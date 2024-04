Test Razer Viper V3 Pro : une souris gaming qui ne manque pas de mordant

Razer a pour ambition de proposer la meilleure souris gaming sans fil du marché avec la Viper V3 Pro. Légère, épurée, dotée d’un nouveau capteur ultra performant et d’une ergonomie qui a déjà fait ses preuves, elle a de quoi séduire les joueurs qui veulent briller sur des titres compétitifs. L’accessoire indispensable pour rouler sur tout le monde en multi ?

Razer l’appelle « la GOAT des souris esport ». La Viper V3 Pro, nouvelle version de la gamme Viper, fait tout pour séduire les adeptes de jeux compétitifs ou les amateurs qui veulent le top du top pour briller sur Valorant ou League of Legends. Pour convaincre, la marque californienne joue la carte de la simplicité, mais aussi de la performance.

La Viper V3 Pro promet d’être ultra légère, sobre, ergonomique mais également performante grâce à son nouveau capteur qui peut aller jusqu’à 35 000 DPI. La nouveauté, c’est aussi la présence d’un dongle HyperPolling jusqu’à 8000 Hz pour un meilleur temps de réponse. Sur le papier, c’est du costaud.

Une souris haut de gamme qui souhaite devenir la nouvelle référence du marché. Est-ce l’élue pour ceux qui veulent briller en ligne ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

La Razer Viper V3 Pro est d’ores et déjà disponible sur le site de Razer et chez les revendeurs partenaires au prix de 179,99 euros. Un tarif élevé, mais justifié par la fiche technique et par le placement haut de gamme.

Razer Viper V3 Pro Couleurs Noir ou blanc Connectivité Filaire

Hyperspeed jusqu'a 8000 Hz Sensibilité Jusqu'à 35 000 DPI Vitesse Max 750 IPS Connectivité Port USB Type-C + cable tressé Boutons programmables 6 RGB Non Dimensions et poids 127 x 64 x 40 mm, 55 grammes Prix 179,99 euros

Côté technique, c’est bien le nouveau capteur optique qui attire l’attention (jusqu’à 35 000 DPI), mais aussi le dongle doté de la technologie maison HyperPolling (nom officiel) qui promet une connexion à 8000 Hz au maximum. Ce n’est pas la première fois qu’il est utilisé par Razer, mais il était jusqu’alors vendu à part.

Une ergonomie au top

Razer ne change pas une équipe qui gagne et reprend le design de la précédente Viper V3. Nous avons ainsi un mulot soit noir, soit blanc (White Edition) comme notre exemplaire de test. Un coloris du plus bel effet qui donne une vraie personnalité au produit. Pour ce qui est de la conception, la marque californienne est allée au plus simple pour proposer un confort optimal.

Première chose, la Viper V3 Pro se montre extrêmement légère, avec seulement 55 grammes sur la balance. Une véritable force pour des titres ultra nerveux comme Valorant ou encore League of Legends. On apprécie particulièrement la forme du périphérique, très agréable en main, même si nous regrettons l’absence de repose pouce. La Viper a aussi le mérite de s’adapter parfaitement aux deux types de joueurs : ceux qui aiment l’avoir bien ancrée dans la paume ainsi qu’à ceux qui sont agrippés dessus en mode « griffe ».

Le châssis est en plastique et se montre agréable sous la paume. Sa texture douce évite la sudation même après plusieurs heures de jeu. Un excellent point. Pour ceux qui veulent plus de rugosité pour une meilleure prise en main, des grips à coller sur le châssis sont fournis dans la boîte. Une bonne idée.

Point important : il n’y a aucune LED RGB sur la Viper, ce qui est presque un miracle sur un produit Razer ! La marque a en effet réduit tous les artifices « inutiles » afin d’alléger la souris au maximum. Ce n'est pas un défaut, loin de là, mais c'est à signaler.

Concernant les boutons, les deux clics principaux sont légèrement concaves avec des switch qui disposent d’une course courte et efficace. Ces derniers, 3e génération de chez Razer, offrent une excellente résistance en plus d’un clic silencieux (moins de 60 db). Les deux boutons latéraux se placent naturellement sous le pouce et, à l’instar des autres, s’avèrent efficaces et agréables. Le bouton pour régler les DPI est lui placé en dessous, à côté du capteur. Nul risque d’appuyer dessus par mégarde, donc. La seule faiblesse concerne la molette, qui fait preuve d’un poil trop de résistance à notre goût et n’est pas inclinable sur les côtés.

Sous la souris, deux larges patins et un plus petit offrent une glisse exemplaire et sans accrocs. La Viper V3 Pro est une souris sans fil ; un dongle HyperPolling est fourni dans la boîte et représente l’un des arguments majeurs du produit, nous y reviendrons. Celui-ci se connecte en USB à votre PC grâce à un fil tressé de 200 centimètres (USB Type-A vers Type-C) qui sert également à la charge grâce au port USB Type-C situé à l’avant du mulot. Il dispose d’une petite LED qui permet d’avoir un œil rapide sur le niveau de batterie de notre Viper. Pratique. Plus encore, il est doté d’un patin en caoutchouc qui lui permet de rester bien positionné sur votre bureau.

A l’usage, tous ces éléments font que la Viper V3 Pro se montre extrêmement agréable au quotidien, que ce soit pour le jeu ou encore pour une utilisation bureautique classique. On aime particulièrement son design simple, sans chichis qui procure un confort optimal. Même si nous préférons la Basilisk V3 Po sur ce point, la Viper fait partie de l’une des souris les plus plaisantes du marché.

Des performances optimales

La Viper V3 Pro est équipée d’un nouveau capteur optique qui peut monter jusqu’à 35 000 DPI. S’il n’est pas forcément nécessaire d’aller jusqu’à une telle extrémité, cela traduit un capteur performant et précis, ce qui devrait séduire les adeptes de FPS compétitifs. Cette sensibilité peut évidemment se régler via le logiciel Synapse de Razer (qui donne aussi la possibilité de créer des profils). Ce dernier permet d’établir jusqu’à 5 niveaux qu’il est possible de changer à la volée via le bouton situé sous le châssis. L’accélération, pour sa part, est de 70G au maximum, ce qui là encore est un atout majeur pour des titres où la réactivité prime, aussi bien les FPS que les RTS en passant par les MOBA. Tous les autres jeux, même les titres solos plus tranquilles, bénéficient de ces performances. Qui peut le plus peut le moins.

Comme nous le disions plus haut, la connectique est l’un des atouts majeurs de la Viper V3 Pro. Pas de connexion Bluetooth ici, il est donc obligatoire de brancher le dongle fourni. Il embarque la technologie HyperPolling de Razer, avec un temps de réponse jusqu’à 8000 Hz (extrêmement élevé, le double de la Basilisk V3 Pro). Une fréquence qui sera utile pour les plus exigeants, mais encore une fois, il est possible de régler cet aspect dans Synapse, en optant pour du 1000 Hz plus conventionnel, voire du 500 Hz ou du 125 Hz. Un véritable atout sur la scène des périphériques compétitifs.

Enfin, évoquons l’autonomie. Razer promet 95 heures en mode 1000 Hz et 17 heures en mode 8000 Hz. Pour ce dernier chiffre, la promesse est tenue, puisqu’il nous a fallu utiliser notre Viper pendant trois jours pour vider sa batterie. Pour l’usage en 1000 Hz, nous n’avons pas eu à la recharger pendant notre semaine de test. Là encore, les calculs sont bons. La Viper se réalimente de 1 à 100% en un peu plus d’une heure lorsqu’elle est branchée au PC. Une bonne chose, surtout qu’elle reste utilisable dans cette situation

Alors, on achète ?

Reste à se poser la question qui tue : alors, on achète ? Une souris à ce tarif, ce n’est pas vraiment donné, mais vaut-elle réellement son prix ? Nous l’avons utilisée un peu plus d’une semaine et notre réponse est simple. Oui, la Viper V3 Pro est un mulot fantastique, agréable et vraiment appréciable dans les jeux en ligne, mais il n’est pas fait pour tout le monde.

La souris de Razer procure d'excellentes sensations, que ce soit en jeu ou dans la vie de tous les jours. Pour notre part, nous l’avons surtout éprouvée dans Helldivers 2, Valorant, WoW Plunderstorm et Overwatch 2. Mais avouons-le, nous ne sommes pas vraiment adeptes de jeux compétitifs à la rédac. De fait, les capacités techniques de la souris, aussi poussées soient-elles, sont un peu « overkill » pour notre usage… et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Elle s’avère tout de même confortable pour des titres moins axés sur la compétition comme Diablo 4.

De fait, seuls ceux qui veulent performer en ligne, que ce soit sur Valorant, League of Legends, Counter Strike ou encore Fortnite y trouveront leur compte. Les autres y verront une souris agréable à l’usage, confortable et légère, mais pourraient sans souci se tourner vers des produits moins chers. En résumé, la Viper V3 Pro est l’une des meilleures souris du marché, mais n’est pas destinée à tout monde. Si vous êtes du genre à jouer qu’à des titres axés sur la compétition, elle est faite pour vous.