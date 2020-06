Swift 5 : Acer présente la nouvelle version du PC le plus léger du monde

Acer a présenté ses nouveautés lors de sa conférence annuelle [email protected] Parmi elles, le nouveau Swift 5, le PC de 14 pouces le plus léger du marché. Si la marque ne bouscule pas sa formule, elle donne un coup de jeune à un ultra-portable qui commençait à dater au niveau de son design.

Acer a tenu sa conférence annuelle [email protected] et a présenté ses nouveaux ordinateurs. L’un des produits phares de cette conférence a été le Swift 5, qui reste l’une des machines emblématiques de la marque. Cette année, le Swift 5 connaît un petit lifting, changeant de châssis en plus d’être remis au goût du jour au niveau des composants.

Le format du PC ne change pas pour cette édition 2020. Nous gardons le châssis en magnésium ainsi que le design premium. Avec ce nouveau modèle, Acer reste en dessous d’un kilo (990 grammes), ce qui fait la grande force du produit. Nous avons pu le manipuler, et l’effet « whaou » est toujours présent, avec un ordinateur très léger qui peut se porter du bout des doigts sans efforts.

Il s’agit ici toujours d’un ordinateur au format laptop classique (qui ne peut donc pas être utilisé comme une tablette), mais qui offre un écran tactile. Toujours de 14 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels, le Swift 5 propose un ratio écran/façade de 90%, un score extrêmement haut qui le rapproche des champions du marché, à savoir les ZenBook Pro d’Asus (93%). Cela a pour effet d’affiner drastiquement les bords de l’écran et de réduire la taille châssis, comparable à celui d’un PC de 13 pouces.

La charnière, autrefois totalement fermée, a également eu le droit à un redesign. Les aérations sont désormais plus visibles et plus efficaces. Le produit se dote aussi d’une nouvelle couleur dorée.

Des composants remis au goût du jour

Côté caractéristiques, Acer a bien évidemment mis les derniers composants du marché dans son PC. Il embarque donc un processeur Intel de 10e génération, mais également jusqu’à 16 Go de RAM et -c’est une nouveauté- un GPU Nvidia GeForce MX350. Ce dernier est modeste, mais permettra de faire correctement tourner des jeux peu gourmands comme Fortnite ou Overwatch.

Côté connectivité, le PC propose deux ports USB 3.2 Type-C compatibles Thunderbolt pour la recharge rapide (30 minutes de branchement pour quatre heures d’utilisation). Pour le sans-fil, comptez sur le Wifi 6 ainsi que le Bluetooth 5.0. Le Swift 5 sera disponible dans le courant du mois d’octobre pour un prix de départ fixé à 899 euros.

Un Chromebook en prime

Le Swift 5 n’est pas le seul ordinateur bureautique haut de gamme présenté par Acer, qui mise aussi sur Chrome OS. La marque a en effet levé le voile sur son Spin 713, un Chromebook équipé d’une dalle de 13,5 pouces avec une définition en 2K.

Ce PC est équipé d’un processeur Intel Core de 10e génération et certifié Project Athena. Cela signifie qu’il répond à certains critères très précis, comme par exemple une autonomie poussée (9 heures minium en usage classique).

Avec son châssis en aluminium solide et chic d’une épaisseur de 17 mm, il veut se placer sur le marché des PC haut de gamme, mais sans forcément proposer le même prix. Comme ses semblables tournants sous Chrome OS, il est forcément moins cher qu’un PC Windows 10 classique. Il sera vendu à partir de juillet à un prix débutant à 699 euros. Une version entreprise (avec Chrome OS Enterprise) sera vendue à partir de 799 euros.

Chrome OS reste encore largement minoritaire sur le monde du PC, mais cherche à s’imposer grâce à ce type de produits. Le système d’exploitation offre beaucoup de possibilités, notamment grâce à sa compatibilité avec toutes les applications du Google Play Store.