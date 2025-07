Profiter d’Android Auto “sans fil”, c’est possible grâce à cet ingénieux boîtier à prix réduit

Avis aux utilisateurs d'Android Auto ! Si vous voulez profiter pleinement des fonctionnalités du système de Google, sans brancher votre téléphone, sachez qu'un ingénieux boîtier bénéficie d'une belle réduction à l'occasion des soldes d'été.

Pour les trajets du quotidien, de nombreux automobilistes utilisent le système Android Auto de leurs voitures, par le biais de leurs smartphones.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Android Auto, le système d'exploitation mobile de Google permet de connecter un smartphone à la voiture, avec l’aide d’un câble USB. Et comme son nom l'indique, Android Auto est réservé aux smartphones Android.

Certains véhicules n'étant pas compatibles avec la liaison à distance, la société AAWireless a pris la décision de commercialiser son premier boîtier pour Android Auto en 2021. Trois ans plus tard, au cours du mois d'octobre 2024, cette même société a sorti le deuxième modèle de l'adaptateur sans fil AA, baptisé AAWireless 2.

Quel est le prix de l'AAWireless 2 pour les soldes d'été ?

À l'occasion de l'édition 2025 des soldes d'été, le boîtier AAWireless 2 est vendu sur le site officiel de la marque au prix de 47,99 euros au lieu de 59,99 euros. La remise de 20 % valable jusqu'au 17 juillet 2025 inclus est effectuée automatiquement, il n'y a pas de coupon de réduction à appliquer.

Dès la réception du colis, il faut savoir que vous aurez la possibilité d'utiliser immédiatement l'adaptateur puisque l'AAWireless 2 est un produit de type “Plug and play”. Aussi, le dongle est livré avec une application qui peut améliorer l'expérience Android Auto.

Compatible avec plus de 20 000 voitures, l'adaptateur sans fil AAWireless 2 qui est 30 % plus petit que son prédécesseur dispose d'un bouton multifonctions permettant de coupler et de changer facilement de téléphone. Ce bouton permet également l'interruption de la liaison entre le smartphone et le système Android Auto de manière temporaire.

L'adaptateur sans fil AAWireless 2 pour Android Auto vous intéresse ? Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-après et bénéficier ainsi de 20 % de réduction. Pour rappel, l'offre se termine 17 juillet 2025. Vous avez donc encore quelques jours pour en profiter.