3 Pro. C’est un clavier qui respire non seulement le premium, mais qui offre un confort très appréciable, notamment avec son repose poignet modulable et très malin. Un beau clavier, c’est bien, mais cela ne sert à rien si la frappe n’est pas agréable. C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Un confort de frappe optimal et une personnalisation ultra poussée

Autant le dire tout de suite, le Razer Huntsman V3 Pro est le clavier mécanique le plus confortable du marché. Les sensations sont tout simplement parfaites. Cela est dû au travail de la marque sur ses touches, des switch optiques analogiques. Plusieurs facteurs expliquent cette qualité. La force d’activation, tout d’abord, de 40 grammes. Ni trop sensible, ni trop dure pour enfoncer rapidement les touches. La course, pour sa part, va de 0,1 mm à 4 mm selon le profil choisi.

La particularité des switch optiques du Huntsman, c’est leur activation analogique. Cela signifie qu’en pressant une touche, la fonction s’active au bout de la course choisie (disons 2 mm). La vraie plus-value, c’est qu’il n’y a plus besoin de repasser cette « frontière » pour annuler une action, puisque le clavier le fait dès que le joueur relâche un peu la pression. Concrètement, cela permet d’être plus incisif dans les jeux compétitifs, comme les FPS, les Moba ou les RTS.

Nous ne sommes pas seulement dans le domaine de la théorie, puisque la chose se vérifie en pleine partie. Nous avons utilisé le Huntsman pendant un mois sur divers types de jeux et le résultat est clair : c’est le meilleur clavier mécanique que nous ayons testé. On apprécie particulièrement les profils préétablis, idéal pour chaque type de jeu. Par exemple, le mode High Sensitivity est nickel les MMO où la réactivité est primordiale en raid. Le mode ZQSD, qui axe sur l’analogie des touches de déplacement, est parfaite pour les FPS ou les jeux d’aventure à la troisième personne comme Alan Wake 2. On peut aussi parler du profil Rapid Trigger, adaptée pour les titres ultra compétitifs comme Valorant ou Overwatch 2. Et le mode par défaut (activation de 2 mm) ? Il est excellent pour juste taper. L’écriture est un vrai délice.

Si vous n’êtes pas encore satisfait, il est tout à fait possible de créer ses propres profils, jusqu’à six. On peut par exemple opter pour des courses d’activation différentes selon les touches. A vous d’expérimenter pour trouver le réglage parfait. On le rappelle, le Huntsman permet aussi de changer de profil à la volée.

Razer promet une durée de vie de cent millions de frappes par touche, soit plusieurs années sans aucun souci (en théorie). Clavier mécanique oblige, le Huntsman est un périphérique bruyant, jusqu’à 80 décibels par frappe. Dans les faits, les gens qui vivent avec vous ne pourront plus l’encadrer. Difficile de reprocher cela à Razer, tant cela découle du format mécanique, mais c’est à prendre en compte avant d’acheter.

Synapse, le point faible de Razer

Parlons maintenant des choses qui fâchent : Razer Synapse. Le logiciel (qu’il faut télécharger sur le site officiel), permet de personnaliser entièrement son Huntsman. Nous avons parlé du rétroéclairage, des profils, mais aussi de la course d’activation. L’application est tout simplement indispensable et on apprécie la facilité de paramétrer certains aspects, comme la course ou le déclenchement rapide. Son interface est bien la seule chose réussie, car pour le reste, Synapse est une tannée.

L’application se montre mal pensée pour des choses pourtant simples. Par exemple, il faut passer par un module extérieur pour régler les effets RGB, et non par la section dédiée aux produits connectés à votre PC. D’ailleurs, le logiciel ne reconnait pas forcément quand un périphérique est branché, nous obligeant à le débrancher puis le rebrancher jusqu’à ce que ça marche.

A lire aussi – Test Razer Deathstalker V2 Pro : un superbe clavier qui manque de peu la perfection

Cerise sur le gâteau, Synapse est une vraie brouette. Parfois, il ne se lance pas du tout au démarrage de votre PC, ou tourne dans le vide une fois activée. Le lancer manuellement après coup ? Nous avons de grande chance que l’app ne réponde pas, ou qu’elle cherche une mise à jour trop longue à installer (nous avons l’impression qu’il y en a tous les jours). Bref, nous ne sommes pas fans. Fort heureusement, la marque nous a promis une nouvelle version prochainement. Nous l’attendons avec impatience, tant l’état actuel du logiciel est compliqué.

Alors, on achète ?

Vous l’aurez compris, nous avons énormément apprécié notre expérience avec le Huntsman V3 Pro. C’est tout simplement le meilleur clavier mécanique du marché, à tel point qu’on lui pardonne même ce fichu Synapse. Alors, on achète ? Le Huntsman est un clavier haut de gamme, le tarif l’est donc tout autant. Notre version, la plus complète, est affichée à 289 euros. Pour ce prix, il a intérêt à être bien. Mais il faut être réaliste, cela reste une fortune pour un périphérique, même de qualité.

Le fait est que le Huntsman n’est pas destiné à tout le monde. Vous cherchez un clavier mécanique pour jouer dans votre coin ou pour écrire ? Il n’est pas forcément nécessaire d’opter pour ce modèle. Par exemple, Razer propose BlackWidows V4X, clavier mécanique à 150 euros qui reste très bon. Même chez la concurrence, nous trouvons des produits de qualité et beaucoup moins cher.

Mais alors, à qui s’adresse le Huntsman V3 Pro ? A ceux qui veulent faire du jeu compétitif, avoir le top du top pour être le plus performant possible. Ou alors à ceux qui n’ont pas de limite de budget et qui cherchent le clavier le plus agréable du marché, que ce soit pour le jeu ou pour écrire. Oui, le Huntsman est un périphérique de grande qualité, agréable, confortable, ergonomique et plaisant à utiliser, mais il n’est pas pour tout le monde.