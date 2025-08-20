Pixelsnap, la réponse de Google à MagSafe, est là : découvrez les accessoires exclusifs aux Pixel 10

Avec la présentation des Pixel 10 vient celle de Pixelsnap, la technologie de recherche sans fil par aimant de Google. Voici un aperçu des différents accessoires compatibles avec les derniers smartphones de la marque.

On plaisante souvent sur le fait qu'Apple met des années à intégrer sur iPhone des options qui existent depuis belle lurette sur les smartphones Android. Ici c'est l'inverse. Il aura fallu attendre les Pixel 10 de 2025 pour que Google daigne proposer la recharge sans fil par accessoire magnétique. Une technologie que les propriétaires d'iPhone connaissent sous le nom de MagSafe. Chez la firme de Mountain View, elle s'appelle Pixelsnap, mais le principe est le même.

Avant toute chose, précisons que seule la série des Pixel 10 est compatible avec les nouveaux produits Pixelsnap (et MagSafe soit dit en passant). Ces derniers fonctionnent en effet sous la norme de recharge sans fil Qi2 qui n'est pas présente sur les précédents smartphones de Google. Comme cela nécessite l'intégration d'un aimant à l'intérieur du mobile, ce n'est pas quelque chose qu'il est possible d'ajouter ultérieurement via une mise à jour logicielle. Cela étant dit, voyons ce qu'à dévoilé Google.

Voici à quoi ressemblent les accessoires Pixelsnap, le MagSafe de Google

Le chargeur Pixelsnap de base est celui que vous pouvez voir en illustration principale de cet article. Un genre de palet qui vient se fixer au dos du Pixel 10. Si vous protégez ce dernier avec une coque, il faudra opter pour l'une de celles proposées par Google, qui n'empêchent pas la charge. Du moins jusqu'à que d'autres fabricants commercialisent les leurs. La puissance de recharge peut atteindre 25 W.

Il existe une version “avec stand” du chargeur Pixelsnap, en photo ci-dessous. Similaire au Pixel Stand actuel, l'intérêt de pouvoir poser le mobile à la verticale ou à l'horizontale, par exemple pour regarder une série pendant la charge. Le palet peut se détacher du socle, un plus appréciable. Notez que le socle peut accueillir le Pixel 10 Pro Fold déplié.

Enfin, Google dévoile le Pixel Ring Stand. Accroché à l'aimant dans le dos du smartphone, il ne le recharge pas, mais permet de le faire tenir debout facilement, en mode portrait ou paysage. Les accessoires Pixelsnap sont disponibles dès maintenant en précommande et arriveront en boutique à partir du 28 août 2025.