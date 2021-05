Test Surface Laptop 4 : un ultra-portable d’exception malgré quelques petits défauts

Microsoft revient cette année avec son nouveau Surface Laptop 4. Si les changements par rapport à l’édition précédente se font discrets, la firme de Redmond cherche toujours à proposer l’ultra-portable Windows 10 ultime. Pari réussi ?

Dans la famille Surface, nous demandons le Surface Laptop. Cet ultra-portable adopte un format très classique (contrairement aux autres produits de la gamme) et cherche à proposer l’expérience Windows 10 la plus pure possible. Le Surface Laptop 4, fraichement annoncé par Microsoft, passe aujourd’hui entre nos mains.

Par rapport au Surface Laptop 3, cette nouvelle itération n’apporte que peu de changements. Niveau design, nous restons en terrain connu, puisque nous avons quasiment la même machine. C’est au niveau des composants qu’il faut aller chercher pour trouver de la nouveauté. Nous y trouvons en effet des processeurs Intel de 11e génération (Tiger Lake) avec un eGPU Xe, ou alors un processeur ADM Ryzen 5 4680. Pour le reste, l’utilisateur a encore le choix entre un format d’écran de 13,5 pouces ou de 15 pouces.

Avant de commencer, précisons que Microsoft nous a prêté un modèle de 13,5 pouces doté d’un processeur Intel Core i7-1185G7 avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Prix et disponibilité

Le Surface Laptop 4 est disponible sur le site de Microsoft. Bien évidemment, vous pourrez choisir votre configuration. Le modèle 13,5 pouces le plus abordable est équipé d’un processeur Ryzen 5 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est affiché à 1129 euros. Les prix, toujours pour le modèle de 13,5 pouces, peuvent monter jusqu’à 1849 euros pour la finition alcantara (Intel Core i7 et 16 Go de RAM, soit notre modèle) et 2 549 euros pour la version métal (Intel Core i7, 32 Go de RAM et 1 To de SSD).

La version 15 pouces va, pour sa part, de 1 449 euros à 2 699 euros selon les configurations.

Une fiche technique classique et engageante

Comme nous l’avons dit, notre modèle de Surface Laptop 4 est équipé d’un processeur Intel Core i7-1185G7 (Tiger Lake) épaulé par 16 Go de RAM. Nous retrouvons aussi un SSD M2 de 512 Go. Côté écran, nous avons une dalle IPS LCD tactile de 13,5 pouces d’une définition de 2 256 x 1 504 pixels (format 3 :2). Concernant l’autonomie, Microsoft promet jusqu’à 17 heures sans recharge. Enfin, pour la connectique, le Laptop 4 fait dans le grand classique avec deux ports USB Type-A (dont un sur le chargeur), un port USB Type-C, un port Jack 3,5 mm ainsi qu’un port Surface Connect dédié à la recharge.

Bref, un ordinateur qui n’étonne pas par sa fiche technique, mais qui promet tout de même énormément en termes de confort. Reste à voir s’il se montre intéressant dans la vie de tous les jours.

Un design simple, mais diablement efficace

Comme avec le Surface Laptop 3, nous avons un châssis à la fois simple qui va à l’essentiel, sans pour autant oublier d’être chic. Ici, Microsoft utilise du magnésium, ce qui a plusieurs avantages . Le premier, c’est d'être très agréable au toucher et de donner un côté chic à l’appareil. Ce matériau est aussi extrêmement solide en plus d’être relativement léger. À noter que le PC est disponible en plusieurs coloris : platine (notre version), bleu glacier, noir et sable. Toutes misent sur le chic et la discrétion. Microsoft assume pleinement vendre un produit premium à un prix élevé.

Sur la balance, le Surface Laptop 4 pèse 1,248 kg. Compte tenu de son format de 13,5 pouces, c’est acceptable, mais nous sommes tout de même loin d'un produit qui mise sur sa légèreté. Il faut noter que le poids de la machine est extrêmement bien équilibré, ce qui est idéal pour le travail sur les genoux, par exemple, mais aussi pour la déplacer constamment, comme ça peut parfois être le cas sur un lieu de travail. On ne risque pas d’être surpris par un éventuel déséquilibre en le tenant par un coin.

Le capot arrière fait lui aussi dans la sobriété. Nous avons une surface plane (sans mauvais jeu de mots) avec le logo Windows argenté trônant au centre. Que l’ordinateur soit ouvert ou fermé, nous ne remarquons pas les aérations. Cependant, une telle façade en métal brossé peut avoir quelques défauts, comme une tendance à rayer ou marquer facilement. Nous conseillons donc tout de même de se procurer une protection pour ne pas laisser le Surface Laptop 4 tel quel dans un sac. La grille est pour sa part située dans la charnière et prend la forme d’une longue bande très discrète sur toute sa longueur. Une position idéale pour la gestion de la chaleur, nous le verrons plus bas.

En termes de solidité, le Surface Laptop 4 ne déçoit pas. Le châssis en métal ne plie pas et ne craque pas sous les doigts, même si l’on y exerce une certaine pression. Revers de la médaille : la coque unibody ne peut s’ouvrir, même avec un tournevis de précision. Impossible alors de rajouter du stockage par soi-même. La config que vous achetez est celle que vous garderez jusqu’à la fin. Le prix à payer pour la sobriété.

Cette sobriété, on la retrouve aussi sur la partie inférieure, elle aussi épargnée par toute grille ou fioriture (mis à part des autocollants). Quatre patins sont situés à chaque coin et garantissent une stabilité optimale lorsque le produit est posé sur une surface glissante, comme une table en verre. Aucun risque de voir votre Surface glisser alors que vous êtes en plein travail.

En ouvrant le PC (jusqu’à 130 degrés au maximum), la première chose que l’on remarque est cette surface en alcantara sur la partie intérieure entourant le clavier. Il faut signaler que tous les modèles n’en sont pas équipés, Microsoft laissant le choix d’une coque en métal plus classique si vous le voulez. Cette finition en tissu rappelle celle du clavier détachable du Surface Pro. Au toucher, il est très agréable et il a en plus l’avantage de ne pas plier sous la pression, puisque l’alcantara recouvre en réalité une fine plaque de métal. Cerise sur le gâteau, cela rend l’ordinateur très original dans le paysage actuel. Bien entendu, le revêtement n’a pas que des qualités. On peut par exemple craindre une matière qui se tache facilement ou sensible aux accrocs.

Le clavier en lui-même est un vrai plaisir à utiliser. Les touches disposent d’une course parfaite et d’une résistance idéale sous les doigts. Il est doté d’un rétroéclairage blanc sur quatre niveaux, très pratique pour travailler dans le noir.

On note tout de même le châssis qui se plie légèrement à chaque appui, mais à l’utilisation, ce n’est en réalité pas trop gênant lors des phases d'écriture. Bien entendu, ultra-portable 13 pouces oblige, nous n’avons pas de pavé numérique. Pas de capteur d’empreintes non plus, puisque Microsoft propose toujours la reconnaissance faciale via Windows Hello, extrêmement efficace qu’elle en devient quasiment invisible. Elle se montre aussi très bonne en termes de sécurité. Enfin, les différentes commandes sont incluses dans les touches F et s’activent avec un appui sur Fn. Le trackpad est aussi un exemple à suivre. Très grand, il répond au doigt et à l’œil en plus d’être agréable à l’utilisation. Un vrai plaisir.

Une fois fermé, le PC ne fait que 14,5 mm d’épaisseur à son maximum. Sur ses tranches en biseau, nous trouvons un port USB Type-A 3.0 et un port UBS Type-C en plus de l’habituel port Jack 3,5 mm. Sur le chargeur, nous avons un port USB Type-A supplémentaire. Une bonne idée depuis longtemps exploitée par Microsoft et qui fait son grand retour ici.

Pour l’alimentation, nous avons de nouveau le droit au fameux Surface Connect, chargeur bien pénible à l’utilisation. En effet, la moindre manipulation du PC pendant qu’il charge risque de le débrancher, le connecteur étant faiblement aimanté au port. Nous ne comptons plus les fois où la prise s’est retirée juste car nous avons bougé l’ordinateur de quelques centimètres. Agaçant.

Dans l’ensemble, le Surface Laptop 4 ne réinvente pas la roue. Toutefois, il propose un design de qualité et comme son prédécesseur, c’est un exemple à suivre sur beaucoup de points. Dans la vie de tous les jours, c’est un vrai plaisir à utiliser, aussi bien pour sa transportabilité que son confort. Microsoft a voulu créer l’ultra-portable de référence et nous n’en sommes pas loin.

Un écran parfaitement calibré

Microsoft a toujours su y faire avec les écrans et le Surface Laptop 4 ne déroge pas à la règle. Il est équipé d’une dalle IPS LCD de 13,5 pouces et d’une définition de 2 256 x 1 504 pixels. Comme d’habitude, la firme de Redmond a fait le choix du format 3 :2. Idéal pour travailler, ce ratio est avant tout pensé pour la bureautique, moins pour le divertissement. Par exemple, tous les jeux ne s’adaptent pas forcément à cette résolution étrange et il faudra accepter d’avoir de larges bandes noires en haut et en bas sur certaines vidéos.

Il faut signaler plusieurs choses concernant cet écran. Tout d’abord, il est tactile, ce qui sur un terminal au format PC portable classique est un petit peu inutile. Deuxièmement, ses bords restent proéminents, dépassant le centimètre, ce qui nous conduit à un ratio écran/façade d'environ 80%. Comparé aux autres laptops du marché qui dépassent pratiquement tous les 90%, c’est un peu juste. Il dispose d’un taux de rafraichissement classique de 60 Hz, ce qui ne choque absolument pas sur un ultra-portable.

Nous avons passé une sonde sur la dalle afin de voir ce qu’elle valait. Sans surprise, le calibrage est quasi-parfait. Le contraste (dynamique) peut monter jusqu’à 2100 :1, ce qui est excellent pour ce type d'écran. On note une température des couleurs à 6400K, soit très proche des 6500K de la norme vidéo. Cela signifie que sur un affichage blanc, l’écran ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Le respect des couleurs est aussi au rendez-vous avec un Delta E moyen à 2,5 (en dessous de 3 étant excellent). La luminosité maximale est elle de 415 cd/m², ce qui est bon pour un PC et suffisant pour travailler à l'extérieur.

À lire aussi – Test Microsoft Surface Book 3 : harder, better, faster, stronger

Notons que ces mesures ont été prises en mode « Amélioré », mais que Windows propose également un profil de couleur sRGB. Ici, le contraste est moindre (1400 :1, ce qui est bien, mais pas incroyable) au profit d’un encore plus grand respect des couleurs. Le Delta E moyen est en effet de 1,6. En définitive, c’est bien ce mode qu’il faudra choisir pour traiter des photos. Mais sur tous les profils, le calibrage est excellent et le choix de l’un plutôt que l’autre ne tiendra que du détail infime.

Pour ce qui est du son, le Surface Laptop 4 s’en sort très bien. Les haut-parleurs sont placés dans la charnière entre l’écran et le clavier. Ainsi, le son donne l’impression de directement sortir de l’image, ce qui rend son écoute très naturelle. En lui-même, il se montre maîtrisé et propose une certaine puissance tout en évitant une trop grande distorsion à haut volume. Seule la stéréo aurait mérité un peu plus de soin, mais rien de bien grave.

Microsoft laisse le choix entre Intel et AMD

Nous l’avons dit plus haut, Microsoft laisse le choix quant au processeur utilisé dans la machine. Une pratique qui a cours depuis la sortie du Surface Laptop 3 en 2019. Nous trouvons donc un Laptop 4 avec un processeur AMD Ryzen 5 4350U ou alors un processeur Intel, soit le Core i5-1135G7, soit le Core i7-1185G7, tous basse consommation et gravés en 10 nm. C’est l’Intel Core i7 qui équipe notre modèle de test. L’utilisateur a aussi le choix entre 8 ou 16 Go de RAM ainsi qu’entre 256 et 512 Go de mémoire.

Tester seulement le Core-i7 pour juger de la qualité du Surface Laptop dans son intégralité n’a pas grand sens. Nous pouvons toutefois affirmer qu’après séance de benchmarks, le SoC intégré au PC tient ses promesses et apporte des résultats conformes à nos attentes : il est puissant pour son format et se montrera suffisant pour de la bureautique un peu poussée, comme du montage vidéo ou de la retouche photo. On notera aussi une cadence régulière qui ne faiblit pas avec le temps, se calant à 1,5 GHz en plein travail. Même constat pour le GPU. Une très bonne chose, étant donné que certains PC portables ont tendance à voir cette cadence baisser après une trop longue utilisation afin de réguler la température du châssis.

Sur les modèles Intel, nous trouvons un eGPU Intel Iris Xe. Si nous sommes évidemment loin des performances des cartes graphiques classiques, comme les RTX, nous avons tout de même là une puce qui apporte une petite puissance appréciable pour ceux qui en ont besoin, comme pour du montage vidéo. Il est possible de l'utiliser pour des choses plus triviales, comme du jeu vidéo. Qui n’aime pas lancer une partie entre deux sessions de travail ?

Nous avons pu faire tourner Fortnite à 60 images par seconde sans souci avec les graphismes réglés en moyens. Même constat sur Overwatch (même en « High » à 45 images par seconde), Diablo 3 ou même Mass Effect Legendary Edition. Notons cependant que cela ne suffira pas pour faire tourner de manière fluide des titres beaucoup plus gourmands, comme Death Stranding ou Battlefield V, par exemple (qui sont injouables même avec les graphismes au minimum). Le Laptop 4 n’est tout simplement pas fait pour ça, l’Intel Xe a ses limites. Il ne fait pas partie de cette catégorie de PC voulant allier portabilité et puissance graphique comme le Zephyrus G14 d'Asus.

À lire aussi – Test Asus Rog Strix Scar 17 : un PC portable avec un écran 360 Hz, le bonheur absolu ?

Lorsqu’il est mis à rude épreuve, le Surface Laptop 4 a la fâcheuse tendance à souffler avec un bruit strident et peu agréable à l’oreille. Nous avons mesuré des pics à 50 décibels en jeu ou sur Handbrake, ce qui est énorme. Bien entendu, les cas de figure où le PC ira jusque là sont très rares, mais il faut tout de même le noter, surtout que le processeur reste lui à une température acceptable, soit 71 degrés. Dans les faits, il est donc possible de jouer à des jeux peu gourmands sur son Surface Laptop 4, mais il faut alors mettre un casque. Mais dans la plupart des cas, les ventilateurs émettent un souffle qui ne dépasse pas les 38 décibels. Cela signifie que vous ne les entendrez pas à moins de vous trouver dans une pièce extrêmement silencieuse. Nous pouvons donc affirmer que Microsoft a réalisé du beau travail sur ce segment.

Dernier point, les grilles d’aération sont placées dans la charnière, positionnées de manière à ce que l’air chaud soit expulsé via l’arrière du PC, ce qui témoigne d’un grand soin en termes de design. Là encore, on sent que tout à été réfléchi avant tout pour le confort de l’utilisateur. Pas de souffle désagréable sur les mains ou sur l’écran.

Une autonomie exemplaire

Les Surface Laptop ont toujours été des exemples en matière d’autonomie et ne faisons pas dans le suspense : c’est aussi le cas pour cette version. En lecture de vidéo avec la luminosité automatique, nous avons dépassé les huit heures avant que le PC ne tombe à court de batterie. Dans les faits, cela signifie qu’en bureautique, vous pourrez tenir facilement une journée entière en laissant le chargeur à la maison.

Le chargeur, justement, n’est pas vraiment un poids. Rectangle de 9 centimètres sur 5 (avec un fil d'une longueur de 3 mètres), il ne pèse que 300 grammes et peut donc facilement trouver sa place dans un sac. De plus, la présence d’un port USB Type-A sur l’alimentation apporte une raison supplémentaire de le prendre avec soit. Il pourrait donc presque être parfait s’il n’y avait pas cette histoire de Surface Connect qui se retire un peu trop facilement.