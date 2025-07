Android va faire plaisir aux parents avec ce (vrai) contrôle parental en préparation

Google prépare une évolution importante pour protéger les plus jeunes sur Android. Une nouvelle option fait son apparition dans une version expérimentale du système. Une étape clé pour limiter les contenus inadaptés et mieux encadrer l’usage des écrans.

Les smartphones occupent une place de plus en plus centrale dans la vie quotidienne, y compris chez les plus jeunes. En France, une proposition de loi vise même à interdire la vente de smartphones aux moins de 15 ans, pour limiter les risques liés à l’usage excessif et à l’exposition à des contenus inappropriés. Alors que le débat sur la protection des mineurs s’intensifie, les fabricants et éditeurs de systèmes d’exploitation, comme Google, développent eux aussi des outils plus complets pour aider les parents à garder le contrôle.

Dans ce contexte, Google teste un nouveau réglage baptisé « Parental controls » dans la dernière version expérimentale d’Android. D’après Android Authority, cette option apparaît sur certains Pixel et se trouve dans la section Bien-être numérique des paramètres. Même si elle n’est pas encore active, cette fonctionnalité pourrait être liée aux futurs outils de supervision annoncés pour Android 16, qui visent à mieux gérer le temps d’écran et le contenu web.

Google teste un contrôle parental avancé pour mieux protéger les enfants sur Android

Dans une précédente version bêta d’Android 16, Google avait déjà présenté une page « Supervision » avec des options pour filtrer les sites et activer la surveillance. Une fois la supervision activée, il était possible d’entrer un code PIN pour bloquer certains contenus explicites dans Chrome ou Google Search. Le nouveau contrôle parental semble reprendre cette idée et proposer des « règles numériques » ainsi que des limites de durée d’utilisation. À terme, ces fonctions pourraient permettre aux parents de mieux protéger leurs enfants contre les risques liés à Internet.

Pour l’instant, cette option reste inactive et ne mène à aucun menu supplémentaire. Elle sert surtout à préparer le terrain pour une intégration future dans une mise à jour d’Android. Google avance généralement étape par étape, et il est possible que ce contrôle parental arrive dans une prochaine version ou dans une mise à jour majeure courant 2026. Même si la firme n’a rien confirmé officiellement, le fait de la tester déjà sur certains Pixel montre qu’elle pourrait être déployée plus largement bientôt.