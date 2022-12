Test Acer Swift 5 : un ultra-portable plaisant, mais sans folie

Le Swift 5 est l’ultra-portable phare d’Acer. Il revient en 2022 avec une nouvelle version dotée d’un design repensé, d’un écran tactile et d’un processeur Intel Core de 12e génération. La concurrence est rude sur le segment des 14 pouces premium, Acer tire-t-il son épingle du jeu ?

Aussi besogneux que discret, Acer a patiemment travaillé sur son image ces cinq dernières années avec des produits de qualité loin de la réputation « cheap » qui lui colle encore un peu à la peau. Le Swift 5 2022, son nouvel ultra-portable de 14 pouces, veut continuer sur cette lancée. Le but est de proposer un PC chic, efficace et puissant.

Le PC premium de 14 pouces est le produit phare du monde des ordinateurs portables, la figure de proue qui doit montrer le savoir-faire du constructeur. Chez Acer, c’est le Swift 5 qui remplit ce rôle. Cette version 2022 mise sur la simplicité pour convaincre. Les précédents modèles mettaient en avant leur légèreté (moins d’un kilo) afin de sortir du lot, mais cette année, on retourne à une offre plus classique, mais aussi plus équilibrée.

Le Swift 5 cherche à séduire grâce à son châssis sobre, à son grand écran tactile, mais aussi grâce à son processeur Intel de 12e génération. Pas de particularités fortes pour ce produit : il veut simplement se montrer efficace dans toutes les tâches, être une valeur sûre sur le marché. Ne reste maintenant qu’à déterminer si Acer remplit sa mission et si ce Swift 5 est un bon ordinateur, tout simplement.

Prix et disponibilité

L’Acer Swift 5 2022 est d’ores et déjà disponible chez les vendeurs comme Boulanger ou la Fnac. Il est décliné en deux versions : une avec 512 Go de stockage et une autre avec un SSD de 1 To. Il est forcément équipé d'un processeur Intel Core i7.

La première peut se trouver (hors promo) au prix de 1699 euros. Pour la deuxième, il faudra débourser 1999 euros. Des tarifs élevés, mais en adéquation avec ce qui se fait sur le marché aujourd'hui.

Fiche technique

Acer ne veut pas faire dans l’originalité avec son Swift 5, mais simplement vendre un produit abouti et pratique. Cela s’en ressent sur la fiche technique, qui ne fait pas de folies. Nous avons un écran de 14 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixels qui a la particularité d’être tactile. Pas d’OLED, mais de l’IPS LCD classique. À l’intérieur, nous trouvons un processeur Intel Core i7-1260P épaulé par 16 Go de RAM. Pour le moment, aucune version avec un CPU Ryzen n’est prévue. Pour le reste, Acer se montre très sage, notamment avec une connectique complète ou encore une batterie pouvant tenir 9h30 en lecture vidéo.

Acer Swift 5 Ecran 14 pouces

2560 x 1600 pixels

format 16:9

60 Hz Dimensions 31× 21× 1,5 cm Poids 1,3 kilo CPU Intel Core i7-1260P GPU Intel Iris Xe RAM 16 Go Stockage 512 Go, 1 To Connectique - 2 x USB-C

- 2 x USB-A

- 1 x Port Jack 3.5 mm

- 1x port HDMI

Les données techniques, c’est bien, mais voyons maintenant ce que ce Swift 5 vaut la vie de tous les jours.

Un design élégant et efficace

Ces dernières années, le Swift 5 a été le laboratoire d’Acer en ce qui concerne l’ultra-mobilité. Par exemple, la marque n'a pas hésité pas à sacrifier de la puissance ou certains matériaux pour offrir des terminaux de moins d’un kilo très impressionnants en main. Avec ce modèle 2022, elle veut proposer quelque chose de plus classique, mais aussi de plus calibré.

On abandonne donc l’ultra légèreté pour un terminal plus en phase avec ce qui se fait aujourd’hui. Sur la balance, le Swift 5 accuse un petit 1,281 kilo, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne des 14 pouces actuels. Concernant l’épaisseur, nous sommes à 15 cm, pas exactement une taille de guêpe. Des mensurations plus importantes que celles des modèles précédents, mais qui ne choquent pas à l'utilisation. Le Swift reste pratique, petit et assez léger pour être transporté de manière quotidienne.

Niveau design, Acer veut miser sur le chic et la discrétion. Alors que tous les ultra-portables ont tendance à se diriger vers un visuel épuré à la Apple, la marque taïwanaise s’affirme avec un châssis en aluminium anodisé bleu nuit (seul coloris) et ses tranches dorées du plus bel effet. Le tout donne un design qui sort des sentiers battus, tout en restant très passe-partout. On aime.

Le capot arrière joue sur cette sobriété, avec un simple Acer doré gravé à même le métal. Un design très élégant et qui trouvera sa place aussi bien dans un café que dans une salle de réunion. On regrette tout de même un matériau qui attire énormément les traces de doigts. Le simple fait de le manipuler laisse des stigmates visibles. Les plus maniaques passeront leur temps à l’essuyer !

Ce métal peut aussi être facilement sujet aux rayures. Attention à ne pas mettre des clés ou des objets métalliques dans le même sac que le Swift, ça peut être ravageur. Malheureusement, Acer ne fournit pas de pochette de protection dans la boîte, ça n'aurait pas été de trop. Enfin, et cela n’est pas une fatalité, quelques autocollants disgracieux peuvent venir un peu casser l’harmonie du design.

Les tranches jouissent d’un niveau de finition réellement impressionnant. Entièrement plates et recouvertes d’une patine dorée du plus bel effet, elles accueillent une connectique complète pour un ultra-portable. Nous avons trois ports USB 3.0 Type A, deux port Thunderbolt 4 ainsi qu’un port HDMI, toujours utile. Il faut ajouter à cela l’éternel port Jack 3.5 mm pour un brancher un casque si le besoin s'en fait sentir.

En ouvrant l’ordinateur, on tombe bien entendu sur l’écran de 14 pouces sur lequel nous reviendrons plus en détail dans la partie suivante, mais aussi sur le clavier. Sur ce point, Acer a fait de l’excellent travail. Le clavier chiclet se montre agréable à l’écrit (nous rédigeons d’ailleurs ce test avec). Les touches offrent une résistance juste ainsi qu’une course parfaite. L'espace qui les sépare est idéal. Rien à redire.

14 pouces oblige, nous n’avons pas de pavé numérique et on retrouve les habituelles touches de fonction au sommet. Mention spéciale à la touche entrée, sur deux niveaux donc facilement accessible (ce n’est pas le cas sur tous les portables). Enfin, terminons en signalant que le Swift inclut un rétroéclairage sur trois niveaux, uniquement en blanc. Du classique, mais du classique efficace.

On remarque la présence d’un bouton Power en haut à droite du clavier. Cette touche sert également de capteur d’empreintes qui fonctionne avec Windows Hello. Aucune anicroche à signaler pendant notre semaine de test, le capteur fonctionne bien et ne connait pas de ratés.

La partie clavier est donc réussie, ce qui n’est pas tout à fait le cas du trackpad. S’il répond bien sous les doigts et prend en compte les différents mouvements qu'on retrouve partout, on pourrait regretter sa taille très réduite. La tendance est aujourd’hui à l’agrandissement de cette zone tactile et Acer a fait l’inverse. Un peu dommage, mais rien de dramatique, certaines manipulations sont juste un peu plus pénibles lors de la navigation, comme le scrolling.

Le Swift 5 dispose d’une entrée d’air sous le châssis. À la manière de ce que fait Asus sur ses Zenbook, la base de l’écran surélève le clavier lorsque le PC est ouvert, permettant à l’air de facilement atteindre son but. Il est ensuite expulsé en direction de la dalle via une grille située dans la charnière (cette dernière est d’ailleurs solide, attachant les différentes parties de l’ordinateur sur deux points). De ce fait, l'utilisateur n'est pas gêné par l'air chaud.

Enfin, terminons cette partie design avec un démontage rapide du PC. La plaque inférieure du châssis peut se retirer très facilement à l’aide d’un tournevis de précision.

Une fois le Swift ouvert, on peut constater qu’il est possible de changer de SSD (format M2) ainsi que la batterie en cas de besoin. Sans surprise, la RAM est soudée à la carte mère et on ne peut en rajouter. Du grand classique pour un ultra-portable.

Dans les faits, le Swift 5 d’Acer jouit d’une finition impeccable et d’un visuel très convaincant. S’il n’est plus le PC le plus léger du marché, il se recentre pour finalement offrir une expérience utilisateur réellement plaisante. Mention spéciale au clavier, très réussi.

Un écran très bien calibré, mais au tactile inutile

L’Acer Swift 5 dispose d’un écran IPS LCD de 14 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixel. Ce dernier adopte un format en 16 :9 ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Un choix qui tranche avec ceux d’autres constructeurs, comme Asus ou Samsung qui privilégient l’OLED 90Hz.

Acer a fait le choix d’une dalle tactile pour son Swift 5 (et uniquement tactile), une approche étonnante. Si Windows 11 se veut parfaitement adapté, le PC n’a pas été pensé pour, n’étant ni un deux-en-un ni un hybride. Une fonctionnalité présente, donc, mais qui ne sera pas vraiment utile dans la vie de tous les jours. On ne comprend pas trop l'intérêt, mais soit.

Nous avons évidemment passé l’écran du Swift 5 sous l’œil de notre sonde et les résultats obtenus se montrent très convaincants. Un seul profil de couleur est disponible dans les options et celui-ci affiche un Delta de 2,5 (en dessous de 3 étant très bon). Seuls les rouges, qui tirent vers l’orange, déçoivent un peu. Pour ce qui est de la température, nous sommes à 6200K, soit proche de la norme vidéo des 6500K. Sur une page blanche, l’affichage ne tire ni vers le rouge ni vers le bleu.

Le contraste s’élève à 1700 :1, un score tout à fait correct pour ce type de dalle. Les noirs sont profonds et les blancs éclatants, idéal pour le visionnage de séries. Nous avons mesuré une luminosité maximale à 500 cd/m², ce qui est bon pour un ordinateur portable. Toutefois, le traitement des reflets n’est pas vraiment efficace, ce qui rend le travail à l’extérieur difficile. C'est compliqué d'utiliser sereinement son Swift 5 dans un parc ou à la terrasse d'un café ! Acer livre ici un bon écran, bien calibré, mais pas parfait. Notre dernière réserve irait sur un ratio écran/façade un peu bas (85%), mais là, nous sommes clairement dans le domaine du détail.

Concernant le son, le tableau est un peu moins brillant. Les haut-parleurs sont situés à l’avant du châssis sur les côtés, un positionnement peu idéal, étant donné que le son est dégagé vers l'extérieur. Compte tenu du format, Acer fait ce qu’il peut. Nous avons certes une puissance correcte, mais un manque criant au niveau des médiums et des bas médiums. Concrètement, cela signifie que les voix sont très nasillardes. De même, l’écoute de musique n’est pas vraiment agréable. Cela sera suffisant pour regarder des vidéos YouTube ou une série, mais pas plus.

Un PC puissant et une excellente gestion de la chauffe

L’Acer Swift 5 est équipé d’un processeur Intel Core i7-1260P, de 12e génération et certifié EVO. Pour l’épauler, on peut compter sur 16 Go de RAM ainsi que sur un SSD de soit 512 Go, soit 1 To. Intel oblige, le CPU dispose d’un eGPU Intel Iris Xe, qui permet de donner un coup de pouce graphique en cas de besoin. Sans grande surprise, nous avons un processeur puissant, capable de traiter rapidement des tâches complexes comme du traitement vidéo, de la décompression ou tout simplement du calcul. Les benchmarks sont ici conformes à nos attentes.

L’eGPU, pour sa part, montre ses capacités en jeu. Des titres peu gourmands comme Diablo 2 Resurrected ou encore Fortnite peuvent très bien tourner en 1080p avec les graphismes réglés en moyen. Le premier atteint les 30 i/s tandis que le deuxième culmine à une moyenne de 42 i/s. En réglant les paramètres au maximum, les deux se montrent injouables (moins de 15 i/s). C’est logique, le Swift 5 n’étant pas fait pour ça, mais il permet quand même de s’amuser dans de bonnes conditions quand l’envie s'en fait sentir.

Avec cette version 2022, Acer promet une meilleure gestion de la chauffe et du bruit sur ce Swift 5. Le constructeur propose un système de refroidissement à deux ventilateurs repensé par rapport au modèle précédent, censé être plus efficace. Pari réussi, puisque lorsque le PC est mis à l’épreuve (en jeu ou en calcul), le CPU adopte une cadence stable de 1500 mHz et une température ne dépassant qu’à peine les 60 degrés (70 degrés pour le GPU).

Cela s’en ressent sur le châssis. Si celui-ci chauffe sur sa partie inférieure, il reste tiède sur le segment clavier. La surface située entre le clavier et l’écran ne dépasse pas les 40 degrés et on ne sent aucune chaleur sur les touches. Un excellent point !

En contrepartie, les ventilateurs du Swift 5 diffusent un souffle plus fort que la moyenne. Lorsque le PC est poussé dans ses derniers retranchements, il émet une nuisance à 43 décibels. Si nous ne sommes pas au niveau d’un PC gamer, le souffle s’entend (même dans une pièce à l’ambiance un peu sonore), mais cela reste acceptable. Il faut aussi garder à l'esprit que cela ne se produit que très rarement, l'usage d'un ultra-portable étant essentiellement bureautique.

Acer maîtrise donc sa partition. L’équilibre du Swift 5 bascule légèrement en faveur de la préservation de la chaleur, mais dans l’ensemble, c’est un ordinateur bien calibré. Du beau travail.

Windows 11 installé, mais des logiciels énervants et inutiles au démarrage

Le Swift 5 est logiquement livré avec Windows 11 par défaut. Acer a toutefois pris soin de personnaliser un peu l’expérience, pas forcément pour le bien de l’utilisateur… Dès le premier démarrage, on remarque avec déplaisir que de nombreux logiciels préinstallés ou liens pourrissent la barre des tâches. On pense à Booking, Evernote ou encore un lien direct vers eBay que l’utilisateur aura tôt fait de supprimer dès les premiers instants. On constate que l’ordinateur est nativement équipé de l’antivirus Norton et du navigateur Firefox. Là encore, leur désinstallation se fera à l’appréciation du nouveau propriétaire.

En plus de ces logiciels, Acer présinstalle son Care Center. Il s’agit d’un HUB d’information pour votre machine, comme on en retrouve chez beaucoup de constructeurs. Il permet de voir en un coup d’œil sa configuration, de mettre à jour ses pilotes ou encore de sauvegarder ses données dans le Cloud. Classique, cette app ne fera qu’aider ceux n’étant pas à l’aise avec l’informatique.

D’autres applications du constructeur sont présentes, comme Photo Director ou Power Director, des logiciels très simples, voire limités, pour éditer des photos ou des vidéos. Là encore, l’utilisateur averti passera à côté au profit de logiciels plus complets, mais ils se montrent assez simples pour parler aux autres.

Une autonomie correcte qui permet de travailler toute une journée

Acer annonce une autonomie de plus de 9 heures pour son Swift 5. Cette moyenne donnée brute est toujours à prendre avec prudence, le constructeur ne s'étalant que peu sur les détails. Après nos tests, nous sommes en mesure de dire que la promesse est tenue.

En lecture de vidéo en streaming, nous avons constaté que l’ordinateur (en mode équilibré, écran réglé à 200 cd/m²) dépassait les neuf heures avant de s’éteindre complètement. En bureautique classique, le résultat est évidemment bien meilleur. Nous avons constaté que le Swift pouvait atteindre les 12 heures dans ce domaine en mode économie d'énergie et avec le rétroéclairage désactivé. Concrètement, cela signifie qu’il sera possible de prendre son PC avec soi pour une journée de travail tout en laissant le chargeur à la maison.

Le chargeur, justement, trouvera facilement une place dans votre sac si vous décidez de le prendre. De 190 grammes, il apporte une puissance de 65 Watts. Plus encore, il s’agit ici d’un chargeur universel (Type-C), qui peut également servir pour réalimenter votre smartphone en cas de besoin. Pratique !

Écran, design, puissance et autonomie, le Swift 5 est bon dans tous les domaines, sans forcément exceller dans un en particulier. Un ordinateur extrêmement bien équilibré.