Test Dell G16 2024 : le choix de la raison ?

Dell revient dans le domaine du PC gaming avec le Dell G16 7630. Il rassemble des composants que n’ont rien à envier ses concurrents et veut séduire ceux qui ne veulent pas mettre des mille et des cents pour jouer. Mais est-ce pour autant un bon PC ? Réponse dans ce test.

Quand on cherche un portable pour jouer, on a souvent les mêmes marques qui viennent à l’esprit, mais on oublie quelques acteurs importants du marché. Dell en fait partie. En faisant de la vente directe depuis son origine, le constructeur américain s’est forgé une belle réputation. Cependant, les joueurs exigeants se tournent vers Alienware, division de Dell depuis 2006, pour une configuration musclée alors que Dell continue de produire des PC gaming, comme c'est le cas avec ce G16.

Est-ce intéressant de choisir un portable de marque Dell pour jouer ? Est-ce que le constructeur n’essaye pas de refourguer des vieux composants sur ses PC pour garder la crème de la crème sur Alienware ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans ce test.

Configuration

Dell G16 (2024) Ecran 16" LCD IPS 240 Hz 2560 x 1600 Processeur Intel Core i7-13650HX (cache 24 Mo, 14 coeurs, jusqu‘à 4,90 GHz) GPU Nvidia GeForce RTX 4060 (8 Go) RAM 2 x 16 Go DDR5 4800 MHz Mémoire interne SSD 1 To Clavier Rétroéclairé RGB Connectique - 1x Prise jack audio

- 2 x USB type A 3.0

- 1 x USB type C 3.1 (Gen 1)

- 1 x USB Type-C 4 (Gen 2)

- 1x HDMI 2.0

- 1 x Ethernet

- 1x port secteur Webcam 720p Batterie 86 Wh OS Windows 11 Famille Poids 2,73 kg Dimensions - Largeur : 356,98 mm

- Profondeur : 288,73 mm

- Épaisseur : 25,65 mm

La fiche technique de ce Dell G16 7630 est attractive, notamment pour le tarif. Le constructeur américain n’a pas cherché à proposer le top du top de la technologie actuelle. Pour la carte graphique, on est dans l’entre deux, soit une RTX 4060, soit une 4070. Si vous souhaitez une RTX 4080 ou même RTX 4090, il faudra voir du coté d’Alienware. Même constat pour le processeur, le choix entre un Intel Core i7 (PC testé) et un i9, mais de l’avant dernière génération. Pour plus de puissance, avec un Intel Ultra, rien chez Dell, on passera sur les Alienware m16 ou x16 R2.

Pour l’écran, Dell a préféré un 16 pouces plutôt qu’un simple 15,6 pouces, mais sa définition est très élevée (2560 x 1600 pixels) avec un excellent rafraichissement. Notre PC de test fonctionnait en 165 Hz, mais le site propose désormais uniquement du 240 Hz. De même les 16 Go de RAM DDR5 de notre PC de test ont été remplacés par 32 Go. Finalement, le Dell G16 ne vise pas à époustoufler les hardcore gamers. Il constitue plutôt une offre séduisante, mais pragmatique. Pour installer les derniers jeux gourmands en espace disque, Dell a généreusement garni son G16 7630 d’un SSD d’un téraoctet. C’est évidemment un support de stockage en interface NVMe, mais plus étonnant en version minuscule, le format M.2 2230 (voir photo). Dell s’est fourni auprès de Western Digital avec un PC SN740.

Prix et disponibilité

Au moment de la publication de cet article, le Dell G16 7630 que nous testons est proposé au prix public de 1399,50 euros avec un i7 13650HX associé à 32 Go de RAM et une RTX 4060. Jeu des prix dynamiques, la configuration avec un i9 13900HX et une RTX 4070 est au même tarif… Evidemment, la configuration que nous testons est déjà une bonne affaire compte tenu de ses spécifications, mais la version i9/RTX 4070 est simplement dingue. Signalons d’ailleurs que Windows 11 Famille est inclus dans ce tarif alors que beaucoup de constructeurs baissent leur prix en supprimant le système d’exploitation.

Pour la même configuration, le MSI Prestige 16 Studio A13 est 300 euros plus cher quand l’Asus ROG Strix G16 G614JV est 350 euros plus cher environ alors qu’ils ne bénéficient que de 16 Go de RAM. Le portable le plus ressemblant en termes de spécifications est un Asus Vivobook Pro 16X pour 620 euros de plus… Par comparaison, le premier Alienware 16 pouces (m16) démarre à 2000 euros.

Design extérieur

L’habit ne fait pas le moine et le style ne fait pas la puissance en informatique. Rassurez-vous si la première impression donnée par le Dell G16 7630 ne respire pas forcément le gaming. En effet, avec son look gris anthracite, sans rétroéclairage RGB ou même sans LED colorée, des formes sans fioritures… on pourrait croire que c’est un PC de bureau « old school ». On se dit immédiatement que le propriétaire doit passer des heures à « jouer » sur Excel ou une présentation PowerPoint. Certes, il y aussi des lignes géométriques, mais elles manquent cruellement de caractère.

A l’inverse, pour un usage hybride pro/perso, l’utilisateur n’a pas honte de trimballer son ordinateur à une réunion de travail. On est loin de l’esthétique clinquante des Alienware. Loin de l'aspect “jacky” avec les effets de lumières, les irisations métallisées ou des surimpressions cyberpunk d’il y a quelques années. Le PC gaming 2024 n’est plus si ostentatoire qu'avant. C’est toujours un combattant de MMA, mais en tenue de ville. Ce Dell G16 7630 n’est donc pas dans un look d’un autre temps, il est dans la tendance actuelle, un peu trop peut-être…

Pour l’agencement de la connectique, le constructeur a été facétieux. Sur le flanc droit, à côté de la sortie d’air chaud d’un ventirad, le fabricant américain a en effet placé deux ports USB type A. Autant on s’est habitué à un emplacement pour brancher une souris filaire, autant deux ports sont pour le moins inopportuns. Plus surprenant encore, le flanc gauche est désespérément vide. On ne trouve qu’un port Ethernet, une prise casque et une micro LED de charge. D’ailleurs la connexion filaire sur les réseaux internet-intranet n’est pas les 2,5 gigabits des modèles Alienware. C’est le classique 1 gigabit qui est proposé. Plus surprenant encore, le flanc arrière regroupe un port USB type C 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1, un port USB A 3.2 Gen 1 et la prise d’alimentation. Surprenant car la dissipation thermique occupe désormais la plupart des machines gaming. On se retrouve dans un agencement d’il y a quelques années ou digne d’un laptop de boulot, prêt à s’encastrer sur une dock station.

En termes de robustesse, Dell est souvent associé à la fiabilité. Fournir des parcs informatiques de firmes multinationales permet d’avoir des retours d’expérience valables par rapport aux gamers. Malgré l’omniprésence de plastique (sauf l’aluminium sur le capot de l’écran), ce G16 7630 est un beau bébé de 2,73 Kg. Un poids classique pour ce genre de produit. A titre de comparaison, le Razer Blade 16 OLED fait 2,5 kilos. Mais il y a un hic : le colossal chargeur pèse 1,5 kilogramme ! Si vous souhaitez faire des sessions entre amis, inscrivez-vous à la salle et gainer vos trapèzes et deltoïdes !

Design intérieur

On retrouve davantage les codes du PC gamer en soulevant le capot. Pas de formes bizarroïdes pour donner une identité, aucune surimpression, seul le cerclage des touches « ZQSDU » (WASD sur notre clavier QWERTY) suggère le potentiel gamer. De plus, le clavier chiclet se révèle grâce au discret rétroéclairage bleuté, Dell Oblige. Surprise, pour un gabarit imposant, il n’y a pas de pavé numérique. Pour les experts des tableurs, c’est une honte. Pour les joueurs aimant ajouter des macros sur les chiffres du pavé c’est un peu étonnant. Le trackpad est de bonne taille, mais avouons-le, incompatible avec le jeu vidéo. La sensation n’est guère agréable, la précision discutable. On a l’impression d’utiliser un pavé tactile des années 2010… Ceci-dit, quel joueur utilise le trackpad pour se déplacer sur League Of Legends ou Counter Strike ?

Si vous cherchez des boutons pour modifier le rafraîchissement ou la puissance, des diodes électroluminescentes indiquant l’utilisation du disque ou la charge… vous risquez de chercher longtemps. Il n’y en a pas. Choix esthétique ou simple suppression pour réduire le cout de production, Dell a vraiment été pingre sur ce sujet. Il faudra faire obligatoirement passer par un logiciel pour savoir dans quel profil on se trouve.

D’ailleurs, aucune touche n’indique un quelconque usage gaming ; les touches de navigation ne sont pas spécialement mises en valeur pour un PC gamer. En revanche, Dell a eu la bonne idée de placer les touches de volume (-/+ et muet) ainsi qu’un spécialement dédié à la coupure du micro sur le flanc vertical droit su clavier. Ce n’est pas extraordinaire, d’autres constructeurs ont déjà eu cette idée, mais c’est véritablement confortable d’avoir ces raccourcis clavier, sans besoin de sortir du jeu. De manière générale, le clavier est plaisant avec une course silencieuse, courte, mais ferme des touches. Comme on l’indiquait plus haut, le Dell G16 7630, même ouvert, se camoufle parfaitement sur un open space ou en réunion.

Ecran

Pour l’affichage de ce Dell G16 7630, le constructeur a opté pour une dalle IPS 16 pouces mate au format 16:10 avec une définition 2560 x 1080 pixels. On pourrait à première vue penser que c’est le standard 2024 sur les machines moyenne gamme. Pas vraiment. Au premier trimestre 2024, le marché est plutôt sur un taux de rafraichissement à 144 Hz qui évolue doucement vers 165 Hz. Et depuis le test de ce PC, Dell a déjà supprimé la version l’option 165 Hz dans son configurateur pour ne garder que 240 Hz. Ainsi, l’acquéreur potentiel garde le même type d’écran, mais monte en fréquence… pour le même tarif.

Sur cette gamme de prix, on trouvait encore beaucoup de PC 15,6 pouces avec une « petite » qualité Full HD et un écran 144 Hz ou 165 Hz. Plutôt de casser les prix et sacrifier la performance, Dell améliore son rapport qualité/prix face à des Asus ou MSI. Pour chercher la petite bête, on dira que l’écran du G16 7630 est certes grand et rapide, mais manque un poil de rétroéclairage. Mais dans la plupart des cas de figure, en poussant la luminosité au maximum, il n’y avait pas de problème. Pour profiter au maximum de la puissance de la carte graphique Nvidia, l’écran est compatible G-SYNC. En clair, le nombre d’images est synchronisé entre processeur graphique et écran. L’utilisateur aura un meilleur confort visuel avec plus de netteté et de détails.

Comme la dalle a changé, nous ne pouvons que comparer avec la nouvelle version 240 Hz. Cette dalle est ultra-rapide, seulement 3 millisecondes pour passer du noir au blanc. Avec son taux de rafraîchissement très élevé, c’est un superbe écran pour le gaming. Question reproduction des couleurs, il se débrouille également très bien puisqu’il couvre 100% de l’espace DCI-P3.

Logiciel

Comme la plupart des machines gaming moyenne gamme, le Dell G16 7630 est propulsé par Windows 11 64 bits dans sa version Famille. Examinons plutôt le logiciel maison qui joue les chefs d’orchestre sur ce PC. A première vue, il n’en existe pas. Aucun raccourci sur le bureau. Aucun bouton physique indiquant une application HUB. Alors, on tâtonne, comme n’importe quel noob et on découvre un raccourci dans la barre des tâches.

Comme n’importe quel PC de la marque Dell, ce Dell G16 7630 possède en effet l’application My Dell pour gérer la partie multimédia, l’assistance support, un tutoriel de la machine, la gestion de l’énergie, gestion de la température… Justement dans cette rubrique, on a le choix en un mode « cool » (fraicheur), optimized (optimisé), quiet (calme) et ultra-performance. L’application a un design du début des années 2000. On se demande ce qu’elle fait sur un PC gaming.

Logiquement, on se dit que c’est ici que l’on paramètre le Dell G16 7630 pour tirer le maximum de puissance pour le gaming ou le mode Quiet pour surfer sur le web. C’est vrai, mais en partie seulement. En fait, le véritable logiciel de gestion gaming s’appelle Alienware Command Center. Oui, Dell ne s’est pas embêté à renommer l’application pour sa propre marque. Et si on ne sait pas que c’est l’application maitresse de votre PC, vous conduisez une Formule 1 en restant en première… En effet, il n’y a aucun raccourci sur le bureau, la barre des tâches ou le menu Windows…

Heureusement, il existe le raccourci F9 (touche G) pour lancer l’application. En l’absence de bouton propre, ce raccourci est indispensable. En effet, le Dell G16 7630 est en mode ultra-performance, mais il n’est en fait pas à son meilleur. Pour ce faire, il est obligatoire de passer par Alienware Command Center et activer le mode Turbo. Ou plus simple, le raccourci Fn + F9. L’ordinateur ayant tendance à désactiver le mode Turbo dès que l’on quitte un jeu vidéo, ce raccourci est salutaire.

Par ailleurs, Alienware Command Center propose un affichage soit sous la forme de performances (fréquence du CPU et GPU), soit sous la forme de température. Avec cette application gaming, l’utilisateur exploite des profils légèrement différents de ceux de My Dell. Ainsi, on a le choix entre battery, quiet, balanced, performance et custom. Dans ce dernier mode, peut ajuster précisément la puissance maximum à délivrer en suivant une sinusoïde. C’est vraiment du sur-mesure, mais les hardcore gamers seront déjà satisfaits par le mode Ultra-Performance ou Turbo. C’est bien de pouvoir désactiver ESP et ABS, mais autant les laisser pour de la conduite sur route.

Grâce à Alienware Command Center, il y a également la possibilité de modifier le clavier, de deux manières. La première consiste à varier le rétroéclairage. En plus de la lumière bleue statique par défaut, on a 5 autres effets lumineux (Breathing, Morph, Pulse, Color, Spectrum) et 12teintes prédéfinies mais n’empêche de créer les vôtres. Le logiciel autorise de modifier l’intensité du rétroéclairage, mais pas de créer des zones de couleurs, pour mettre en évidence certaines touches pendant certains jeux. Dommage. D’ailleurs, Alienware Command Center ne re reconnait pas la totalité des jeux installés, malgré les mises à jour. La seconde manière est de créer des macros.

Avec le logiciel Nvidia et notamment la technologie Optimus, le Dell G16 7630 passe « théoriquement » du chipset graphique à la carte graphique RTX 4060, en fonction des besoins machine. Parfois, en lançant nos benchmarks, la carte Nvidia n’était pourtant pas sollicitée. Dell a eu la riche idée d’un petit programme : le commutateur MUX. C’est dispositif physique sur la carte mère qui permet de forcer la désactivation du chipset graphique, quel que soit l’usage. En d’autres termes, le GPU Nvidia est toujours exploité, que l’on soit en jeu, en web, PC branché au secteur ou non. Cette sophistication est très appréciable, mais on la trouve chez d’autres constructeurs comme MSI ou Gigabyte par exemple.

En conclusion, Alienware Command Center propose de bons paramétrages pour twister son Dell G16 7630, mais l’ergonomie et l’étendue des options sont en retrait de la concurrence. L’absence de boutons physiques pour passer immédiatement d’un profil à un autre ou juste varier le rafraichissement est un gros point noir pour les utilisateurs polyvalents. Pour les gamers purs, le mode Ultra-performance ou Turbo sera activé en permanence, mais consommera et chauffera beaucoup plus donc. De plus, entre un MMORPG et un FPS, le rétroéclairage et les macros seront toujours les mêmes… En revanche, un professionnel pourra exploiter les macros et la puissance du PC pour son travail.

Performances

Nous l’annoncions plus avant, le constructeur américain n’a pas cherché à équiper ce PC de la fine fleur de la technologie. Attention, ce n’est pas non plus un vieux tromblon, ça reste une bête de course. Simplement, la version de base est un Intel core i7 13650 HX. C’est un processeur haut de gamme, plus que suffisant pour les jeux actuels et futurs, la carte graphique se chargeant de 75% des calculs. Néanmoins, c’est un « vieux » processeur sorti il y a plus d'un an. Ce CPU de 13e génération possède 14 cœurs grimpant à 4,9 GHz et gère 20 threads quand la dernière mouture propose 2 cœurs de plus, battant 300 MHz de plus et gérant 4 threads de plus.

Le gamer forcené voudra peut-être la dernière version du core i7. Il devra alors opter pour un Alienware m16 ou x16 R2, mais paiera au minimum 400 euros de plus… Le pragmatique sera plus raisonnable et comprendra que le core i9 même d’ancienne génération sera meilleur qu’un i7 ou i7 Ultra.

Pour épauler ce processeur, nous avons 32 Go de mémoire vive mais dans notre PC de test, il n’y a que 16 Go de RAM (cette configuration n’est cependant plus disponible). Nos benchmarks ne donnent pas la pleine mesure du processeur ou même de la carte graphique.

Signalons d’ailleurs, que la mémoire vive est de la DDR5 cadencé à 4800 MHz. La plupart des portables avec cette configuration fonctionne également avec une cadence identique. Seuls quelques PC, beaucoup plus chers, proposent 5200 MHz. Sans surprise, ce n’est pas une barrette de 16 Go dans notre PC de test, mais bien deux barrettes de 8 Go, pour profiter d’une meilleure répartition des tâches avec la technologie « dual channel ».

Nos benchmarks montrent que le Dell G16 7630 « en a sous la pédale » pour prendre une métaphore cycliste. Malgré un processeur un peu ancien associé à une RAM standard et une « petite » RTX 4060, cette configuration propose de belles performances. Ce serait une hérésie de comparer ce Dell G16 7630 avec l’Asus TUF A15, disposant d’une config analogue. Ce dernier n’affiche qu’en Full HD alors que notre machine de test est en QHD+.

La comparaison est plus audacieuse entre ce Dell G16 7630 et l’Alienware m16 avec des CPU proches et des GPU identiques. Sur des taches bureautiques ordinaires (PCMark10), le Dell est 13,6 % plus rapide. En revanche, sur du gaming (Time Spy), la progression n’est que de 2,8 %. Le SSD signé Western Digital explique en partie ces bons résultats avec plus de 5200 Mb/s en lecture et 4400 Mb/s en écriture, presque aussi bien que l’Acer Helios Predator 16.

Rafraichissement

L’extraction de l’air chaud se situe à l’arrière du Dell G16 7630 mais aussi sur les côtés, comme la majorité des PC gamer. L’ouverture du châssis nous confirme la présence de deux gros ventirads.

En lançant nos séries de benchmarks ou en jeu, nous n’avons pas ressentis de désagréments à utiliser ce PC. Au niveau du clavier, les degrés montent jusqu’à 46 mais c’est plutôt le châssis qui atteint cette température. Vos petits doigts ne se transformeront pas en chipolatas, la température sur le dessus des touches est largement inférieure à celle du corps humain. Signalons d’ailleurs, qu’une grille d’aération traverse la longueur du châssis. C’est une solution économique pour évacuer la chaleur (qui monte à la verticale) mais c’est aussi une porte ouverte pour la poussière.

Par défaut, il est très silencieux. En jeu, en mode Turbo, il est bruyant (jusqu’à 72 dB en sortie de ventirad) mais le même niveau sonore s’appliquait à l’Acer Helios, à 10 cm de distance. Rappelons qu’en Turbo, les ventilateurs sont à plein régime. En mode Ultra performance, le Dell G16 se montre plutôt discret.

Audio

Pour la partie acoustique, Dell a intégré deux chambres de réverbérations à l’avant du Dell G16 7630. Malgré leur taille imposante, le son manque de puissance même à plein volume. Mais surtout, l’immersion sonore attendue avec un simulateur ou même un jeu en vue subjective n’est pas là. Le son est étouffé est manque cruellement d’ampleur.

En medium et aigus, ça passe mais en graves, ça casse. Cette machine nécessitera des haut-parleurs ou d’un casque pour les mélomanes. Pourtant, le constructeur américain a intégré la technologie Atmos du compatriote Dolby. Faute de composants corrects, l’acoustique est décevante pour un portable gaming de ce prix. Relativisons cette fausse note par la pratique gaming, généralement avec un microcasque.

Batterie et charge

Pour alimenter ce Dell G16 7630, le constructeur américain a logé une batterie 86 Wh / 7167 mAh. Cette dernière dévisse et s’extrait sans problème. Ce PC est d’ailleurs noté 7,9/10 en réparabilité quand son cousin Alienware m16 n’est qu’à 6,8/10.

En lecture vidéo (depuis SSD, rétroéclairage et volume à 50%), on atteint juste 3h43. En usage bureautique, l’autonomie est 5h20. On reste ainsi dans la moyenne des PC gamers. S’il est possible d’utiliser la carte graphique Nvidia RTX 4060 seulement avec la batterie, le jeu ne vaut ni ne dure la chandelle. Au bout de deux heures, le PC sera anémié. De toute manière, un PC gamer de ce gabarit a vocation a rester branché sur secteur.

Dans l’application My Dell, on trouve comme charger la batterie de différentes manières. Par défaut, le mode est « adaptatif ». En d’autres termes, la charge va se caler sur l’usage des ressources (CPU et GPU) : une charge rapide en jeux vidéo et une charge lente pour de la bureautique par exemple. Windows gère normalement correctement la charge, mais Dell sublime cette opération ingrate et méconnue.

Ainsi, le mode « Always AC » (« toujours sur secteur »), va charger la batterie puis le Dell G16 7630 va fonctionner directement depuis la prise secteur. Habituellement, un portable utilise la batterie même s’il est connecté sur secteur. Voilà pourquoi des millions de PC portables voient leur batterie s’user prématurément. En symétrie, le mode « standard » pour les utilisateurs qui utilisent le PC sur secteur, mais aussi de manière nomade. Il existe même un mode « ExpressCharge » pour charger à pleine puissance la batterie du G16 7630. Idéal entre deux correspondances dans une gare ou aéroport, ou même pendant une pause repas. Dell a repris un logiciel classique.